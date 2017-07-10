Монастырь острова-града Свияжск из Татарии стал объектом наследия ЮНЕСКО

Казань, , 08:34 — REGNUM

На 41 сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся 9 июля в Кракове, архитектурный ансамбль Успенского монастыря острова-града Свияжск был принят в официальный список. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации музея-заповедника, участники комитета проголосовали единогласно.

Заявка номинанта была подана в комитет в начале 2016 года. А 9 июля 2017 годп монастырь следом за Казанским Кремлём и древним городом Болгар стал третьим объектом из списка наследия ЮНЕСКО на территории Татарии. Всего на территории России теперь 29 подобных объектов.

Напомним, остров-град Свияжск — памятник России XVI — нач. XX века расположен в Зеленодольском муниципальном районе республики в акватории Куйбышевского водохранилища на острове площадью 62,7 га. На территории Свияжска располагаются 19 памятников истории и культуры федерального значения и 18 республиканских памятников. В январе 2005 года при утверждении границ государственного природного заказника «Свияжский» в него вошла и акватория водохранилища с островами вокруг Свияжска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне объявлен аукционна продолжение ремонтно-реставрационных работ объектов острова-града Свияжск и Болгарского городища. Победителя по нимопределят 17 июля. Работы будут проходить в рамках комплексной программы «Культурное наследие остров-град Свияжск и древний Болгар», реализуемой с 2010 года. Их оценили в 349 410 382,6 рубля.

Средства на условиях софинансирования выделят республиканский и федеральный бюджеты. Заказчик — министерство культуры Татарии. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2017 года.

Согласно техническому заданию, победителю предстоит провести реставрацию и консервацию археологического дерева. Всего планируется провести консервацию 1 357 предметов быта, относящихся к 16−18 векам. В их числе — 783 предмета из дерева, 140 из лыка и 434 из бересты и коры.

Кроме того, необходимо будет восстановить элементы археологических деревянных жилых и хозяйственных объектов, подготовить их к музеефикации. Эти материалы получены в результате раскопок в «Татарской слободе» острова Свияжск. Для каждого объекта должен быть подготовлен паспорт и создана 3D-модель.

Победителю аукциона также поручат восстановить целостность археологических объектов в первоначальном виде. Так, для воссоздания экспозиции будет проведена сборка деревянных сооружений с учётом особенностей и технологий деревянного зодчества 16−18 веков.

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