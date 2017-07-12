За места в парламенте Северной Осетии будут бороться 13 партий

Владикавказ, , 15:35 — REGNUM В Северной Осетии завершился первый этап участия в избирательной кампании в парламент республики шестого созыва. В избирательную комиссию представили документы на участие в выборах 13 партий, сообщили ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе избиркома.

В последний день, 10 июля, списки предоставили «Партия ветеранов России», «Российский общенародный союз», «Патриоты России», «Яблоко», «Справедливая Россия», «Альянс зеленых», «Российская социалистическая партия». Две партии — «Коммунисты России», «КПРФ» — уже прошли регистрацию.

Вторым этапом избирательной кампании будет проверка достоверности документов. Как отметила председатель ЦИК РСО-Алания Жанна Моргоева, предварительно уже было установлено, что «не все политические партии ответственно подошли к их подготовке и представлению».

«Материалы, которые получены из правоохранительных органов о скрытии судимости, говорят о том, что есть основания у нас волноваться о возможных изменениях в составе списка», — заявила глава ЦИК.

Так, три кандидата, зарегистрированные на участие в выборах в парламент от КПРФ и «Коммунистов России», могут быть исключены из партийных списков за сокрытие судимости.

«В списке КПРФ сегодня выявилось два кандидата, которые скрыли факты судимости. В списке партии «Коммунисты России» был один кандидат, который не указал факт совершения тяжкого преступления. ЦИК направила соответствующее обращение в Верховный суд», — цитирует Моргоеву «15-й Регион».

После процедуры заверения списка кандидатов региональным отделениям политических партий «Партия ветеранов России», «Российская социалистическая партия», «Яблоко», «Партия Роста», «Российский общенародный союз» предстоит этап сбора подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов.

Напомним, в единый день голосования жители Северной Осетии будут выбирать парламент шестого созыва. Выборы будут проходить по пропорциональной системе. Всего будут замещены 70 депутатских мандатов. Для прохождения в законодательный орган партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий пятый состав парламента Северной Осетии также состоял из 70 депутатов. В нем 45 мандатов получила «Единая Россия», 15 мандатов — «Патриоты России» еще по пять досталось КПРФ и «Справедливой России».

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