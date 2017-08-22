Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов обратился в адрес должностных лиц администрации Махачкалы с просьбой не переименовывать улицы, а тем, которые уже переименованы, вернуть прежние названия. По мнению спикера, в городе часто меняют названия улиц «по желаю отдельных влиятельных людей». Новые названия надо давать лишь новообразованным улицам и то только после обсуждения с общественностью, считает Шихсаидов.

Шамиль Магомедов Махачкала, Дагестана

«Мне кажется, не следует бороться с историей… Прошу родственников этих уважаемых людей, в честь которых переименованы улицы, понять, что ранее они также были названы в честь достойных и авторитетных людей», — заявил спикер парламента.

Отметим, улица Гоголя в Махачкале была переименована в честь его старшего брата Шихсаида Шихсаидова, работавшего в советские годы в должности первого секретаря Дагестанского обкома ВЛКСМ. Теперь же Хизри Шихсаидов заявил, что его старший брат не хотел, чтобы его именем называли улицы и в его честь устанавливали мемориальные доски. При этом спикер не уточнил, как так получилось, что именем брата все-таки была названа одна из центральных улиц, несмотря на такого характера завещание.

Шамиль Магомедов Дом Поэзии в Махачкале

«Никого не хочу обидеть, но думаю, что наступило время, когда следует восстановить историческую справедливость и вернуть старые названия. Это веление времени и удобство для горожан. Начать эту кампанию следует с себя, с людей, которые находятся во власти. Руководству МО «город Махачкала» мое обращение прошу считать официальным заявлением», — обратился Шихсаидов.

Заявление спикера прокомментировала журналист, автор книги «Был такой город. Махачкала» Светлана Анохина. По её мнению, идея Шихсаидова трудно реализуема.

«Заявление прекрасное, но оно популистское, мне кажется. Как технически это все будет происходить? Непонятно, с каких именно названий начинать надо, ведь некоторые улицы были несколько раз переименованы. Какое именно название вернуть? Нынешняя улица Расула Гамзатова называлась улицей Ленина, а до этого — Инженерной. Улица Орджоникидзе носила названия Кавказская, Поповича, Набережная, Приморская… А площадь? Раньше она называлась Соборной площадью. Думаете, уместно настаивать на возвращении старого имени? А проспект Шамиля? Он был улицей Калинина, а до того — Дагестанской. Только представьте, какие жаркие начнутся споры. Поэтому, мне кажется, что идея хорошая, но пока практически нереализуемая. Нельзя так просто менять названия улиц, скверов и площадей, это тоже часть городской культуры и истории. Но в нашей стране за последние сто лет столько раз все менялось кардинально, что мы потеряли координацию и пошатываемся, как человек, который слез с карусели. Что делать со старыми «кумирами»? С «героями» прошлого века? У многих с их именами связаны страшные воспоминания. Можем ли мы настаивать на том, чтоб эти имена снова зазвучали? Вообще в этой истории мне нравится то, что власть наконец-то как будто бы начала чувствовать, что просит общество. Они как будто подслушали наши разговоры», — высказала свое мнение Анохина.

Alex_Sasha Улица в Махачкале

В Махачкале за последнее время несколько улиц получили новые названия. Так, улица дважды Героя Советского Союза космонавта из Чувашии Адрияна Николаева была переименована в улицу братьев Нурбагандовых. А до этого улица, носившая имя революционера Ивана Котрова, была переименована в честь другого Героя России, бывшего президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Новые названия носят практически все центральные улицы Махачкалы. Бывшая улица Калинина в Махачкале переименована в Имама Шамиля, Кирова — в экс-министра финансов Дагестана Гамида Гамидова(брата нынешнего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, убитого в 1996 году — ред. ИА REGNUM ), улица 26 бакинских комиссаров носит название шейха Мухаммада Ярагского.

Img-fotki.yandex.ru Махачкала

Недавно от идеи названия улицы в честь народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой отказались ее родственники.

«Мы отказались от присвоения имени Фазу Алиевой одной из улиц Махачкалы, потому что уже переименован парк, будет установлен памятник. Посчитали, что этого будет достаточно. В республике есть много других достойных людей, имена которых можно давать улицам города», — сказал сын Фазу Алиевой Махач Магомедов в комментарии изданию «Молодёжь Дагестана».

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