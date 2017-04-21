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В Махачкале новая улица будет названа именем Ахмата Кадырова

Общество

Ранее имя первого президента Чечни носила одна улица в столице Дагестана

Ахмат Кадыров
Иллюстрация: 2ch.hk
Ахмат Кадыров

Махачкала, 21 апреля 2017, 18:39 — REGNUM  

В Махачкале улицу Котрова назовут именем первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Соответствующее постановление за номером 578 от 20 апреля, подписанное мэром города Мусой Мусаевым была распространена в дагестанском сегменте социальных сетей сегодня, 20 апреля.

В администрации корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что такой документ действительно есть. В соответствии с ним в трехдневный срок улица Кадырова будет зарегистрирована в адресном реестре города. Аншлаги с новым наименованием будут установлены в течение двух месяцев. Документ вступит в силу после официального опубликования. Контроль за исполнением постановления возложена на заместителя мэра Махачкалы Курбана Курбанова.

Напомним, в марте родственники известных в Дагестане общественно-политических деятелей братьев Хачилаевых просили переименовать улицу Котрова их именем. Соответствующее обращение на имя главы Дагестана подготовил один из братьев — Джабраил Хачилаев. По его словам, он, его родственники и большая часть лакского народа, представителями которого являются Хачилаевы, будут признательны за такое решение.

Братья Магомед, Надиршах и Адам Хачилаевы были широко известны в Дагестане в 90-е годы. Старший из братьев Магомед занимал пост заместителя министра сельского хозяйства республики, был убит в 2000 году. Средний из братьев Надыршах был депутатом Государственной думы, погиб в результате покушения в 2003 году. Младший из братьев Адам Хачилаев был известным в стране спортсменом, убит в 1991 году.

Иван Котров, имя которого в настоящее время носит улица, участвовал в революционном движении в Махачкале в начале 20-го века. Позже занимал пост чрезвычайного комиссара по борьбе с контрреволюцией. В 1918 году революционер покончил жизнь самоубийством, когда город окружили войска Белой армии.

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Именем первого президента Чечни Ахмада Кадырова, трагически погибшего в 2004 году в результате теракта в Грозном, в Махачкале названа одна из частей бывшей улицы Орджоникидзе. В конце марта текущего года в Махачкале был открыт памятник Ахмату Кадырову. Именем первого президента Чечни также названа улица в селе Чох Гунибского района Дагестана.

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