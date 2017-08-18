Технологическая продвинутость в современном мире означает доминирующее положение на рынке и огромные доходы. Примеры Microsoft Corporation или Apple, которые за счет своих технологий имеют чудовищные по размерам прибыли, известны всем. А о прогрессе в военных технологиях, как и о том, чем он выгоден, сказано уже давно: «На все ваши вопросы у нас один ответ. У нас есть пулемет, а у вас его нет».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан. Технологии

bfishadow Microsoft

Как же определить, настолько развита технологическая безопасность Казахстана? На мой взгляд, хороший показатель — это казахстанское содержание в закупках недропользователей. На это есть следующие причины:

недропользование является главной опорой экономики Казахстана, самой важной экспортной отраслью, так что если тут нет безопасности, то остальное уже не важно;

закупки там очень и очень разнообразны и представляют все виды товаров, услуг и работ

казахстанское содержание постоянно учитывается в инициативе по прозрачности добывающих отраслей, где идет анализ закупок всех значимых нефтегазовых и горнодобывающих предприятий страны.

Поэтому основой анализа стали два отчета инициативы по прозрачности добывающих отраслей за 2012 и 2015 годы.

Для начала поясним определения, которые там используются. Согласно закону «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года № 274-IV, применяются следующие термины:

работа — деятельность, направленная на удовлетворение потребностей потребителей, результаты которой имеют материальное выражение;

услуга — деятельность, направленная на удовлетворение потребностей потребителей, результаты которой не имеют материального выражения;

товар — продукт (продукция) деятельности изготовителя (исполнителя), предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

В общем, товар — это труба, услуга — проект по установке трубы или испытанию ее на герметичность, работа — это прокладка трубопровода.

Всего доля казахстанского содержания в закупках недропользования составляет 57%, то есть больше половины. Однако этот результат достигается, в основном, за счет услуг — их доля составляет 77,5%. Обратите внимание на то, что закупка товаров меньше почти в три раза, чем закупка работ. Почему так? Дело в том, что недропользователи сами стараются не закупать многие товары, а предоставляют это тем, кто осуществляет работы. То есть подрядчик в основном берет на себя и обеспечение материалами. Тем не менее, надо учесть, что доля казахстанских товаров очень мала — 17,1%. Подозреваю, что если взять товары, которые закупают подрядчики для проведения работ, то доля казахстанских товаров будет еще меньше.

Но оцените объем закупок — он составляет 3,9 триллиона тенге (1,08 триллиона рублей), это гигантская сумма для Казахстана.

Объемы казахстанского содержания закупок недропользователей за 2015 год

Есть ли какие-нибудь улучшения со временем? За три года улучшение в целом составило 0,2%, фактически никакого прогресса нет. Увеличилось казахстанское содержание в товарах, снизилось в работах, осталось примерно тем же в услугах.

Общая динамика казахстанского содержания закупок недропользователей, %

Также можно оценить казахстанское содержание по секторам — нефтегазовому и горнорудному. Предсказуемо, в нефтегазовом есть разница с горнорудным — дело в том, что тут больше транснациональных компаний, которые работают со своими подрядчиками по всему миру, а также поручают им большие объемы работ и услуг.

Динамика казахстанского содержания закупок недропользователей по секторам, %

В общем, надо отметить, что хотя в Казахстане уже есть мощные местные компании, осуществляющие строительные, инжиниринговые, сервисные услуги для недропользователей, но машиностроительная, металлургическая и химическая отрасли страны слишком малоразвиты, чтобы обеспечивать недропользователей подходящими им товарами. Это говорит о том, что технологическая безопасность Казахстана находится на крайне низком уровне, и при отрыве от мирового рынка производств в результате тех или иных событий (нет денег, санкции, проблемы с поставщиком) страна никак свои потребности сама обеспечить не может.

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