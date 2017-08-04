Анна Алябьева, , 18:49 — REGNUM

В Новосибирске до сих пор не утихла шумиха вокруг несогласованной ни с властями, ни с общественностью установки памятника последнему русскому царю Николаю II и цесаревичу Алексею у Южных врат Александро-Невского собора, в отношении которого через несколько дней после установки был совершён акт вандализма.

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В то же время уже появились желающие увековечить память Иосифа Сталина. Идея установить в городе бюст Сталина обсуждается не первый год, но вот только разрешения на это инициаторы получить до сих пор не могли.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который, к слову, является первым секретарём Новосибирского областного комитета КПРФ, всячески отодвигал решение этого вопроса. Инициативная группа даже собрала средства на изготовление памятника. Стоимость работ скульптора составила 200 тысяч рублей. Но мэрия Новосибирска ещё в сентябре 2016 года отказала в установке памятника Сталину в Сквере Героев Революции. Альтернативные площадки до этого времени только обсуждались. Администрация города даже заявляла о проведении опроса жителей муниципалитета, чтобы узнать их отношения к размещению памятника на территории Новосибирска. Инициаторы идеи, в свою очередь, посчитали, что спрашивать новосибирцев в данном случае совсем не обязательно и обвинили мэрию в политике двойных стандартов, приводя в пример памятник Александру III на набережной Оби, при установке которого никаких опросов не проводилось, также как и при установке памятника жертвам политических репрессий в Нарымском Сквере. Не стоит и говорить об установке памятника царю Николаю II вблизи храма Александра Невского — эта тема является сегодня самой обсуждаемой в городской среде, тем более после того, как новосибирец попытался разрубить мемориал топором.

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Накануне стало известно, что мэрия всё же выбрала место для установки бюста Сталина в Новосибирске. Монумент предполагается разместить на территории колледжа им. Покрышкина, рядом с бюстами Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Виктора Талалихина. Сейчас активисты оформляют документы, памятник планируют открыть 7 ноября к 100-летию Октябрьской революции.

На пресс-конференции 3 августа 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть затронул в том числе и тему установки памятников Николаю II и Сталину. Локоть заявил, что памятники и мемориальные доски должны устанавливаться «не вопреки общественному мнению».

«Они должны не разделять общество, а объединять его. Я говорю это не как представитель Коммунистической партии Российской Федерации, а как мэр города, которого поддерживают новосибирцы. Поэтому когда кто-то приходит ко мне и говорит, что сделал памятник, — не важно кому, Сталину или Николаю II, — я спрашиваю: а с кем вы посоветовались? Какую художественную ценность этот памятник несёт? Есть специалисты, есть экспертное мнение и есть общественное мнение. Если памятник установлен без согласования с властью, то дальше начинаются проблемы. Кто за ним будет следить, ухаживать? А кому-то он не понравился — ему нос отбили или раскрасили. Есть процедура согласования, и дальше мы будем ужесточать правила установки в Новосибирске различных скульптурных форм. Они должны украшать наш город», — цитирует Анатолия Локтя муниципальный портал «Новосибирские новости».

Вероятно, установка бюста Сталину в Новосибирске, пусть и не в центре города, вновь поднимет волну негодования в обществе. Стоит вспомнить, сколь активно и яростно высказывались сторонники и противники инициативы на этапе обсуждения идеи. В противовес заслугам, о которых говорили авторы идеи, другая сторона новосибирского общества припомнила советскому «вождю народов» репрессии, коллективизацию и жертв первых лет Великой Отечественной войны.

Однако в данном случае нет цели вдаваться в подробности о заслугах и «не заслугах» ни Сталина, ни Николая II, хотя, несомненно, они играют не последнюю роль в данном случае. Важно то, что в очередной раз общественность Новосибирска разделила очередная идея конкретной, немногочисленной группы населения. И в очередной раз желание конкретных лиц сделать приятное и важное для себя ставится превыше интересов большинства жителей.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что в России полного примирения по теме памятников пока не произошло.

«Мы не знаем случаев уродования памятников в той же Западной Европе в последние годы — такое ощущение, что там люди уже приняли свое прошлое (после Второй мировой войны, уничтожив, впрочем, массу памятников нацистским вождям). В России, как мы видим, полного примирения по теме памятников пока не произошло. Российскому обществу необходимо принять прошлое, примириться ради будущего — в этом я уверен. Абсолютно ясно то, что подобные «премьеры» памятников должны предваряться народным обсуждением — так, народное голосование (с итогами которого я не согласен, но подчиняюсь мнению большинства горожан) решило не переименовывать площадь Свердлова в площадь Крячкова и поменять часовой пояс Новосибирской области. Только общенародное голосование — иного пути к согласию и примирению не существует», — отметил Дьячков.

А вот председатель Новосибирского союза журналистов Яков Самохин считает, что «бесплодные и бессмысленные камлания об объединении общества — это заунывная благоглупость».

«Общество объединяется вектором достижения общих целей и уважением к другим членам общества. У нас нет ни того и ни другого. Это свойственно не Новосибирску, но всей стране. Установка памятников Николаю II, Сталину, Колчаку, ну или там Берии, Гайдару, Ельцину и так далее — это заведомая провокация с очевидным исходом. Да хоть Николаю Угоднику. В обстановке раздробленности активной части населения на группы и группочки, воображающие, что именно и только они обладают правильной идеей, а все остальные — враги, никакого объединения общества никакими памятниками невозможно. Даже если поставить сейчас памятник Чебурашке, к нему тоже придут с топором или ломом», — отметил Яков Самохин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Очевидно, что единого мнения ни в экспертной среде, ни в общественной по поводу необходимости или возможности установки памятников кому бы то ни было в Новосибирске на сегодняшний день нет. Но уже есть некоторый накал, который при малейшем удобном случае может вспыхнуть и породить противостояние в обществе. Это показала и ситуация, развернувшаяся вокруг памятника последнему русскому царю Николаю II и цесаревичу Алексею, против которого с топором вышел один новосибирец, но возмущены-то были установкой мемориала «по-тихому» многие горожане. Так же, как и многие были рады его появлению. Как новосибирское общество примет установку бюста Сталина — пока неизвестно. Возможно, его появление и уравновесит общество, но куда вероятней, что это даст толчок для других инициативных групп и группок, которые захотят увековечить на улицах Новосибирска своего кумира.