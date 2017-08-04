Марат Шибутов, , 17:25 — REGNUM Одной из наиболее важных характеристик экономики государства является автономность, которая заключается в возможности обеспечить основные нужды страны собственными силами. В чем преимущество развитого внутреннего производства?

На случай санкций, торговой войны или мобилизации всегда есть возможность продержаться за счет собственных сил, без импорта, и не позволить использовать возможность перекрытия поставок какой-либо продукции как политический рычаг Занятость населения Поддержание научно-технического и технологического потенциала Улучшение платежного баланса Возможность регулирования цен — когда производство свое, всегда есть возможность тем или иным способом снизить цену за счет разных льгот производителям, с импортом это намного сложнее Возможность избежать валютных рисков инфляции, когда изменение курса валют приводит к подорожанию импортируемой продукции

Конечно, не все можно производить у себя в стране — к примеру, в Казахстане чай, кофе и бананы выращивать будет слишком сложно, но мясо надо производить точно.

Ниже пойдет речь о продовольственной безопасности Казахстана. В принципе, в нынешнем мире изобилия продовольствие играет не такую важную роль, но для постсоветского пространства, где у большинства населения больше половины расходов идет на еду, это важный вопрос.

За основу взяты данные Комитета по статистике Министерства нацэкономики страны по балансу ресурсов и использованию сырья и потребительских товаров за 2016 год. Для характеристики использовались следующие показатели: потребление на внутреннем рынке, производство внутреннее, импорт, экспорт, соотношение экспорта и импорта (то есть может ли экспорт при желании заместить импорт), доля производства от потребления (то есть может ли собственное производство покрыть потребление в стране).

Первая группа продовольствия — это зерновые. Кроме очевидного хлеба, хлопьев и других пищевых продуктов они используются для производства этилового спирта (пшеница), патоки (кукуруза), солода (ячмень) и т.д. Также они служат кормом для животных, а значит, от урожая зерновых зависят птицеводство, скотоводство и молочная промышленность.

В целом с зерновыми в Казахстане все хорошо — внутреннее производство покрывает потребление на 92−145%.

Баланс производства и потребления по зерновым в Казахстане в 2016 году

Вид продукта Потребление на внутреннем рынке Производство внутреннее Импорт Экспорт Соотношение экспорта и импорта, % Доля производства от потребления, % Пшеница, тысяч тонн 9 511,7 13 747,6 62,4 3 635,9 5827 145 Кукуруза, тонн 777 556,0 734 092,6 22 570,6 29 162,2 129 94 Гречиха, тонн 43 771,0 45 412,1 780,2 4 919,3 631 104 Рис необрушенный, тонн 349 976,3 422 225,4 22 382,4 66 441,5 297 121 Ячмень, тысяч тонн 2 016,1 2 675,4 24,3 632,6 2603 133 Овес, тонн 264 930,6 243 769,8 107,5 1 514,7 1409 92

А вот с переработанными и консервированными продуктами овощеводства и садоводства все очень плохо: фрукты, орехи и картофель в Казахстане не перерабатывают. У внутреннего производства овощей закрыт рынок всего на 21%, этого недостаточно.

Фактически, это большой провал овощеводов и садоводов: они не могут обеспечить внутренний рынок даже самым простым товаром, таким, как замороженный картофель-фри, не говоря уже про сухофрукты, джемы и варенья. Дело в том, что овощеводством и садоводством в стране занимаются мелкие фермеры, которые не в состоянии купить себе производственные мощности для переработки, ну, а крупная фирма не занимает нишу переработки, потому что ей не гарантированы поставки, так как мелкие хозяйства не могут дать гарантированный объем сырья. Таким образом, структура хозяйств в отрасли влияет на продовольственную безопасность по отдельным продуктам.

Баланс производства и потребления по продукции овощеводства и садоводства в Казахстане в 2016 году (тонн)

Вид продукта Потребление на внутреннем рынке Производство внутреннее Импорт Экспорт Соотношение экспорта и импорта, % Доля производства от потребления, % Овощи переработанные и консервированные, кроме картофеля 84 552,2 18 039,0 61 361,8 1 094,8 2 21 Картофель переработанный и консервированный 12 597,3 528,0 12 186,6 43,1 0,4 4 Плоды и орехи переработанные и консервированные 151 963,7 3 651,0 158 670,2 15 143,0 10 2

Переходим к самой большой группе продовольственных товаров. Надо отметить, что в целом объем внутреннего производства увеличился за последние лет восемь, растет производство многих видов продовольственных товаров. Но, опять же, многое зависит от специфики производства — чем больше надо усилий для переработки, тем меньше доля внутреннего производства в потреблении. У казахстанской пищевой промышленности явно не хватает мощностей и инвестиций. Но есть и специфика.

К примеру, большая часть внутреннего производства рыбы (обычно это филе и щёчки судака, сазана и др.) идет на экспорт в Европу, потому что рыба считается экологически чистым и хорошим продуктом. А для внутреннего рынка она слишком дорога, и казахстанцы не готовы за нее платить ту же цену, как в Европе, предпочитая рыбу импортную.

Ограничением для скотоводства в целом является нехватка колодцев — именно их отсутствие не позволяет пасти скот вдалеке от населенных пунктов и ограничивает его численность. А значит, нельзя нарастить производство мяса, изделий из мяса, молочных продуктов и так далее.

С виноделием и коньячным производством еще более интересная история — винные сорта винограда можно выращивать только в Южном Казахстане, однако все большее давление исламских ценностей не позволяет бизнесменам региона этим заниматься. Поэтому производство вина и коньячных спиртов не растет.

Баланс производства и потребления по другим продуктам в Казахстане в 2016 году (тонн)

Вид продукта Потребление на внутреннем рынке Производство внутреннее Импорт Экспорт Соотношение экспорта и импорта, % Доля производства от потребления, % Мясо и пищевые субпродукты 1 114 632,0 931 003,9 187 374,8 11 921,9 6 84 Птица домашняя и пищевые субпродукты 306 632,3 146 127,8 161 750,1 7 896,7 5 48 Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных 108 914,5 68 373,0 37 325,1 1 333,1 4 63 Колбасные изделия 71 565,5 40 189,0 32 737,5 451,0 1,4 56 Рыба, ракообразные, моллюски, переработанные и консервированные 59 739,7 34 481,0 47 647,1 21 541,5 45 58 Масло растительное 404 082,5 290 284,0 166 441,1 43 668,7 26 72 Масло подсолнечное 300 442,1 225 781,0 104 692,8 18 100,6 17 75 Маргарин и аналогичные продукты 81 602,1 57 772,0 29 193,9 6 876,6 24 71 Молочные продукты 891 204,5 712 595,0 155 725,0 17 405,0 11 80 Масло сливочное 24 243,8 16 564,0 7 573,7 3 119,8 41 68 Сыр и творог 50 359,3 30 104,0 21 202,7 1 750,1 8 60 Мука, тысяч тонн 1 630,9 3 404,3 9,7 1 823,1 18 795 209 Крупы 186 587,4 212 261,0 32 836,5 71 822,8 219 114 Рис обрушенный 152 423,9 164 545,0 21 880,6 65 664,1 300 108 Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 911 658,2 832 921,0 85 602,9 6 746,7 8 91 Макаронные изделия 163 027,4 146 226,0 31 187,2 15 466,9 50 90 Сахар 486 006,9 239 926,0 185 193,2 634,7 0 49 Кондитерские изделия из шоколада и сахара 130 280,5 76 471,0 90 924,2 25 801,7 28 59 Этиловый спирт, тысяч литров 17 544,5 18 306,4 126,2 27,7 22 104 Водка и ликеро-водочные изделия, тысяч литров 92 413,1 40 062,4 3 630,9 42,2 1,2 43 Коньяки и напитки коньячные, тысяч литров 13 099,3 6 213,4 731,3 8,9 1,2 47 Вино, тысяч литров 32 712,8 13 547,7 12 319,7 735,6 6 41 Пиво, тысяч литров 540 004,3 474 844,1 41 064,9 7 956,9 19 88 Вода минеральная и безалкогольные напитки, млн. литров 1 820,1 1 654,4 89,3 84,3 94 91

Все группы продовольственных товаров можно поделить на три категории по обеспеченности внутренним производством потребления:

Высокая обеспеченность — от 81% и выше

Средняя обеспеченность — от 57 до 80%

Низкая обеспеченность — 56% и ниже

Их распределение показано на диаграмме.

Отдельно надо выделить такой товар, который относится к важным, но не продовольственным — это табачные изделия. Как видно, производство их падает, импорт растет, экспорт падает, потребление скачет, причем на довольно большие величины. Также очень вырос поток контрабандных и поддельных сигарет. Все это результат действий по увеличению акцизов.

То есть любая отрасль по производству продовольственных и других товаров административными способами регулируется в положительную сторону незначительно и долго, а вот в отрицательную — на большие величины и быстро.

Баланс производства и потребления по табачным изделиям в Казахстане (млн штук)

Наименование статей баланса 2011 2012 2013 2014 2015 Производство 25 222,3 27 055,5 25 681,5 25 108,9 19 615,1 Импорт 7 383,5 8 925,7 11 115,8 12 207,8 11 913,2 Потреблено на внутреннем рынке 19 519,9 31 820,3 30 376,8 9 321,1 25 677,1 Экспорт 18 508,9 5 863,5 6 361,4 27 918,1 7 170,6

В целом надо отметить, что сейчас Казахстан находится на довольно хорошем уровне по продовольственной безопасности, однако улучшение возможно как в целом, так и по отдельным продовольственным товарам.

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