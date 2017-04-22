В марте число убийств в Мексике превысило 2 тысячи впервые с 2011 года
За период с января по март зарегистрировано 5 тыс. 775 убийств
Мехико, 21 апреля 2017, 22:08 — REGNUM Впервые с лета 2011 года в Мексике зарегистрировано более 2 тысяч убийств в месяц, 21 апреля сообщает Associated Press.
Согласно данным правительства Мексики, опубликованным 21 апреля, в марте произошло 2 тыс. 20 убийств, что на 11% больше, чем в феврале текущего года.
Читайте также: Криминальные захоронения в Мексике: Полиция не может опознать тела
За период с января по март зарегистрировано 5 тыс. 775 убийств, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В марте число убийств увеличилось в штатах Герреро, Нижняя Калифорния и Южная Нижняя Калифорния.
Читайте также: В Мексике нашли новое захоронение наркомафии с человеческими черепами
Напомним, в первом квартале 2017 года правоохранительные органы Мексики зафиксировали максимальное количество убийств за аналогичный период последних двух десятилетий.
В середине марта в штате Веракрус обнаружили массовое захоронение, в котором находилось более 250 черепов. В штате не прекращается война между картелем «Зета» и картелем «Халиско».
Читайте ранее в этом сюжете: 11 трупов и объявление войны — в Мексике продолжаются криминальные разборки
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.