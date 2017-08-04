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Продовольственная безопасность Казахстана: проживет ли страна без импорта?

Экономика

Большинством базовых продуктов Казахстан может обеспечить себя сам на две трети

Продовольственная безопасность Казахстана: проживет ли страна без импорта?

Марат Шибутов, 4 августа 2017, 17:25 — REGNUM  Одной из наиболее важных характеристик экономики государства является автономность, которая заключается в возможности обеспечить основные нужды страны собственными силами. В чем преимущество развитого внутреннего производства?

  1. На случай санкций, торговой войны или мобилизации всегда есть возможность продержаться за счет собственных сил, без импорта, и не позволить использовать возможность перекрытия поставок какой-либо продукции как политический рычаг
  2. Занятость населения
  3. Поддержание научно-технического и технологического потенциала
  4. Улучшение платежного баланса
  5. Возможность регулирования цен — когда производство свое, всегда есть возможность тем или иным способом снизить цену за счет разных льгот производителям, с импортом это намного сложнее
  6. Возможность избежать валютных рисков инфляции, когда изменение курса валют приводит к подорожанию импортируемой продукции

Конечно, не все можно производить у себя в стране — к примеру, в Казахстане чай, кофе и бананы выращивать будет слишком сложно, но мясо надо производить точно.

Ниже пойдет речь о продовольственной безопасности Казахстана. В принципе, в нынешнем мире изобилия продовольствие играет не такую важную роль, но для постсоветского пространства, где у большинства населения больше половины расходов идет на еду, это важный вопрос.

За основу взяты данные Комитета по статистике Министерства нацэкономики страны по балансу ресурсов и использованию сырья и потребительских товаров за 2016 год. Для характеристики использовались следующие показатели: потребление на внутреннем рынке, производство внутреннее, импорт, экспорт, соотношение экспорта и импорта (то есть может ли экспорт при желании заместить импорт), доля производства от потребления (то есть может ли собственное производство покрыть потребление в стране).

Первая группа продовольствия — это зерновые. Кроме очевидного хлеба, хлопьев и других пищевых продуктов они используются для производства этилового спирта (пшеница), патоки (кукуруза), солода (ячмень) и т.д. Также они служат кормом для животных, а значит, от урожая зерновых зависят птицеводство, скотоводство и молочная промышленность.

В целом с зерновыми в Казахстане все хорошо — внутреннее производство покрывает потребление на 92−145%.

Баланс производства и потребления по зерновым в Казахстане в 2016 году

Вид продуктаПотребление на внутреннем рынкеПроизводство внутреннееИмпортЭкспортСоотношение экспорта и импорта, %Доля производства от потребления, %
Пшеница, тысяч тонн9 511,713 747,662,43 635,95827145
Кукуруза, тонн777 556,0734 092,622 570,629 162,212994
Гречиха, тонн43 771,045 412,1780,24 919,3631104
Рис необрушенный, тонн349 976,3422 225,422 382,466 441,5297121
Ячмень, тысяч тонн2 016,12 675,424,3632,62603133
Овес, тонн264 930,6243 769,8107,51 514,7140992

А вот с переработанными и консервированными продуктами овощеводства и садоводства все очень плохо: фрукты, орехи и картофель в Казахстане не перерабатывают. У внутреннего производства овощей закрыт рынок всего на 21%, этого недостаточно.

Фактически, это большой провал овощеводов и садоводов: они не могут обеспечить внутренний рынок даже самым простым товаром, таким, как замороженный картофель-фри, не говоря уже про сухофрукты, джемы и варенья. Дело в том, что овощеводством и садоводством в стране занимаются мелкие фермеры, которые не в состоянии купить себе производственные мощности для переработки, ну, а крупная фирма не занимает нишу переработки, потому что ей не гарантированы поставки, так как мелкие хозяйства не могут дать гарантированный объем сырья. Таким образом, структура хозяйств в отрасли влияет на продовольственную безопасность по отдельным продуктам.

Баланс производства и потребления по продукции овощеводства и садоводства в Казахстане в 2016 году (тонн)

Вид продуктаПотребление на внутреннем рынкеПроизводство внутреннееИмпортЭкспортСоотношение экспорта и импорта, %Доля производства от потребления, %
Овощи переработанные и консервированные, кроме картофеля84 552,218 039,061 361,81 094,8221
Картофель переработанный и консервированный12 597,3528,012 186,643,10,44
Плоды и орехи переработанные и консервированные151 963,73 651,0158 670,215 143,0102

Переходим к самой большой группе продовольственных товаров. Надо отметить, что в целом объем внутреннего производства увеличился за последние лет восемь, растет производство многих видов продовольственных товаров. Но, опять же, многое зависит от специфики производства — чем больше надо усилий для переработки, тем меньше доля внутреннего производства в потреблении. У казахстанской пищевой промышленности явно не хватает мощностей и инвестиций. Но есть и специфика.

К примеру, большая часть внутреннего производства рыбы (обычно это филе и щёчки судака, сазана и др.) идет на экспорт в Европу, потому что рыба считается экологически чистым и хорошим продуктом. А для внутреннего рынка она слишком дорога, и казахстанцы не готовы за нее платить ту же цену, как в Европе, предпочитая рыбу импортную.

Ограничением для скотоводства в целом является нехватка колодцев — именно их отсутствие не позволяет пасти скот вдалеке от населенных пунктов и ограничивает его численность. А значит, нельзя нарастить производство мяса, изделий из мяса, молочных продуктов и так далее.

С виноделием и коньячным производством еще более интересная история — винные сорта винограда можно выращивать только в Южном Казахстане, однако все большее давление исламских ценностей не позволяет бизнесменам региона этим заниматься. Поэтому производство вина и коньячных спиртов не растет.

Баланс производства и потребления по другим продуктам в Казахстане в 2016 году (тонн)

Вид продуктаПотребление на внутреннем рынкеПроизводство внутреннееИмпортЭкспортСоотношение экспорта и импорта, %Доля производства от потребления, %
Мясо и пищевые субпродукты1 114 632,0931 003,9187 374,811 921,9684
Птица домашняя и пищевые субпродукты306 632,3146 127,8161 750,17 896,7548
Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных108 914,568 373,037 325,11 333,1463
Колбасные изделия71 565,540 189,032 737,5451,01,456
Рыба, ракообразные, моллюски, переработанные и консервированные59 739,734 481,047 647,121 541,54558
Масло растительное404 082,5290 284,0166 441,143 668,72672
Масло подсолнечное300 442,1225 781,0104 692,818 100,61775
Маргарин и аналогичные продукты81 602,157 772,029 193,96 876,62471
Молочные продукты891 204,5712 595,0155 725,017 405,01180
Масло сливочное24 243,816 564,07 573,73 119,84168
Сыр и творог50 359,330 104,021 202,71 750,1860
Мука, тысяч тонн1 630,93 404,39,71 823,118 795209
Крупы186 587,4212 261,032 836,571 822,8219114
Рис обрушенный152 423,9164 545,021 880,665 664,1300108
Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия911 658,2832 921,085 602,96 746,7891
Макаронные изделия163 027,4146 226,031 187,215 466,95090
Сахар486 006,9239 926,0185 193,2634,7049
Кондитерские изделия из шоколада и сахара130 280,576 471,090 924,225 801,72859
Этиловый спирт, тысяч литров17 544,518 306,4126,227,722104
Водка и ликеро-водочные изделия, тысяч литров92 413,140 062,43 630,942,21,243
Коньяки и напитки коньячные, тысяч литров13 099,36 213,4731,38,91,247
Вино, тысяч литров32 712,813 547,712 319,7735,6641
Пиво, тысяч литров540 004,3474 844,141 064,97 956,91988
Вода минеральная и безалкогольные напитки, млн. литров1 820,11 654,489,384,39491

Все группы продовольственных товаров можно поделить на три категории по обеспеченности внутренним производством потребления:

  • Высокая обеспеченность — от 81% и выше
  • Средняя обеспеченность — от 57 до 80%
  • Низкая обеспеченность — 56% и ниже

Их распределение показано на диаграмме.

Отдельно надо выделить такой товар, который относится к важным, но не продовольственным — это табачные изделия. Как видно, производство их падает, импорт растет, экспорт падает, потребление скачет, причем на довольно большие величины. Также очень вырос поток контрабандных и поддельных сигарет. Все это результат действий по увеличению акцизов.

То есть любая отрасль по производству продовольственных и других товаров административными способами регулируется в положительную сторону незначительно и долго, а вот в отрицательную — на большие величины и быстро.

Баланс производства и потребления по табачным изделиям в Казахстане (млн штук)

Наименование статей баланса

2011

2012

2013

2014

2015

Производство25 222,327 055,525 681,525 108,919 615,1
Импорт7 383,58 925,711 115,812 207,811 913,2
Потреблено на внутреннем рынке19 519,931 820,330 376,89 321,125 677,1
Экспорт18 508,95 863,56 361,427 918,17 170,6

В целом надо отметить, что сейчас Казахстан находится на довольно хорошем уровне по продовольственной безопасности, однако улучшение возможно как в целом, так и по отдельным продовольственным товарам.

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regnum author Марат Шибутов
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Экономика Казахстана