Договор между Москвой и Татарией: Госсовет просит сохранить пост президента

Казань, , 12:10 — REGNUM

Депутаты Госсовета Татарии на заседании 11 июля единогласно приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу создания специальной рабочей группы по выработке предложений по правовым вопросам договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. Голосование состоялось в рамках 30-й сессии Госсовета РТ, которая проходит сегодня в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM с заседания.

Депутат Николай Рыбушкин зачитал собравшимся текст обращения к главе государства, в котором отмечается, что «договор стал важным фактором сохранения политической, межнациональной, межконфессиональной стабильности».

«Договор как пример выстраивания конструктивных отношений между различными уровнями власти востребован в международной практике и, несомненно, содействует авторитету Российской Федерации и находит поддержку у абсолютного большинства жителей Республики Татарстан, — говорится в обращении. — Сегодня основные положения договора фактически получили закрепление в действующем законодательстве и вошли в практику взаимоотношений между федеральным центром и регионами».

Далее в тексте обращения депутаты отмечают, что в связи с истечением срока действия документа возникают определённые проблемы реализации ряда действующих норм Конституции региона.

«В этой связи просим вас поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан и образовать специальную комиссию по выработке предложений по правовым вопросам», — подводят итог в своём обращении депутаты.

Как сообщало ИА REGNUM, «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» был подписан президентами Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым 27 июня 2007 года.

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Татария является единственным регионом страны, где подобный документ еще действует. Также республика — единственный регион, где до настоящего времени сохранен институт президентства. Вопрос продления действующего договора и сохранения должности президента неоднократно обсуждался как в республике, так и на федеральном уровне.

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На пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря 2015 года казанская журналистка спросила, сохранится ли за главой республики наименование должности президента и не ущемит ли переименование национальные чувства татар.

«Не думаю, что это (лишение главы республики звания президента — прим. ИА REGNUM) так чувствительно, что это как-то заденет национальные чувства», — сказал тогда Путин. «Вы знаете, как остро реагируют на свои национальные чувства народы Кавказа. Но вот Чечня сказала: «Нет. У нас в России должен быть один президент. Мы по-другому сделаем в отношении первого лица республики», — добавил Путин.

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Свою позицию озвучил и полпред президента в ПФО Михаил Бабич в феврале 2017 года. «Сегодня и межбюджетные отношения, и распределение полномочий между центром и регионами, нормативно-правовая база сформированы так, что нет белых пятен, которые требуют отдельного правового регулирования. Если в процессе правоприменения они появляются, то имеют общефедеральный характер, принимается решение, касающееся сразу всех регионов страны». Таким образом, нет необходимости в продлении договора.

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Напомним, Госсовет Татарии 11 июля собрался на своё 30-е заседание. На нём планируется рассмотреть 21 вопрос повестки, из которых десять — это региональные законопроекты. Ещё шесть пунктов повестки — федеральные законодательные инициативы.

Данное заседание должно стать последним перед депутатскими каникулами. В следующий раз сессия пройдёт уже в сентябре.

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