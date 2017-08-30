Арест «Эль Чапо», лидера мексиканского наркокартеля «Синалоа», в 2016 году и его экстрадиция в США в 2017 году привели к тому, что борьба между конкурирующими наркокартелями резко обострилась. За первые шесть месяцев 2017 года в результате столкновений между преступными группировками погибло около 12 тыс. 500 человек. Подобного всплеска насилия в Мексике не было уже несколько лет, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Офицер ФБР досматривает задержанный на границе автомобиль с мексиканской марихуаной. Техас, 1969

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Арест «Эль Чапо» привёл к обострению беспорядков по двум причинам. Во-первых, это привело к внутренней борьбе за контроль над наркокартелем «Синалоа». В настоящее время за лидерство в группировке борются три претендента. Под руководством «Эль Чапо» наркокартель «Синалоа» взял под контроль большинство контрабандных маршрутов поставки наркотиков в США, захватив примерно 50% всего наркотического рынка. Таким образом, внутренняя борьба идёт за многомиллиардные прибыли от продажи наркотиков.

Во-вторых, у наркокартеля «Синалоа» есть ряд конкурентов, включая картель «Хуареса», «Лос Сетас» и «Гольфо». «Эль Чапо» удалось сильно потеснить позиции конкурентов, которые сейчас пытаются расширить своё влияние. Нужно отметить, что столкновения обострились не только между конкурирующими группировками, но и с правительственными силами безопасности. Более того, помимо «старых» картелей, о своих правах заявляют и новые участники наркобизнеса, например, картель «Нового поколения Халиско». Он появился в штате Халиско пару лет назад, а в настоящий момент уже распространил своё влияние на соседние штаты. Картель «Нового поколения Халиско» превратился в одну из самых опасных и кровожадных группировок Мексики.

Подобные кровопролитные беспорядки в Мексике стали уже обычным явлением. Каждый раз, когда правоохранительные органы ликвидируют одного из наркобаронов или даже целый наркокартель, между конкурентами резко обостряется борьба за более прибыльные позиции в наркобизнесе. Подобная ситуация ранее уже возникала в Мексике. Аналогичные операции также проводились и в других странах.

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Например, в 1990-х годах правоохранительные органы США и Колумбии разгромили «Медельинский кокаиновый картель» и группировку «Джентльмены Кали». Силы безопасности ликвидировали Пабло Эскобара, крупнейшего колумбийского наркобарона того времени. Как оказалось, разгром колумбийских наркокартелей привёл к тому, что центр наркобизнеса в Латинской Америке переместился из Колумбии в Мексику.

Несмотря на заявления мексиканских властей о «победах» в борьбе с наркокартелями, объёмы экспорта наркотиков в США и на другие рынки сбыта остались на прежнем уровне.

Самым тревожным сигналом для США является то, что столкновения между конкурирующими наркокартелями уже достигли не только столицы Мексики, но и ряд наиболее популярных туристических районов. Город Акапулько превратился в «столицу» кровавых убийств. В курортном городе Канкун обострилась криминогенная ситуация, нередко жертвами становятся иностранные туристы. Даже в районах Лос-Кабос и Кабо-Сан-Лукас, где ещё недавно практически не было перестрелок между наркокартелями, число убийств увеличилось в четыре раза.

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Администрация США, кажется, совсем упустила из виду, что ухудшающая криминогенная ситуация в Мексике несёт определённую угрозу для безопасности граждан США. Пока Вашингтон всецело поглощён сирийским урегулированием, ситуацией на Украине и 16-летним провалом в Афганистане, у южных границ разгорается весьма опасный огонь, заключает автор.