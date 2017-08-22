Те, кто, казалось бы, должны усмирять и смирять агрессию в обществе, сами активно участвуют в перепалке и подливают масла в огонь конфликта, разросшегося в Новосибирске вокруг установки памятника последнему русскому царю Николаю II и цесаревичу Алексею у Южных врат Александро-Невского собора.

Икона Мучеников Романовых. Николай и Александра и дети их Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей

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Памятник после официального открытия 16 июня 2017 года в первозданном виде простоял недолго. В ночь на 1 августа был совершён акт вандализма — мужчина топором разрушил часть памятника. Основной удар пришёлся на цесаревича Алексея.

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После того как памятник подвергся ночному нападению, Новосибирская митрополия РПЦ ожидала, что местные власти если уж не активно заступятся за монумент, то хотя бы включатся в расследование дела об осквернении памятника. Однако мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть публично заявил, что Николай II не та личность, которая заслуживает памятника.

В Новосибирском обкоме КПРФ, первым секретарём которого является мэр Локоть, также отметили: «К сожалению, федеральное законодательство предусматривает право установки памятников на территории собственника без каких-то согласований. Собственником же в данном случае является одна из религиозных организаций, и как-то воздействовать на это решение муниципалитет, согласно законодательству, не в состоянии».

На бездействие властей ответил настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского города Новосибирска протоиерей Александр Новопашин.

«Словом, по мнению мэра, «Николай II — не та личность, которая заслуживает памятника» — таков заголовок статьи, выложенной на новосибирском сайте коммунистов. А вот эти слова можно воспринять как оскорбление религиозных чувств верующих. Граждан, для которых светлый образ Государя и его святой семьи свят. Перед храмовой и домашней иконой которого они молятся. На создание памятника которому они жертвовали свои сбережения. Как объяснить людям, обладающим властью и пыльной идеологией, что нельзя глумиться над христианскими святынями, оскорблять имена святых Божиих, почитаемых православными русскими людьми. И если это произошло, то необходимо извиниться», — приводятся слова Новопашина на сайте собора.

Припомнил протоиерей и заявление «ближайшей помощницы мэра по культуре, Терешковой» (глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова — прим. ИА REGNUM ), которая «вдруг» заявила, что Новосибирск готов провести премьерный показ фильма «Матильда».

"Может сложиться впечатление, что руководству города очень хочется в очередной раз нарушить общественное равновесие, вызвать взрыв недовольства среди населения в отдельно взятом регионе. И повод хороший найден — нужно снова как следует ударить по уже убиенному большевиками Царю. Ну, а как иначе всё это можно объяснить? Однако на злобе и ненависти строить новую Россию невозможно», — отметил Новопашин.

При этом протоиерей считает, что акт вандализма, который был совершён вскоре после открытия памятника, является следствием заявления местных властей, в том числе мэра.

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Александр Новопашин предположил, что вандал «мог бы и дальше ненавидеть, ненавидеть «про себя», не беря в руки топор, если бы в городе не усилилось давление «красных» на православную инициативу по установлению памятника святому Государю Императору, если бы не прозвучало по-настоящему провокационное заявление мэра».

На фоне всей этой истории в Новосибирске появилось предложение и вовсе снести памятник, который вызвал столь неоднозначную реакцию в обществе, на что мэр заявил, что против радикальных действий.

«Мои политические взгляды известны, но я — мэр Новосибирска, и в своих решениях я руководствуюсь интересами жителей. Радикальные взгляды с любого края опасны. Когда Иосифа Виссарионовича Сталина спросили, а какой уклон опаснее — левый или правый, он сказал «оба», — цитирует«Тайга.инфо» Анатолия Локтя.

Он повторил свое мнение, которое уже высказывал ранее, что принимать решение об установке тех или иных символов необходимо после широкого обсуждения и учёта мнения большинства новосибирцев.

В то же время приход храма во имя Александра Невского решил добиваться максимально сурового наказания для вандала, напавшего на памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею, который, как выяснилось, оказался бывшим сотрудником полиции. Как сообщают региональные СМИ, прихожан в ходе служб призывают подписывать заявление в прокуратуру, надеясь на возбуждение уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Заявление и бланки для подписей размещены в соборе. По мнению представителей РПЦ, вандалу грозит лишь штраф, а должен он получить тюремный срок, и для этого нужны обращения от «оскорбленных верующих».

Обвинения в адрес Локтя звучали и в эфире «Царьград ТВ». На что новосибирский градоначальник заявил, что не участвует «в перепалках, в публичных — особенно», потому что свою задачу как мэра видит в том, чтобы способствовать созданию стабильности в Новосибирске и ни в коем случае не доводить до того, «когда различные группы с разными взглядами, вероисповеданий, конфессий или просто атеисты, или какие-то разные политические взгляды — чтобы по такому принципу происходили какие-то столкновения». При этом он отметил «богатый опыт работы» мэрии с местной епархией РПЦ и важную роль митрополита Новосибирского и Бердского Тихона в общественных мероприятиях. Глава города не уверен, что Новопашин выразил официальную позицию епархии. Локоть призвал быть сдержаннее все стороны и предложил «по болевым точкам не высказываться размашисто, чувствовать, что за этим могут последовать какие-то серьезные последствия сторонников или противников». Он также подчеркнул, что мэрия «никогда не вела войну с памятниками» и не поддерживает акты вандализма в любой форме.

Краевед, общественный деятель Константин Голодяев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что мэрии в данном вопросе стоит занять однозначную позицию.

«Сегодняшняя позиция активистов РПЦ, почувствовавших себя богами земными, несёт много вопросов. И этот конфликт с кесарем их не красит. Евангелие диктует нам другую позицию — Бога небесного: «Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). Так и вело себя священство, погибшее в гражданской войне и репрессиях Красного кесаря. У нынешнего духовенства другая позиция, далеко не евангельская. К добру и миру она не приведёт. И это не священство. Думается, мэрии следует занять ещё более однозначную позицию: все (без исключения) памятники, мемориальные доски, малые формы обязательно должны проходит через Художественный совет на предмет их значимости и материалов исполнения. Да и согласие абсолютного большинства горожан не помешает. Иначе демонтаж. Город — не частная лавочка», — подчеркивает Голодяев.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что не стоит «рассматривать это как межличностный конфликт».

«За каждой из сторон стоят определенные общественные силы. С одной стороны — трогательный союз сталинистов и либеральной общественности, возмущенной ростом влияния Русской православной церкви, а с другой — народ, восстанавливающий свою историческую память, перекинувший мостик через проклятое столетие. В данном случае православная церковь стала лишь выразителем воли этих людей. А потому и договариваться надо не сталинисту-мэру и православной церкви, а всему обществу», — говорит общественник.

В упомянутом выше обращении и Александр Новопашин также отмечал, что «в Новосибирске давно уже сложилась крайне нездоровая атмосфера». По его мнению, в городе, «как ни в каком другом, дискредитируется Русская православная церковь, ее служители, попираются духовность и нравственность». Припомнил он и одну из монстраций с лозунгом «Ад наш!», и концерт в Новосибирске «сатанинской рок-группы и ленинградского матерщинника». Не осталась без его внимания и «прогремевшая на всю страну отвратительная и богомерзкая кулябинская постановка «Тангейзер».

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С тем, что «нездоровая атмосфера» в Новосибирске существует, трудно не согласиться. И она сложилась не сегодня, не в момент, когда в городе появился памятник Николаю II. Намного раньше. Монстрация? «Тангейзер»? Выставки? Конечно, они могут кому-то не нравиться. Так же, как и действия некоторых так называемых православных активистов. Что-то кому-то всегда не нравится, кого-то всегда что-то не устраивает. Но Новосибирск постоянно переходит от высказываний различных мнений в противостояние. Причём истинно верующие горожане уже неоднократно говорили о том, что эти «православные активисты» не представляют их, всех верующих новосибирцев, а преследуют свои интересы. И с каждым разом эти интересы становятся все шире, все больше ущемляя права других горожан. Все это непременно выливается в публичную плоскость (как без внимания). Неудивительно, что у горожан, да и не только, складывается ко всему этому свое отношение, так же как и к новосибирским представителям РПЦ. Церковь — храм Божий. Люди в самые страшные времена шли в храм, чтобы найти там спасение и умиротворение, чего сейчас никак не наблюдается в Новосибирске.

Сегодня памятник Николаю II накрыт тканью. Возможно, пора и все разногласия прикрыть этой условной тканью и освободиться от ненависти друг к другу. А главное — разрешить каждому выбрать свой путь. Статья 14 Конституции РФ говорит о том, что Россия — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.