В марте число убийств в Мексике превысило 2 тысячи впервые с 2011 года

Мехико, , 22:08 — REGNUM Впервые с лета 2011 года в Мексике зарегистрировано более 2 тысяч убийств в месяц, 21 апреля сообщает Associated Press.

Согласно данным правительства Мексики, опубликованным 21 апреля, в марте произошло 2 тыс. 20 убийств, что на 11% больше, чем в феврале текущего года.

Читайте также: Криминальные захоронения в Мексике: Полиция не может опознать тела

За период с января по март зарегистрировано 5 тыс. 775 убийств, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В марте число убийств увеличилось в штатах Герреро, Нижняя Калифорния и Южная Нижняя Калифорния.

Читайте также: В Мексике нашли новое захоронение наркомафии с человеческими черепами

Напомним, в первом квартале 2017 года правоохранительные органы Мексики зафиксировали максимальное количество убийств за аналогичный период последних двух десятилетий.

В середине марта в штате Веракрус обнаружили массовое захоронение, в котором находилось более 250 черепов. В штате не прекращается война между картелем «Зета» и картелем «Халиско».

Читайте ранее в этом сюжете: 11 трупов и объявление войны — в Мексике продолжаются криминальные разборки