Борьба политических партий на выборах в парламент Северной Осетии шестого созыва проходит в довольно сложной обстановке. Тон на последних неделях перед выборами задают коммунисты. Вступив в борьбу друг с другом, КПРФ и «Коммунистам России» удалось выдавить конкурентов из предвыборной гонки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Коммунисты против коммунистов

Сначала в бой вступила КПРФ, обвинив «коммунистов» в подделке подписей кандидатов в документах, направленных в ЦИК, и подав документы в суд. Решением Ставропольского краевого суда «коммунисты» были сняты с предвыборной гонки.

В ответ «Коммунисты России» пообещали обжаловать это решение в Верховном суде РФ. Сами же обратились в Ставропольский суд с собственным иском, обвинив КПРФ в предоставлении недостоверных сведений о доходах кандидатов от партии. Как заявил лидер «коммунистов» Максим Сурайкин, «на документах стояла подпись уволившегося две недели назад заместителя председателя избиркома Тимура Караева, и даже невооруженным глазом было видно, что она подделана, что и подтвердилось после экспертизы».

В знак протеста против исключения партии из предвыборной борьбы лидер «коммунистов» Максим Сурайкин 14 августа объявил бессрочную голодовку. К нему присоединились более 40 однопартийцев, в том числе в Северной Осетии, Москве, Псковской, Кировской, Новгородской областях, Татарии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии «Коммунисты России».

«Наша бессрочная голодовка — крайняя мера, на которую мы вынуждены были пойти, поскольку не знаем, где искать правды. Чиновники на федеральном уровне, которым поручено следить за соблюдением законности и за легитимностью выборов в регионах, как будто не замечают беспредела и назревающего политического кризиса в Северной Осетии, где правовой беспредел и опора местной власти на коррупционные схемы могут привести к социальному взрыву. В голодовке мы пойдем до конца, защищая права кандидатов и наших избирателей!» — заявили голодающие члены Политбюро ЦК КПКР.

Палка о двух концах или Печальный итог

В воскресенье, 20 августа, Ставропольский краевой суд снял с выборов в парламент Северной Осетии КПРФ. Таким образом, из выборной гонки выбыли обе коммунистические партии. Руководство и той, и другой в настоящее время предпринимает меры для обжалования этих решений.

Между тем 19 августа в Северной Осетии состоялся митинг «За честные выборы», который организовала партия «Коммунисты России». По оценкам организаторов, в нем участвовали около 800 человек, в том числе и сочувствующие из других политических объединений, в том числе «Патриоты России», «Партия Роста», ЛДПР и «Альянс Зеленых».

Среди главных требований коммунистов был роспуск ЦИК РСО-Алания. Особо досталось главе избиркома Жанне Моргоевой, которую обвинили в том, что она «не обеспечивает легитимность выборов, а по заказу чиновников снимает с них неугодные партии».

Читайте также: За места в парламенте Северной Осетии будут бороться 13 партий

Как сообщало ИА REGNUM, свое возмущение предвыборной ситуацией в Северной Осетии высказал вчера, 21 августа, и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, в республике «под надуманным предлогом выбивают кандидатов, которые имеют реальную возможность посоперничать, и превращают выборы в фарс, когда регистрируют лживых коммунистов и «жириновцев», у которых там почти нет депутатов».

По поводу ситуации в РСО-Алании Зюганов намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину как к гаранту Конституции.

Стоит отметить, что ситуация в самом ЦИК Северной Осетии, видимо, остается непростой. Об этом говорит то, что в начале августа был освобожден от должности заместитель главы ЦИК Тимур Караев. Значительно поменялся и состав ряда территориальных избиркомов. Так, из состава Левобережной ТИК Владикавказа вышли шесть членов из 14. Председатель ТИК и еще восемь членов этой комиссии были исключены также из Центральной избирательной комиссии.

Такая кадровая чехарда, по мнению экспертов, может быть причиной того, что во время судов были обнародованы заключения эксперта о подделке документов избиркома, которые вполне могут стать основанием для возбуждения уголовных дел о фальсификации избирательных документов.

Читайте также: Зюганов пожалуется Путину на предвыборный «беспредел» в Северной Осетии

Напомним, в единый день голосования жителям Северной Осетии предстоит выбрать парламент республики. Первоначально о своем участии в выборах заявили 13 партий. После того, как из предвыборной гонки выбыли «Партия ветеранов», не набравшая необходимое количество подписей, «Яблоко», «Российский общенародный союз» и «Российская социалистическая партия», которым ЦИК отказал в регистрации из-за большого количества недостоверных и недействительных подписей, в борьбе за депутатские мандаты остались девять партий.

Читайте также: Жириновский представил своего внебрачного сына в Северной Осетии (видео)

По решению Ставропольского краевого суда с дистанции сошли КПРФ и «Коммунисты России». В настоящее время борьбу за 70 депутатских мандатов в законодательном органе республики продолжают «Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Родина», «Партия Роста», «Альянс зеленых» и «Справедливая Россия».