Анастасия Степанова, , 18:06 — REGNUM

На этой неделе в Татарии на фоне общего затишья особо ярко выделялся пресс-тур на казанский завод, который не могут достроить из-за краха «Татфондбанка». Интересное событие произошло в научной сфере — семь НИИ Казани планируют слить в один. Почти незаметно для общественности повысили зарплаты госслужащим республики. Кроме того, продолжают звучать отголоски прошедшего ранее съезда татар. И ушло в суд дело о прошлогоднем пожаре на Казанском пороховом заводе, в котором погибла сотрудница.

«Откажитесь от идеи собственной исключительности»

Хотя VI съезд Всемирного конгресса татар состоялся в Казани неделю назад, его отзвуки до сих пор слышны в республике. Так, международная общественная организация «Русское собрание» обнародовала открытое письмо главе Татарии Рустаму Минниханову с предложением региону «отказаться от идеи собственной исключительности».

В своём письме авторы напомнили Минниханову о его словах, произнесённых на съезде, что «татары кровно заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов на всей территории страны».

Читайте также: Казань ответила Вашингтону и Москве: итоги съезда татар

«В этих словах Вы выразили нашу общую уверенность в единстве страны и единении её народов, среди которых татары — второй по численности! В то же время, мы с тревогой видим, что есть ряд проблем, не способствующих нашему единству, и эти проблемы можете решить Вы, как руководитель региона и как ключевой лидер татарского народа, — пишут в открытом письме общественники. — Сегодня особенно накалился градус дискуссии вокруг заключения или не заключения договора между Татарстаном и федеральным центром, а также вокруг наименования должности главы региона президентом».

Читайте также: Договор между Москвой и Татарией: Госсовет просит сохранить пост президента

Отметив вклад татар в развитие страны, авторы вопрошают о том, «зачем же требовать какой-то исключительности и настаивать на закреплении этой исключительности в правовых нормах».

«Ведь все остальные регионы, в которых живут не менее достойные народы нашей Родины, об этом речи не ведут. До сих пор существует и ряд других существенных противоречий регионального законодательства Республики Татарстан федеральному законодательству», — говорят представители «Русского собрания», далее переходя в своём письме к обучению на татарском языке.

«Ненормальным в реализации языковой политики, а не только языкового законодательства, является и то, что все дети (не только этнические татары) в школах Вашего региона обучаются по программам «с родным нерусским» языком обучения, что предмет «татарский язык» преподаётся в ваших школах независимо от желания родителей. При этом преподавание русского языка оказывается существенно урезанным в сравнении с «русскоязычными» регионами», — заявил председатель организации Анатолий Степанов, чьим именем подписано письмо, попеняв, что чиновники республики игнорируют слова президента.

Напомним, 20 июля на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости снижения уровня преподавания русского языка в национальных республиках.

«Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это внимание», — отметил глава государства, добавив, что русский язык ничем нельзя заменить.

«Языки народов России — это неотъемлемая часть самобытной культуры народов России, изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное», — заключил Путин.

Читайте также: Путин: Нельзя снижать уровень преподавания русского языка в республиках

Именно эти слова президента в своём открытом письме напомнили Рустаму Минниханову представители общественной организации, попросив «со вниманием отнестись к вопросам, поднятым в данном обращении».

Как на бочке с порохом: дело Казанского завода

Прокуратура Татарии 11 августа объявила о направлении в суд уголовного дела, возбуждённого по факту пожара и взрыва с обрушением одной из стен на Казанском пороховом заводе. ЧП случилось 21 декабря 2016 года. В результате один человек погиб, а два получили ранение.

Отвечать за это будут 33-летней начальник цеха и 59-летняя экс-начальница участка цеха. Дело расследуется по ч.2 ст.217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Следствие считает, что они нарушили должностные инструкции и не обеспечили технически правильную эксплуатацию оборудования, выполнение правил внутреннего трудового распорядка в производстве и соблюдение технологической дисциплины на всех рабочих местах и участках производства.

Читайте также: Казанский пороховой завод: очередное ЧП — дело времени?

Обвиняемые свою вину не признают. Решение по делу вынесет Кировский районный суд Казани. Взрыв причинил самому заводу ущерб на 11,6 млн рублей.

Денег нет, достроить не можем

Банкротство одного из основных игроков на банковском рынке Татарии уже сказалось на его клиентах-юрлицах. Так, гендиректор АО «Нэфис Косметикс» Рустем Нуреев во время пресс-тура обозначил проблему: чтобы завершить строительство завода по производству синтетических моющих средств, требуется 503 млн рублей. Основным кредитором крупного инвестпроекта выступал «лопнувший» «Татфондбанк». В результате проект стоимостью 4,88 млрд рублей был профинансирован не до конца, и запуск производства в первом квартале 2017 года не состоялся.

«В настоящее время завод построен на 70%. ООО «СМС» находится в поиске инвестора, который поможет ввести предприятие в строй и запустить производство», — процитировал информацию Нуреева портал «БИЗНЕС Online».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

4 Activedia Суд

По Академии наук — реформой

Семь казанских НИИ ждёт реформа. По информации издания «Реальное время», следом за 20 другими регионами Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) создаст на базе Казанского научного центра Российской академии наук федеральный исследовательский центр.

В новый центр должны войти институты, что были в Казанском научном центре ранее, и еще два НИИ — сельского хозяйства, а также агрохимии и почвоведения. В комментариях изданию сотрудники НИИ в большинстве своём отнеслись к идее благосклонно.

«Мы рассчитываем на улучшение работы. Есть надежда, что будет увеличено и федеральное финансирование, особенно на первых этапах, потому что надо перестроить свою деятельность. У нас в институте есть отличный мощнейший центр коллективного пользования, но его надо перенацелить, чтобы он решал задачи, к примеру, биологии, а не только химии. Для этого надо на каждый прибор на несколько десятков миллионов рублей закупить дополнительных функций», — прокомментировал изданию ситуацию замдиректора Института органической и физической химии имени Арбузова Андрей Карасик.

Чиновникам увеличат «довольствие»

С начала октября 2017 года государственных служащих Татарии ждёт увеличение окладов в 1,049 раза. Замещающих должности также коснётся данная индексация. Соответствующий указ подписан на неделе главой региона Рустамом Миннихановым.

Между тем казанские издания, публикуя сведения о предстоящем росте зарплат, напомнили, что, например, главы министерств — люди и так далеко не бедные.

Напомним, 22 июня 2017 года журнал Forbes посчитал семейный доход российских госслужащих и оказалось, что у десяти из них он превысил 1 млрд рублей. Попали в рейтинг, составленный по итогам 2016 года, и татарские чиновники.

Читайте также: Глава Татарии отчитался о доходах своей семьи за 2016 год

Четыре представителя Татарии вошли в число самых богатых депутатов и государственных служащих по версии журнала Forbes.

Читайте также: Новое дело банкира, бунт сельских глав и самые богатые депутаты Татарии