Анна Алябьева, , 15:43 — REGNUM Новосибирск известен своим бунтарством. Жители столицы Сибири уже не раз доказывали и показывали, что могут отстаивать свою точку зрения, свои права. Нередко защита личных или общественных интересов оборачивается тем, что люди выходят на улицы города — в одиночестве и толпами.

Так было много раз: дольщики, недовольные тарифами горожане, православные активисты. Последние, правда, своей активностью уже давно настроили против себя значительную часть горожан. Вспомнить хотя бы прославившую Новосибирск на всю страну историю со скандальной оперой Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке режиссера Тимофея Кулябина, премьера которой состоялась в Новосибирском государственном театре оперы и балета 20 декабря 2014 года.

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«Тангейзер» сегодня — это своего рода страшилка для театральных режиссеров и символ противостояния православных активистов с авторами, которые хотят так или иначе в своих произведениях использовать образ Иисуса Христа или православную атрибутику и с теми горожанами, которые придерживаются другой позиции.

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И таких примеров немало. Видимо, в Новосибирске уже сложились некие особые отношения между частью горожан и активистами, которых часто именуют «православными», и, в некотором роде, со всей Русской Православной церковью.

Последним событием, которое показало, что некое противостояние в городе между этими сторонами всё еще существует, стало открытие памятника русскому царю Николаю II и цесаревичу Алексею.

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Памятник, появившийся у Южных врат Александро-Невского собора в Новосибирске 16 июля 2017 года, сразу же вызвал неоднозначную реакцию общественности. Нашлись те, кто припомнил Николаю II революции, отречение от престола, войны. Были и остаются те, кто считает, что в Новосибирске памятник Николаю II должен быть. Потому как он руководил комитетом по строительству Транссиба и благодаря строительству железной дороги появился город Новосибирск, который в своё время носил имя императора — Ново-Николаевск.

Однако, как выяснилось позже, в Новосибирске есть и те, кто решил свое мнение устно не высказывать, а сразу перейти к действиям. В ночь на 1 августа 2017 года памятник был повреждён. По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области неизвестный мужчина приставил лестницу к памятнику и бил по нему топором. Увидев сотрудников полиции, он попытался скрыться, но его задержали и доставили в отделение полиции. Вандалом оказался житель Новосибирска 1980-го года рождения. Свои действия он объяснить пока отказывается.

«Также на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. При обследовании территории обнаружили подозрительгый предмет. Вызвали кинологов с собаками, обследовали территорию, никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено», — уточнили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по региону.

В этой истории нельзя забывать о том, что памятник по сути открыли без предварительных обсуждений и согласований. Православные объяснили такой «тихий» ход событий тем, что он установлен на земле, относящейся к Александро-Невскому собору, а потому согласовывать установку скульптурной композиции не обязательно.

Как указали в новосибирской митрополии, памятник Николаю II было решено возвести «во исполнение рекомендации Священного Синода». По инициативе новосибирцев был создан оргкомитет и объявлен сбор средств на строительство памятника.

Это в очередной раз обострило противостояние, которое когда-то было. Например, сотрудник Музея города Новосибирска, организатор выставки о Романовых «Императорская семья и Ново-Николаевск» ИринаХлебникова считает, что согласование или хотя бы информирование населения и власти о появлении в центре Новосибирска памятника Николаю II, совершенно не нужно.

«Вы себе как это представляете? Вбросить общественное голосование? Чтобы поднять левый берег против правого? Вы знаете, что революция продолжается в наших умах. И то, что произошло ночью (в ночь на 1 августа 2017 года памятник был повреждён — прим. ИА REGNUM ), это тоже самое. Это та же агрессия внутри нас. Поэтому обсуждать это бесполезно, всегда нашлись бы силы реакционные, которые бы противились этому громко, развязно, пошло и так далее. Это не путь», — заявила Хлебникова ИА REGNUM.

При этом она считает, что можно устанавливать памятники любым историческим личностям без согласования, если это твоя земля, твоя территория. Хлебникова не видит ничего страшного и в том, что памятник Николаю II установлен хотя и на земле, принадлежащей Александро-Невскому собору, но за пределами его забора, оказываясь тем самым на всеобщем обозрении.

«Это храмовая территория. Они поставили не внутри и эта территория пока не огорожена, но будет огорожена. Уровень агрессии зашкаливает. И не потому что памятник поставили. Причина в другом», — утверждает ИринаХлебникова.

Доктор исторических наук Виктор Козодой считает, что сегодняшний вандализм связан не столько с самой РПЦ, сколько с теми людьми, «которые рядом».

«Они оказывают влияние на принятие порой неадекватных действий и решений, что в итоге приносит вред самой РПЦ», — сказал Козодой.

Что же касается осквернения памятника последнему русскому царю Николаю II и цесаревичу Алексею, то такие действия Виктор Козодой воспринимает как «однозначно варварство». Он подчеркивает, что «виновные должны понести наказание».

«Но я бы хотел сказать и об ответственности инициаторов установки этого памятника. Мы живём в состоянии, когда в обществе нет консенсуса на наше прошлое, как и нет консенсуса по отношению к различным противоречивым историческим личностям. Разве инициаторы не должны были иметь ввиду всевозможные «риски» осквернения в силу разных причин — политических, идейных, хулиганских и просто психически больных людей? (это кстати касается и других инициаторов, в частности по установке памятника Сталину)», — написал Козодой на своей странице в Facebook.

По его мнению, попытки «через колено» продавливать решения и установку памятников неоднозначным с точки зрения восприятия историческим деятелям, даже по имеющемуся опыту в стране, ни к чему хорошему не приводит.

«Нельзя, на мой взгляд, совершать такие действия втихаря, кулуарно, без обсуждения и без учёта общественного мнения. Так как это было сделано у нас — это была «умышленная провокация» и вызов, без желания учитывать ту ситуацию которая у нас есть. Неужели не понятно, что всякие такие опрометчивые попытки, могут иметь, увы, ответную реакцию? Так зачем идти на заведомые «риски»? Можно долго спорить хорошо это или плохо, но мы имеем то состояние общества, какое оно сейчас есть, и другого у нас нет», — подчеркивает доктор исторических наук.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов напомнил, что подобные акты вандализма даже в Новосибирске уже бывали и личность Николая II в данном случае, видимо, не принципиальна.

«После произошедшего акта вандализма некоторые общественные деятели уже поспешили сделать выводы о том, что памятник Николаю II в Новосибирске ставить было нельзя и что мол фигура неоднозначная. А простите, какая у нас в истории фигура «однозначная»? И если мы будем топором рубить все памятники, которые вызывают у нас раздражение, то так мы и до гражданской войны дорубиться можем», — отметил Антонов в беседе с ИА REGNUM.

При этом общественный активист считает, что этот памятник в Новосибирске должен быть. По его мнению, «памятник этот — не прихоть, но восстановление исторической справедливости по отношению к этому человеку, выражение воли очень многих жителей города».

«Пару лет назад в Новосибирске украинские нацисты облили и изрисовали памятники Владимиру Ленину, а в прошлом году вандалы нарисовали портрет Сталина на памятнике жертвам политических репрессий в Томске. Теперь мы видим подобное и в отношении Николая II. Особенно символично выглядит то, что преступник начал уничтожение постамента с ребенка, что еще раз возвращает нас к моменту расстрела большевиками царской семьи. Должны ли мы на этом основании убрать все оскверненные памятники? — на мой взгляд, разумеется, нет. А вот учиться жить в государстве, в котором кроме нас, правильно и рационально мыслящих, есть и какие-то другие странные люди, которые думают совсем не так мы, необходимо. В противном случае мы так и будем довоёвывать гражданскую войну, причем каждый свою», — считает Антонов.

Размышляя о том, почему установка памятника вызвала такую реакцию в обществе, невольно приходишь к мысли, что по сути ни сам факт установки, ни даже противоречивая фигура Николая II здесь не имеют большого значения. Важно не то, кого увековечили, а почему не спросили. Новосибирский народ всё чаще и чаще хочет контролировать все те события, которые происходят в городе. На одном из митингов за отмену пятнадцатипроцентного роста тарифов на услуги ЖКХ организатор акции протеста Сергей Дъячков назвал Новосибирск «политической столицей России». Политическая или нет, но то, что бунтующая — очевидно.