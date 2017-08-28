Неделя в Татарии началась с визита гендиректора ЮНЕСКО Ирины Боковой и министра культуры РФ Владимира Мединского, который покрасил забор в Казани. Среди ярких визитов недели — посещение Казани исполнительным директором международного движения WorldSkills International Дэвидом Хоу.

Fendes Ансамбль Казанского кремля

В бизнес-сфере возник конфликт на фоне заниженной стоимости автовокзала, а кредиторы «Татагропромбанка» провели своё первое собрание. Не всё гладко и в сфере образования — в преддверии начала учебного года родители русскоязычных детей готовят обращение к министру образования РФ. Кроме учебного года, к 1 сентября в стране планируют «подбить» первые итоги расселения аварийного фонда, но в Татарии, как оказалось, и с этим не всё в порядке. Завершила неделю «точка» в скандале с откровенной фотосессией в заброшенном сельском храме Татарии.

Гости из ЮНЕСКО в Казани

Ирина Бокова, гендиректор ЮНЕСКО, прибыла в Казань в начале недели для того, чтобы вручить сертификат о включении Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте также: Монастырь острова-града Свияжск из Татарии стал объектом наследия ЮНЕСКО

Если Бокова сделала лишь одно «яркое» заявление, присвоив государственному советнику региона, экс-главе Татарии Минтимеру Шаймиеву звание специального посланника ЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога, то министр культуры РФ отличился.

Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

Мединский назвал премию «Оскар» «перепиаренной» и поучаствовал в фестивале «Том Сойер Фест», покрасив забор. Отвечая на вопросы журналистов, министр резко прореагировал на вопрос о фильме «Матильда».

"Домами занимайтесь, покраской. Чем у вас башка забита? Какая «Матильда»? «Том Сойер Фест» — вот нормальная тема!» — цитирует слова Мединского издание Inkazan.

Между тем сопровождавший гендиректора ответственный секретарь комиссии по делам ЮНЕСКО в России Григорий Орджоникидзе проявил интерес к строительству апарт-отеля под Казанским кремлём. Об этой стройке ранее писало ИА REGNUM.

Напомним, горожане протестуют против строительства «шикарных апартаментов под стенами Казанского кремля» и призывают ЮНЕСКО обратить внимание на то, что происходит рядом с объектом из списка всемирного наследия.

Подробности читайте: Стройка отеля под стенами Казанского кремля: минкульт — за, горожане против

WorldSkills-ревизия

Почти одновременно с высокими гостями из Минкульта РФ и ЮНЕСКО Казань посетил и исполнительный директор международного движения WorldSkills International Дэвид Хоу. Цель его визита — обсудить подготовку столицы Татарии к чемпионату мира по профессиональному мастерству, который намечен на лето 2019 года. Посетил Хоу и строящийся международный выставочный центр «Казань Экспо», где пройдёт чемпионат. Объект строится и выполнен уже на 40%.

Worldskills.org WorldSkills International в Казани

В это же время была утверждена точная дата проведения отраслевого чемпионата в сфере IТ по стандартам WorldSkills (DigitalSkills). Мероприятие пройдёт 11−15 декабря в Иннополисе на базе одноименного университета. Принять участие в нём смогут 100 конкурсантов в возрасте до 28 лет. Основные компетенции чемпионата: «Сетевое и системное администрирование», «Инженерная графика CAD», «Программные решения для бизнеса», «Веб-разработка» и «Мобильная робототехника».

Кроме подготовки к чемпионату в республике планируют провести эксперимент на базе некоторых учебных заведений. Список образовательных учреждений, где пройдёт демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills по итогам 2017/2018 гг., утвердят до 1 октября 2017 года. Знания выпускников протестируют по международным стандартам.

Читайте также: Проверка по WorldSkills: в Татарии проведут эксперимент над выпускниками

Автовокзал «Южный» и уголовное дело

Самым громким событием в сфере происшествий стало возбуждение уголовного дела в отношении конкурсного управляющего ЗАО «ХК «Республиканское объединение автовокзалов и автостанций». Следственные органы обнародовали информацию, что в отношении него возбуждено сразу два уголовных дела — по мошенничеству и фальсификации доказательств. Следствие считает, что после признания ЗАО банкротом в 2014 году подозреваемый совместно с группой лиц с использованием незаконной схемы вывел из собственности компании автовокзал «Южный» в Казани.

Autovokzal.com Автовокзал «Южный», Казань

Здание было продано за 59,5 млн рублей, что ниже его рыночной цены в два раза.

«Потерпевшим по делу банкротчика пока признана лишь Федеральная налоговая служба, которая полагает, что бюджет на дешёвой продаже автовокзала потерял минимум 7 млн рублей. Но сумма эта складывается из расчёта недополученных налогов, учитывая, что вокзал мог быть продан минимум за 84 млн рублей. Эта сумма фигурировала при попытке оспорить продажную цену в апелляционной инстанции арбитража», — сообщает подробности «Реальное время».

Банковско-банкротный вопрос

На этой неделе почти все банкротные банки Татарии опубликовали предварительные итоги конкурсного производства. Так, «Татфондбанк» признал за собой долги перед 16 379 кредиторами на общую сумму 134,75 млрд рублей из заявленных более чем 537,79 млрд рублей. Кроме того, 21 августа казанскому «Тимер Банку» ЦБ РФ продлил срок временного управления ещё на шесть месяцев. Управляющим осталась госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Bankibankroty.ru «Татфондбанк»

Читайте также: «Тимер Банку» ещё на полгода продлили временное управление

А 25 августа в «Татагропромбанке» прошло первое собрание кредиторов. Пока известно лишь то, что выплаты начнутся с октября. К началу августа ООО «Татагропромбанк», признанное банкротом в мае 2017 года, задолжало своим кредиторам чуть более 17,528 млн рублей.

«Активы банкрота составили порядка 2,6 млрд рублей, обязательства — около 1,7 млрд рублей», — сообщил «Коммерсантъ» с собрания кредиторов.

Образовательно-языковой конфликт

В преддверии Общероссийского родительского собрания, которое пройдёт в Москве 30 августа, «Комитет русскоязычных родителей Татарии» начал сбор жалоб и писем по ситуации с принудительным изучением татарского языка в школах.

Читайте также: В Татарии собирают факты о принуждении к изучению татарского языка в школах

В комментариях ИА REGNUM председатель «Общества русской культуры Республики Татарстан» Михаил Щеглов отметил, что власти республики проигнорировали заявление Владимира Путина, сделанное в Йошкар-Оле 20 июля. Тогда президент РФ заявил о недопустимости снижения уровня преподавания русского языка в национальных республиках, а также о том, что «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо».

Советский плакат, 1935 г Изучаем татарский язык

Напомним, в Татарии с текущего года ответственность за развитие национального образования функционально закрепили за заместителями начальников районных органов управления образованием. Чем это обернётся, станет ясно с началом учебного года.

Аварийность со знаком вопроса

В республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013—2017 годы в Татарии включено почти 1,2 тыс. домов. Но, как показал опыт Зеленодольска, далеко не все дома, что включают в реестр аварийных, на самом деле таковыми являются.

Читайте также: Шесть моногородов в Поволжье получат новый статус

В моногороде Зеленодольске, который попал в список будущих территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Минэкономразвития РФ, уже шестой год подряд жители пытаются снять с некоторых домов статус «аварийных». На конец 2016 года таблички о сносе были сняты с 117 жилых домов. По ним собственники добились исключения из реестра, но для некоторых борьба еще продолжается.

Жильцы не хотят выезжать своих квартир не только по причине техсостояния домов, но и потому, что власти предлагают им выкупную цену, на которую на рынке не купить даже комнату. Размер выкупной цены находящихся в собственности граждан жилых помещений в аварийных многоквартирных домах составляет 11 022 рубля на кв. м. общей площади.

Подробности: В ипотеку по принуждению или в бомжи? Расселение «аварийщиков» Татарии

Следователи оценили фотосессию «на оскорбление»

В деле по фотосъёмке в заброшенном храме села Гари Елабужского района Татарии в конце недели точку поставил Следственный комитет. Он провел доследственную проверку и не обнаружил в действиях фотографа, модели и организатора признаков умышленного оскорбления чувств верующих.

Inkazan.ru Скандальная фотосессия

В комментариях «Интерфаксу» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий заявил, что у авторов фотосессии не было умысла на оскорбление чувств верующих.

Напомним, на фотографиях, которые были использованы позднее в рекламе, модель в прозрачном платье, через которое видно нижнее белье, позирует внутри заброшенного храма. Иллюстрации, сделанные более месяца назад, вызвали всплеск критики среди жителей региона. Так, в комментариях изданию Inkazan секретарь Казанского епархиального управления отец Владимир заявил, что это недопустимо и не имеет значения, действующий или полуразрушенный это храм.