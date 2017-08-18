Жители сахалинского села Мгачи заявление полпреда Юрия Трутнева о том, что Дальний Восток входит во вторую фазу развития, услышали по радио. Теперь люди недоумевают: «Как получилось, что первая фаза прошла мимо их села?» Мгачинцы пишут письма — в СМИ, депутатам. Письма — это все, что им остается в их совсем уже безнадежной жизни с полуразрушенными домами, голодом и безработицей. А обитатели сахалинских аварийных бараков не хотят переезжать в новостройки.

Алексей Лукашевич Брошенные дома в сахалинском поселке Вахрушев

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Село Мгачи сделал знаменитым великий русский писатель Антон Павлович Чехов. В своей знаменитой книге «Остров Сахалин» он написал о местных жителях:

«Есть хорошие заработки, чем и объясняется, что крестьяне не спешат на материк».

Чехов писал о каторге.

Сегодняшний Сахалин давно уже не каторга, а территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Только многие сахалинцы завидуют тем, кто жил здесь сначала в каторжные, а затем и в советские времена.

«К ветхому и аварийному жилью, заброшенным посёлкам, разорённым заводам, ржавеющим судам следовало бы добавить выброшенных на пустынные берега островов десятки тысяч работников рыбной, бумажной, угольной, лесной промышленности, сельского хозяйства с семьями. Основное отличие лишённых всех социальных прав островитян от материковых бедолаг — здесь в большинстве районов нет никакой, даже временной работы. И здесь люди, не имеющие средств, не могут сменить место жительства даже в пределах Сахалина. Африканцы это могут делать, добираются даже до Европы, а сахалинцы — нет. Люди живут не в ветхих, а полуразрушенных домах, зачастую без крыш, голодают, на имеют возможности лечить детей, и никто ни в правительстве России, ни в Госдуме, ни в Сенате не обращает на их жалобы внимания», — написал в своем письме ветеран труда Эдуард Мороз.

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«А ведь область имеет и своих представителей в этих органах. Их доходы по декларациям доходят до сотен миллионов рублей. Спросить бы! Побывавшие недавно на Сахалине представители власти обратили внимание на зашарпанные фасады домов в Южно-Сахалинске, краснокнижные деревья на будущих горнолыжных трассах и благополучно отбыли к себе. Стоит только ознакомиться с материалами недавней поездки губернатора области Олега Кожемяко в бывший шахтёрский посёлок Мгачи, и картина жизни островитян-изгоев будет полностью ясна. Жители теперь уже села записываются в очередь за хлебом, но на всех хлеба не хватает. У единственного медицинского заведения — аптеки — нет дверей. Люди живут в домах с сорванными крышами, брошенные здания с пустыми окнами заселены птицами», — продолжил Эдуард Мороз.

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Одна из многочисленных бед Сахалина — аварийное и ветхое жилье. Государственная программа по ликвидации аварийного жилфонда, срок действия которой истекает 1 сентября 2017 года, в единственном островном регионе России тормозит, выполнено всего 52% от общего объема. Но и то, что сделано, вызывает нарекания населения.

«Наш дом расположен в центре Южно-Сахалинска, а нас хотят переселять, кого в с. Дальнее, кого в 25 микрорайон, на окраину города. Обращались в Управление жилищной политики, нам ответили, что жильцы ваших домов переедут туда, и точка. И плевать им, что мы сейчас живем в центре города, а нас хотят отправить на окраину. Им главное скорее программу по переселению выполнить и отчитаться, а на людей плевать. Ведь все программы государства призваны улучшить жизнь людей, а следовательно, сделать и счастливее. А люди плачут только от мысли переезда из центра города, привычного им района на окраины в далеко не качественно построенные дома. Мой сын ходит в школу в центре, на кружки в Дом детского творчества, который недалеко от нашего дома. Да и дома, в которые собираются переселять, даже ОНФ признал некачественно построенными. Но даже вопрос качества не главное, главное — пренебрежительное отношение к людям», — написала жительница Южно-Сахалинска Марина Кононенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что развитие Дальнего Востока идет динамично и вступает во вторую фазу.

«Создавать территории опережающего развития мы уже умеем. Сейчас, не прекращая это делать, нам нужно решить задачи следующего этапа. Они есть, и они, прежде всего, связаны с жизнью людей», — заявил полпред.

На Сахалине с «динамичностью» развития ДФО могут согласится, пожалуй, те 20% населения, в руках которых, по данным Сахалинстата, сосредоточены 47% всех денежных доходов населения. Остальные сахалинцы живут бедно. 17 000 семей с детьми получают от правительства области бесплатную еду, так как не могут позволить себе даже покупку продуктов. Бесплатные продукты — крупы, сахар, консервы, чай — они получают один раз в три месяца. Жители региона постоянно жалуются на недоступную медицину, на некачественные новостройки, на отсутствие нормальной (и вообще любой) работы. Сахалинская область рухнула на 12 пунктов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.