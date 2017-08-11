Российско-украинские отношения вновь интенсифицировались в начале уходящей недели. Первым звеном в этой цепи событий стала информация о том, что несколькими днями ранее ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего совершить несколько диверсий на территории Крыма (включая обвал горных пород на дорогу и повреждения ЛЭП).

ИА REGNUM Украина Дядя Сэм

А уже 14 августа случилось событие, изначально, казалось бы, не имеющее к России никакого отношения, но вскоре обернувшееся иначе. Издание The New York Times со ссылкой на информированные источники опубликовало сообщение о том, что успех северо-корейских ракетных испытаний достигнут благодаря использованию двигателей украинского производства. Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что власти США относятся к данному инциденту очень серьезно и проверяют поступившую информацию. Ответ украинской стороны последовал незамедлительно: обвинения Петр Порошенко назвал фейком и, демонстрируя подчеркнутое понимание ответственности момента, распорядился провести срочное расследование с участием ряда профильных организаций. Президент Украины заранее заявил, что обвинение в возможности поставок — абсурдны. Расследование, таким образом, сводится к поиску доказательств собственной невиновности.

BNews.kz Задержанный

Кроме того, являя модную нынче «прозрачность», авторам статьи в The New York Times Порошенко предложил посетить Украину с целью убедиться собственными глазами, что она не передает ракетные двигатели Северной Корее. Интересно, как поможет туристическая поездка достижению этой цели?

Скандалом уже поспешила воспользоваться Юлия Тимошенко, написавшая у себя в фейсбуке, что данный прецедент вполне может оставить Украину без помощи со стороны цивилизованного мира. Надо отметить, что пиар-составляющую в этой ситуации Порошенко видит и сам: он считает, что публикация в известном СМИ способна обратить внимание мировой общественности на потенциал ракетно-космического комплекса Украины. И даже поблагодарил издание, назвав обвиняющую публикацию «элегантным, хотя и не самым удачным способом», — вероятно, подразумевая рекламу двигателей РД-250.

В свою очередь, исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко предсказуемо перевел обвинения в сторону «агрессора». Именно Россия, по его мнению, могла поставить в КНДР двигатели, ранее изготовленные на Украине, затем поставленные в РФ в составе ракет и затем, как предполагается, отправленные в КНДР.

Так поставлялись двигатели или нет? И с какой целью, если следовать логике Киева, действовала Россия? Хитроумным планом подставить Украину или навредить США, а заодно и всему миру, подбрасывая поленья в костер конфликта между Пхеньяном и Вашингтоном? И в том, и в другом случае Украина снова оказывается невинной жертвой, а Россия — осью зла. Казалось бы, шито белыми нитками, но упомянутая Наэурт уже подготовила почву для обеления Украины, указав, что ранее та предпринимала «серьезные усилия» по предотвращению поставок материалов в вызывающие тревогу США страны.

Цуканов М.В Новые МБР КНДР

В отличие от Штатов, которые стремятся даже в нынешних ослабленных отношениях с Россией сохранять минимальные приличия, Киев с места в карьер включает привычную антикремлевскую риторику. Что поделать, к этому хунту приучили сами американские хозяева, превратившие обвинения в сторону Москвы в волшебное заклинание, способное стать индульгенцией на что угодно. Вопрос лишь в том, кто и во что больше заигрался — Украина в русофобию или США в холодную войну. В обоих случаях мотивировки в глазах «международного сообщества» вполне легитимны: американцы действительно могут если и не притормозить публичный ход дела об украинских поставках, то тихо замять скандал. Или открыть еще одну страницу в борьбе с «режимом Кремля».

Борьба, начатая еще в середине прошлого века, перемежается временными периодами затишья и накала. Очередной этап противостояния открыла «Крымская весна», использованная Америкой в качестве повода (именно повода, а не причины) для политического и экономического давления на Россию, которая упорно отказывается вести себя так, как полагается государству, капитулировавшему в холодной войне. С самого начала введения Штатами санкций в России звучат слова о том, что данные меры поспособствуют восстановлению промышленности и большей независимости.

Всем памятны слова Барака Обамы о разорванной в клочья экономике России. Над ними смеялись, и тем не менее, — несмотря на некоторый экономический рост, за первую половину 2017 года реальные располагаемые доходы граждан России снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат в своем докладе, обнародованном 17 августа. Причиной, отсекающей граждан от благотворного влияния выхода из рецессии, экономисты считают сочетание высоких налогов, роста цен, низких пенсий и относительно низких цен на нефть. А минимальный рост доходов (который на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года) перекрывается инфляцией, ростом цен на продукты, повышением тарифов и скрытыми налогами. Согласно экспертной оценке, за прошедшие 33 месяца доход граждан сократился на 19,2%. Учтя все эти факторы, можно сказать, что реальные располагаемые доходы граждан падают четвертый год подряд.

Наступление бедности на российское общество продолжается. Но возможно, что экономика России копит силы для рывка перед важным политическим событием: 18 марта 2018 года, когда состоятся президентские выборы, граждане должны быть уверены хотя бы в приостановке падения их доходов. А лучше, в их росте.

Впрочем, есть и другие проблемы, требующие повышенного внимания и немедленного решения. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщает о 350 детях, вывезенных в Сирию и Ирак из различных субъектов России. Предполагается, что в зоны военных конфликтов детей вывозят их родственники, увлекшиеся радикальными идеями исламизма. А 350 человек — это совсем немало в масштабах терактов, организованных с помощью живых торпед.

В контексте произошедшего в конце недели в Испании, где автофургон проехал сквозь толпу пешеходов в центре Барселоны, а затем террористы пытались сделать то же самое в г. Камбрильсе, тема противодействия терроризму вновь кричит о себе.