Марат Шибутов, 4 августа 2017, 17:25 — REGNUM Одной из наиболее важных характеристик экономики государства является автономность, которая заключается в возможности обеспечить основные нужды страны собственными силами. В чем преимущество развитого внутреннего производства?
- На случай санкций, торговой войны или мобилизации всегда есть возможность продержаться за счет собственных сил, без импорта, и не позволить использовать возможность перекрытия поставок какой-либо продукции как политический рычаг
- Занятость населения
- Поддержание научно-технического и технологического потенциала
- Улучшение платежного баланса
- Возможность регулирования цен — когда производство свое, всегда есть возможность тем или иным способом снизить цену за счет разных льгот производителям, с импортом это намного сложнее
- Возможность избежать валютных рисков инфляции, когда изменение курса валют приводит к подорожанию импортируемой продукции
Конечно, не все можно производить у себя в стране — к примеру, в Казахстане чай, кофе и бананы выращивать будет слишком сложно, но мясо надо производить точно.
Ниже пойдет речь о продовольственной безопасности Казахстана. В принципе, в нынешнем мире изобилия продовольствие играет не такую важную роль, но для постсоветского пространства, где у большинства населения больше половины расходов идет на еду, это важный вопрос.
За основу взяты данные Комитета по статистике Министерства нацэкономики страны по балансу ресурсов и использованию сырья и потребительских товаров за 2016 год. Для характеристики использовались следующие показатели: потребление на внутреннем рынке, производство внутреннее, импорт, экспорт, соотношение экспорта и импорта (то есть может ли экспорт при желании заместить импорт), доля производства от потребления (то есть может ли собственное производство покрыть потребление в стране).
Первая группа продовольствия — это зерновые. Кроме очевидного хлеба, хлопьев и других пищевых продуктов они используются для производства этилового спирта (пшеница), патоки (кукуруза), солода (ячмень) и т.д. Также они служат кормом для животных, а значит, от урожая зерновых зависят птицеводство, скотоводство и молочная промышленность.
В целом с зерновыми в Казахстане все хорошо — внутреннее производство покрывает потребление на 92−145%.
Баланс производства и потребления по зерновым в Казахстане в 2016 году
|Вид продукта
|Потребление на внутреннем рынке
|Производство внутреннее
|Импорт
|Экспорт
|Соотношение экспорта и импорта, %
|Доля производства от потребления, %
|Пшеница, тысяч тонн
|9 511,7
|13 747,6
|62,4
|3 635,9
|5827
|145
|Кукуруза, тонн
|777 556,0
|734 092,6
|22 570,6
|29 162,2
|129
|94
|Гречиха, тонн
|43 771,0
|45 412,1
|780,2
|4 919,3
|631
|104
|Рис необрушенный, тонн
|349 976,3
|422 225,4
|22 382,4
|66 441,5
|297
|121
|Ячмень, тысяч тонн
|2 016,1
|2 675,4
|24,3
|632,6
|2603
|133
|Овес, тонн
|264 930,6
|243 769,8
|107,5
|1 514,7
|1409
|92
А вот с переработанными и консервированными продуктами овощеводства и садоводства все очень плохо: фрукты, орехи и картофель в Казахстане не перерабатывают. У внутреннего производства овощей закрыт рынок всего на 21%, этого недостаточно.
Фактически, это большой провал овощеводов и садоводов: они не могут обеспечить внутренний рынок даже самым простым товаром, таким, как замороженный картофель-фри, не говоря уже про сухофрукты, джемы и варенья. Дело в том, что овощеводством и садоводством в стране занимаются мелкие фермеры, которые не в состоянии купить себе производственные мощности для переработки, ну, а крупная фирма не занимает нишу переработки, потому что ей не гарантированы поставки, так как мелкие хозяйства не могут дать гарантированный объем сырья. Таким образом, структура хозяйств в отрасли влияет на продовольственную безопасность по отдельным продуктам.
Баланс производства и потребления по продукции овощеводства и садоводства в Казахстане в 2016 году (тонн)
|Вид продукта
|Потребление на внутреннем рынке
|Производство внутреннее
|Импорт
|Экспорт
|Соотношение экспорта и импорта, %
|Доля производства от потребления, %
|Овощи переработанные и консервированные, кроме картофеля
|84 552,2
|18 039,0
|61 361,8
|1 094,8
|2
|21
|Картофель переработанный и консервированный
|12 597,3
|528,0
|12 186,6
|43,1
|0,4
|4
|Плоды и орехи переработанные и консервированные
|151 963,7
|3 651,0
|158 670,2
|15 143,0
|10
|2
Переходим к самой большой группе продовольственных товаров. Надо отметить, что в целом объем внутреннего производства увеличился за последние лет восемь, растет производство многих видов продовольственных товаров. Но, опять же, многое зависит от специфики производства — чем больше надо усилий для переработки, тем меньше доля внутреннего производства в потреблении. У казахстанской пищевой промышленности явно не хватает мощностей и инвестиций. Но есть и специфика.
К примеру, большая часть внутреннего производства рыбы (обычно это филе и щёчки судака, сазана и др.) идет на экспорт в Европу, потому что рыба считается экологически чистым и хорошим продуктом. А для внутреннего рынка она слишком дорога, и казахстанцы не готовы за нее платить ту же цену, как в Европе, предпочитая рыбу импортную.
Ограничением для скотоводства в целом является нехватка колодцев — именно их отсутствие не позволяет пасти скот вдалеке от населенных пунктов и ограничивает его численность. А значит, нельзя нарастить производство мяса, изделий из мяса, молочных продуктов и так далее.
С виноделием и коньячным производством еще более интересная история — винные сорта винограда можно выращивать только в Южном Казахстане, однако все большее давление исламских ценностей не позволяет бизнесменам региона этим заниматься. Поэтому производство вина и коньячных спиртов не растет.
Баланс производства и потребления по другим продуктам в Казахстане в 2016 году (тонн)
|Вид продукта
|Потребление на внутреннем рынке
|Производство внутреннее
|Импорт
|Экспорт
|Соотношение экспорта и импорта, %
|Доля производства от потребления, %
|Мясо и пищевые субпродукты
|1 114 632,0
|931 003,9
|187 374,8
|11 921,9
|6
|84
|Птица домашняя и пищевые субпродукты
|306 632,3
|146 127,8
|161 750,1
|7 896,7
|5
|48
|Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных
|108 914,5
|68 373,0
|37 325,1
|1 333,1
|4
|63
|Колбасные изделия
|71 565,5
|40 189,0
|32 737,5
|451,0
|1,4
|56
|Рыба, ракообразные, моллюски, переработанные и консервированные
|59 739,7
|34 481,0
|47 647,1
|21 541,5
|45
|58
|Масло растительное
|404 082,5
|290 284,0
|166 441,1
|43 668,7
|26
|72
|Масло подсолнечное
|300 442,1
|225 781,0
|104 692,8
|18 100,6
|17
|75
|Маргарин и аналогичные продукты
|81 602,1
|57 772,0
|29 193,9
|6 876,6
|24
|71
|Молочные продукты
|891 204,5
|712 595,0
|155 725,0
|17 405,0
|11
|80
|Масло сливочное
|24 243,8
|16 564,0
|7 573,7
|3 119,8
|41
|68
|Сыр и творог
|50 359,3
|30 104,0
|21 202,7
|1 750,1
|8
|60
|Мука, тысяч тонн
|1 630,9
|3 404,3
|9,7
|1 823,1
|18 795
|209
|Крупы
|186 587,4
|212 261,0
|32 836,5
|71 822,8
|219
|114
|Рис обрушенный
|152 423,9
|164 545,0
|21 880,6
|65 664,1
|300
|108
|Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия
|911 658,2
|832 921,0
|85 602,9
|6 746,7
|8
|91
|Макаронные изделия
|163 027,4
|146 226,0
|31 187,2
|15 466,9
|50
|90
|Сахар
|486 006,9
|239 926,0
|185 193,2
|634,7
|0
|49
|Кондитерские изделия из шоколада и сахара
|130 280,5
|76 471,0
|90 924,2
|25 801,7
|28
|59
|Этиловый спирт, тысяч литров
|17 544,5
|18 306,4
|126,2
|27,7
|22
|104
|Водка и ликеро-водочные изделия, тысяч литров
|92 413,1
|40 062,4
|3 630,9
|42,2
|1,2
|43
|Коньяки и напитки коньячные, тысяч литров
|13 099,3
|6 213,4
|731,3
|8,9
|1,2
|47
|Вино, тысяч литров
|32 712,8
|13 547,7
|12 319,7
|735,6
|6
|41
|Пиво, тысяч литров
|540 004,3
|474 844,1
|41 064,9
|7 956,9
|19
|88
|Вода минеральная и безалкогольные напитки, млн. литров
|1 820,1
|1 654,4
|89,3
|84,3
|94
|91
Все группы продовольственных товаров можно поделить на три категории по обеспеченности внутренним производством потребления:
- Высокая обеспеченность — от 81% и выше
- Средняя обеспеченность — от 57 до 80%
- Низкая обеспеченность — 56% и ниже
Их распределение показано на диаграмме.
Отдельно надо выделить такой товар, который относится к важным, но не продовольственным — это табачные изделия. Как видно, производство их падает, импорт растет, экспорт падает, потребление скачет, причем на довольно большие величины. Также очень вырос поток контрабандных и поддельных сигарет. Все это результат действий по увеличению акцизов.
То есть любая отрасль по производству продовольственных и других товаров административными способами регулируется в положительную сторону незначительно и долго, а вот в отрицательную — на большие величины и быстро.
Баланс производства и потребления по табачным изделиям в Казахстане (млн штук)
Наименование статей баланса
2011
2012
2013
2014
2015
|Производство
|25 222,3
|27 055,5
|25 681,5
|25 108,9
|19 615,1
|Импорт
|7 383,5
|8 925,7
|11 115,8
|12 207,8
|11 913,2
|Потреблено на внутреннем рынке
|19 519,9
|31 820,3
|30 376,8
|9 321,1
|25 677,1
|Экспорт
|18 508,9
|5 863,5
|6 361,4
|27 918,1
|7 170,6
В целом надо отметить, что сейчас Казахстан находится на довольно хорошем уровне по продовольственной безопасности, однако улучшение возможно как в целом, так и по отдельным продовольственным товарам.
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