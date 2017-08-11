Шесть моногородов в Поволжье получат новый статус

Чебоксары, , 17:54 — REGNUM Минэкономразвития определило 11 моногородов, которые получат статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Из них более половины — это города, расположенные в Приволжском федеральном округе.

Комиссия Минэкономразвития РФ одобрила создание ТОСЭР в 11 моногородах, сообщается на официальном сайте министерства. Из них шесть расположены в регионах Поволжья: это кировские Вятские Поляны, пензенский Сердобск, чувашский Канаш и три татарских города — Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск. Также одобрено создание ТОСЭР в городе Заринск Алтайского края, Кондопожском городском поселении Карелии, городе Далматово Курганской области, городе Саянске Иркутской области, городском поселении Пикалевское Ленинградской области.

Отмечается, что проекты предусматривают создание в моногородах не менее 14 тыс. постоянных рабочих мест за 10 лет и привлечение в ТОСЭР не менее 170 резидентов, которые «получают широкий набор преференций». В частности, инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество, по земельному налогу и НДПИ. Кроме того, почти в 4 раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды.

Окончательное решение о создании ТОСЭР принимает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне было принято решение о создании ТОСЭР в 9 моногородах. Это челябинской Верхнеуфалейский городской округ, тамбовский Котовск, рязанское Лесновское городское поселение, ставропольский город Невинномысск, саратовский Петровск, мордовская Рузаевка, удмуртский Сарапул, калужский Сосенский, ярославское городское поселение Тутаев.

Отметим, Канаш — третий по величине промышленный город в Чувашии с общей площадью городской территории 1871 га. На территории города функционируют два градообразующих предприятия: ЗАО «Промтрактор-Вагон» и ОАО «Канашский автоагрегатный завод». В 2015 году здесь был создан индустриальный парк. В рамках программы моногородов в реконструкцию и строительство объектов инженерной инфраструктуры планируется вложить 1,38 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 739,1 млн рублей.