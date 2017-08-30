В Татарии 30 августа празднуют сразу два события — День города Казани и День республики. С утра глава региона Рустам Минниханов уже поздравил жителей роликом на своей страничке в Instagram и на официальном сайте, а вчера вечером перед Центром семьи «Казан» совместно с мэром Ильсуром Метшиным и «Хором Турецкого» спел песню «Надежда». А в это время в соцсетях вспоминают о договоре между Москвой и Казанью, который так и не был продлён, и подводят свои итоги, отличные от доносящихся из Казанского кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Shopter.ru Праздник в Казани

«Наша столица красивая, республика — успешная. Хочу всех вас поздравить с праздником, пожелать процветания каждому и в целом республике», — заявил горожанам Минниханов после вчерашнего выступления.

В успешности и процветании отдельных жителей республики сомневаться не приходится — отреагировали соцсети. Напомним, супруга главы региона возглавила рейтинг самых богатых жён российских госслужащих, опубликованный Forbes Woman.

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Праздничное настроение сегодня далеко не у всех казанцев. Так, на страничке главы региона в Instagram сразу под поздравлением пользователь abramovanata_li пишет, что будущие жильцы «Салават купере» не празднуют, а ждут построенные дома.

Её поддерживает и пользователь shulai_shul: «Рустам Нургалиевич! У кого-то празднества, а у кого-то жить негде. Помогите решить проблему обманутых дольщиков ЖК «Миллениум сити»! Дому больше 10 лет, последние 3 года строительство не ведётся. Несмотря на поручение президента, многочисленные обращения, никто в республике не занимается решением конкретного вопроса. Просим не игнорировать жилищную проблему граждан, выполнивших свои обязательства и обманутых всеми».

Fendes Ансамбль Казанского кремля

О лидерстве и комфорте

В своём официальном поздравлении 30 августа глава Татарии отметил, что регион входит в число российских регионов-лидеров.

«Нами реализуются масштабные инвестиционные проекты в нефтехимии, нефтепереработке, машиностроении, энергетике, IT-сфере, мы закрепляем и развиваем достижения в сельском хозяйстве, создаем новые высокотехнологичные производства. Экономический рост позволяет успешно решать приоритетные задачи в области науки и образования, здравоохранения и социальной сферы», — заявил Рустам Минниханов.

Понятно, что в поздравительных речах не место негативу, но, надеемся, что глава республики не забывает и о проблемах в этих отраслях. Так, к 2017 году не перед всеми бюджетниками социальной сферы, областей науки, образования и здравоохранения выполнены обязательства майских указов Владимира Путина. К примеру, педагогические сотрудники учреждений дополнительного образования детей зарабатывали к началу июля 2017 года 28,43 тыс. рублей — на 8,6% меньше средней зарплаты по региону. Ещё печальнее ситуация с зарплатами социальных работников — 20,5 тыс. рублей (за январь — июнь 2017 года), у младшего медперсонала — 17,26 тыс. рублей и работников учреждений культуры — 23,15 тыс. рублей.

А майскими указами зарплаты бюджетников должны были довести до средней по региону уже к 2017 году. В Татарии средняя зарплата — 31,1 тыс. рублей. Таким образом, до неё дотягивают не все.

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Рапортуя о достижениях, не стоит забывать и о банковском кризисе, который задел многие компании республики. «Лопнувший» «Татфондбанк» потянул за собой не только другие банки, входящие в его неформальную группу, но и своих клиентов. Арбитражный суд РТ завален исками, в том числе и с претензиями на миллиарды. И аукаться бизнесу это будет ещё не один год.

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Напомним, только за август конкурсный управляющий ТФБ подал 15 банкротных исков. Всего, начиная с января, в Татарии лишились лицензии пять местных банков, ещё один находится под временным управлением госкорпорации для недопущения банкротства.

«Формированию комфортной среды, утверждению новой культуры человеческих отношений способствует развитие общественных пространств. Высокий уровень межнационального согласия и этнокультурного развития продемонстрировали недавно прошедшие третий съезд народов республики и шестой съезд Всемирного конгресса татар», — говорит в своём поздравлении Минниханов.

А в это время родители русскоязычных школьников просят не принуждать их детей к обязательному изучению татарского языка.

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Почта СССР, 1960 Марка 60 лет Татарской АССР

И снова о договоре

Более того, в открытом письме в августе 2017 года международная общественная организация «Русское собрание» намекнула Рустаму Минниханову на попытку региона обособиться и предложила «отказаться от идеи собственной исключительности».

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Поводом к этому письму послужило обращение депутатов Госсовета РТ, подписанное 11 июля, с просьбой сохранить институт президентства в регионе и создать рабочую группу по выработке предложений по правовым вопросам договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью.

«Договор как пример выстраивания конструктивных отношений между различными уровнями власти востребован в международной практике и, несомненно, содействует авторитету Российской Федерации и находит поддержку у абсолютного большинства жителей Республики Татарстан. Сегодня основные положения договора фактически получили закрепление в действующем законодательстве и вошли в практику взаимоотношений между федеральным центром и регионами», — говорилось в обращении, на которое из федерального центра пока ответа так и не дали, а срок действия договора истёк ещё в августе.

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Ко Дню республики в соцсетях активизировалось обсуждение договора о разграничении полномочий, и большинство сходится во мнении, что продления не будет. Молчат только в администрации Минниханова.

«Стоит признать, что элита Татарстана фактически признала своё поражение в битве за договор. Но дело в другом. Наверное, впервые с момента путча глав 1998 года республиканская элита не просто расколота, она идеологически распаяна. Мы сказали бы жёстче: она в большей массе деидеологизирована, она не чувствует себя в безопасности после краха ТФБ и его сателлитов», — пишет телеграм-канал «Шалтай-Бабай», который читают более 800 пользователей.

А канал «Неудаща», у которого уже сейчас свыше 3,2 тыс. пользователей, подвёл собственные итоги для республики.

«День республики, идеологически непростое событие в истории Татарстана, за 27 лет трансформировавшееся из «Дня суверенитета» в «День Республики» и «День города». Оглядываясь назад, сложно дать однозначную трактовку событиям той эпохи. Что дал суверенитет народу Татарстана? Несколько долларовых миллиардеров (миллионеров даже не считаем), детей госслужащих разного ранга, обучающихся в зарубежных вузах, приватизированную промышленность и другие активы республики, разошедшиеся по местным кланам. Уничтоженный исторический центр Казани, застроенный уродливыми бетонными коробками, строящийся в столице Татарстана мусоросжигающий завод, притянутые за уши показатели экономического развития региона, проваленные программы по развитию национального языка и культуры, дикую коррупцию, помноженную на кумовство и безнаказанность, обманутых участников долевого строительства и клиентов лопнувших татарстанских банков, и инстаграм Минниханова как логическое завершение 27 лет «независимости» Республики Татарстан», — пишет канал.

Напомним, 30 августа 1990 года Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» был подписан президентами Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым 27 июня 2007 года.

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