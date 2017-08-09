Марат Шибутов, , 16:15 — REGNUM

Следующей по значимости для государства после продовольственной безопасности идет безопасность энергетическая. Обеспеченность энергией важна всюду, начиная с квартиры и заканчивая промышленностью: без электроэнергии не горит лампочка, не работает станок и не функционируют серверы, на которых размещены сайты. То есть в условиях дефицита электроэнергии невозможно поддерживать соответствующий уровень комфорта для граждан, не говоря уже про развитие экономики.

Итак, рассмотрим производство электроэнергии в Казахстане: в 1990 году было произведено 87,4 млрд кВт. час, потом в 1999 году производство упало до 47,5 млрд кВт. час, затем начало расти и с 2012 года находится примерно на уровне 90−94,5 млрд кВт.час. Вроде все отлично: есть резервы и обеспеченность. Но энергетическая безопасность шире, чем просто производство электроэнергии, и требуется проанализировать множество других показателей.

1

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Берем производство теплоэнергии. В 1990 году оно составляло 126 млн Гкал., затем в 1997 году оно упало в два раза, составив 63,15 млн Гкал, а потом, после колебаний, остановилось на объеме 80−81 млн Гкал в год. Почему же в отличие от производства электроэнергии в этой сфере не наблюдался рост по сравнению с советским периодом?

На мой взгляд, тут несколько причин:

снизилось количество предприятий, где нужна была собственная котельная и пар для производственных нужд;

увеличилось количество автономных систем отопления;

снизилась потребность в централизованном отоплении за счет улучшения газоснабжения;

во многих поселках городского типа и моногородах котельные были отключены, и все перешли на индивидуальное теплоснабжение.

2

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Но теперь вернемся к общему балансу топлива и энергии в Казахстане. Как видно из таблицы №1, со структурой баланса снижается доля добычи и увеличивается доля поступлений со стороны, то есть запасов и прочего.

Падает удельная доля энергии, потребленной на производство электрической и тепловой энергии, снижаются потери, но растет доля энергии, потраченной на производственно-технологические нужды.

Таблица № 1. Структура топливно-энергетического баланса

2011 2012 2013 2014 2015 Ресурсы — всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Остатки на начало года 5,4 4,6 5,0 5,7 4,9 Добыто (произведено) 89,7 87,7 86,7 84,6 74,9 Поступило со стороны из всех источников 0,4 2,4 3,6 6,9 17,3 Импорт 4,4 5,4 4,7 2,9 2,9 Распределение — всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Потреблено внутри страны, в том числе на 41,9 41,0 40,2 42,2 39,0 на производство электрической и тепловой энергии 16,1 16,4 15,9 17,8 11,4 производственно-технологические и прочие нужды 25,8 24,6 24,3 24,4 27,6 Потери 2,6 2,6 2,8 2,4 1,7 Прочее потребление 6,5 7,3 6,2 6,0 13,5 Отпущено на сторону другим предприятиям и населению* 4,7 5,1 4,7 6,3 6,1 Экспорт 38,4 38,8 40,3 37,2 35,0 Бункеровка 1,12 0,003 0,002 0,02 0,04 Остатки на конец года 4,8 5,2 5,8 5,9 4,6

Теперь пройдемся по составляющим энергетического баланса.

Первым будет уголь — главное топливо Казахстана. В основном им обеспечивают страну три месторождения: Экибастуз, Шубарколь и Каражира. Уголь — главный источник энергии для тепловых электростанций и для населения. Основной экспорт угля идет в Россию, где его основным конкурентом выступает кузбасский уголь. Количество антрацитовых углей, добываемых в Карагандинском бассейне, сокращается из-за малой потребности в них. Экспорт угля также зависит от соотношения курсов тенге и рубля: дешевый тенге — уголь из Казахстана идет в Россию, дорогой тенге — экспорт снижается и возможен даже импорт.

Доля экспорта угля — от 18 до 25% от общей добычи, что важно, максимальный объем добычи, достигаемый без особых вложений, составляет примерно 125−130 миллионов тонн в год. Остальное идет на внутренний рынок. Отметим, что казахстанские угольщики пока не освоили передовые технологии — слабо развит рынок угольных брикетов.

Таблица № 2. Баланс ресурсов и распределения угля каменного, включая лигнит (тысяч тонн)

2011 2012 2013 2014 2015 Производство (добыча) 116 450 120 527 119 574 113 985 107 318 Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту 155 214 229 12 647 38 871 Израсходовано — всего 64 727 65 356 66 976 70 834 72 284 на производство электрической и тепловой энергии 50 143 51 470 52 262 54 181 50 505 на производственно-технологические и прочие нужды 14 460 13 886 14 714 16 653 21 779 Потери 3 365 3 762 3 841 4 083 3 958 Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт 41 473 48 873 47 333 51 451 36 404

Далее следует нефть: собственно, она для энергетики не имеет большого значения — ее не используют для производства электроэнергии, максимум — на небольших электростанциях, обслуживающих месторождения. В основном нефть идет на экспорт — поставки осуществляются в основном в Италию (28,4%), Нидерланды (13,6%), Францию (8,9%). Также она идет на переработку на нефтеперерабатывающие заводы (три больших и 32 малых). Из общего объема ресурсов на внутреннем рынке потребление составило 15,7 млн тонн, отпущено на экспорт 62,4 млн тонн. Импорт нефти осуществляется из-за того, что Павлодарский НПЗ находится на северо-востоке страны, и туда не поставляется казахстанская нефть (отсутствуют трубопроводы) — используется российская нефть из Западной Сибири.

Таблица № 3. Баланс ресурсов и распределения нефти сырой (тысяч тонн)

2011 2012 2013 2014 2015 Производство (добыча) 67 765 66 475 69 484 67 908 66 521 Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту 4 522 6 172 7 262 796 11 329 Израсходовано — всего 15 506 15 128 16 666 16 503 15 706 на производство электрической и тепловой энергии 156 104 98 11 12 на производственно-технологические и прочие нужды 15 350 15 024 16 568 16 492 15 694 Потери 591 640 577 553 346 Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт 57 284 56 873 59 435 52 009 62 380

Газ — сравнительно малоупотребимое и новое топливо для Казахстана, так как в Казахстане мало чисто газовых и газоконденсатных месторождений, в основном газ добывается как попутный с нефтью. Но все равно его доля в общем потреблении и просто добыча существенно растут. Улучшается уровень газоснабжения населения.

В основном импортируется газ из Туркмении и Узбекистана для нужд юга Казахстана. Раньше это делал российский «Газпром» в счет обеспечения своп-поставок с Карачаганака на Оренбургский газоперерабатывающий завод, а теперь это делают китайцы в рамках поставок по газопроводу «Центральная Азия — Западный Китай».

Для производства электроэнергии газ используется на электростанциях самих нефтегазовых месторождений, а также на ряде тепловых электростанций в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Джамбульской областях.

Таблица № 4. Баланс ресурсов и распределения газа природного (млн. кубометров)

2011 2012 2013 2014 2015 Производство (добыча) 10 504 10 890 11 273 11 698 12 008 Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту 4 518 7 344 5 383 10 109 21 195 Израсходовано — всего 6 548 6 969 4 474 8 632 8 341 на производство электрической и тепловой энергии 1 737 3 337 1 870 5 006 5 239 на производственно-технологические и прочие нужды 4 811 3 632 2 604 3 626 3 102 Потери 96 132 153 198 245 Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт 8 821 11 270 10 770 12 968 24 460

Теперь подробней остановимся на электроэнергии. Импорт очень небольшой — электроэнергия из России поставляется в основном потребителям Западного Казахстана (это количество сокращается из-за ввода новых электростанций на газе), а из Средней Азии — потребителям Южного Казахстана. Экспорт тоже небольшой, и только в Россию — 1,6 млрд кВт. ч электроэнергии. Экспорт идет из Павлодарской области. Но в целом, сколько производится — практически столько же и потребляется, причем потребление промышленными предприятиями остается на одном и том же уровне.

Таблица № 5. Балансы ресурсов и распределения электроэнергии (млн. кВт. час)

2011 2012 2013 2014 2015 Производство (добыча) 78 702 83 567 87 631 86 936 82 198 Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту 2 600 4 252 1 618 607 1 618 Израсходовано — всего 61 888 62 833 64 407 63 614 62 573 на производство электрической и тепловой энергии 1 887 1 966 995 3 461 3 689 на производственно-технологические и прочие нужды 60 001 60 867 63 412 60 153 58 884 Потери 6 368 7 142 11 174 7 061 5 150 Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт 13 047 17 844 13 669 16 868 12 729

Теперь про сжиженные пропан и бутан. Это достаточно популярное, особенно на западе Казахстана топливо. Фактически весь произведенный пропан и бутан идут на внутреннее потребление или на внешний рынок. И тут есть большая проблема — сжиженный газ для населения очень дешев по сравнению с бензином, и поэтому в Западном Казахстане очень многие автовладельцы переходят на него. Но на внешнем рынке он стоит гораздо дороже, и поэтому часть топлива, которое должно идти на автозаправки, продают на экспорт. Из-за этого возникают дефицит и постоянные скандалы.

Таблица № 6. Баланс ресурсов и распределения пропана и бутана сжиженных (тысяч тонн)

2011 2012 2013 2014 2015 Производство (добыча) 2 028 2 057 2 202 2 388 2 068 Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту 3,1 55 521 283 718 Израсходовано — всего 154 162 187 194 314 на производство электрической и тепловой энергии 4,5 1,5 2,9 3,5 3,6 на переработку в другие виды топлива - - - - - на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции - 5,0 0,2 0,1 0,1 в качестве материала на нетопливные нужды 7,2 1,1 5,8 2,7 0,3 в качестве энергии на собственные нужды 147 155 179 187 310 Потери 5,8 12,5 35,6 17 16 Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт 1 935 1 904 2 486 2 444 2 457

По нефтепродуктам также есть определенный дефицит, так как сырую нефть до падения цен было всегда экспортировать намного выгоднее, чем перерабатывать в нефтепродукты. Поэтому Казахстан покупал нефтепродукты у России, а взамен отдавал ей часть нефти. Импортный бензин в Казахстане российского производства и производится на Омском НПЗ. Были планы по толлингу на китайских и белорусских НПЗ, но они не стали постоянной практикой.

Наиболее проблемным является производство бензина — казахстанские НПЗ мало выпускают бензина с высоким октановым числом. Одним из главным импортеров в Казахстан российского бензина является «Газпромнефть», имеющая кроме баз еще и розничную сеть заправок.

Таблица № 7. Баланс ресурсов и распределения бензина моторного (тысяч тонн)

2011 2012 2013 2014 2015 Производство (добыча) 2 775 2 877 2 738 3 023 2 864 Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту 643 1 710 1 476 1 907 1 809 Израсходовано — всего 1 502 1 367 1 203 1 238,8 1 463 на производство электрической и тепловой энергии 0,3 2,8 0,1 0,5 0,3 на переработку в другие виды топлива 2,2 0,9 - - 0,5 на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции - - - - - в качестве материала на нетопливные нужды 1,0 0,7 2,7 4,6 0,3 в качестве энергии на собственные нужды 1 498 1 362 1 200 1 234 1 462 Потери 15,8 12,1 24,3 11,1 3,7 Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт 2 119 2 911 2 993 3 360 3 193

Керосина в Казахстане производится очень мало, и основной его объем импортируется. Это является еще и одной из причин высоких цен на авиаперевозки в стране. Есть планы по увеличению выпуска керосина, но они, как и модернизация трех казахстанских НПЗ, не говоря уже о строительстве четвертого НПЗ, могут оказаться «пшиком».

Таблица № 8. Балансы ресурсов и распределения керосина (тонн)

2011 2012 2013 2014 2015 Производство (добыча) 387 146 366 906 367 579 113 828 33 400 Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту 709 131 092 169 951 440 735 444 543 Израсходовано — всего 281 206 458 798 511 787 504 641 422 241 на производство электрической и тепловой энергии - - 1 3 2 на переработку в другие виды топлива 886 - 65 9 360 на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции 644 211 25 40 482 в качестве материала на нетопливные нужды 331 105 865 309 87 в качестве энергии на собственные нужды 279 345 458 482 510 831 504 280 421 311 Потери 41 84 231 612 209 Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт 108 513 6 970 20 982 43 146 176

Дизельное топливо также имеет высокую долю импорта, и в период сельскохозяйственных работ в сельской местности может являться дефицитом и отпускаться только по талонам. Если импорт бензина составляет чуть больше половины от величины производства, то по газойлям импорт составляет три четверти от величины производства.

Таблица № 8. Баланс ресурсов и распределения газойлей (дизельного топлива) (тысяч тонн)

2011 2012 2013 2014 2015 Производство (добыча) 4 665 4 714 5 140 5 039 4 488 Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту 974 2 389 2 176 2 814 3 135 Израсходовано — всего 3 981 4 205 4 298 4 320 6 101 на производство электрической и тепловой энергии 38,1 73,1 55,2 64,8 139 на переработку в другие виды топлива 17,1 31,4 2,8 29,1 1,1 на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 в качестве материала на нетопливные нужды 9,5 3,8 59,1 31,6 4 в качестве энергии на собственные нужды 3 915,1 4 096,4 4 180,9 4 194,1 5 957 Потери 5,8 20,8 60,9 11,0 1 Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт 1 776,2 2 831,4 2 030,2 3 260,4 1 856

Мазут чаще других нефтепродуктов идет на производство электроэнергии, однако надо отметить, что растет его импорт, а собственное производство снижается. Дело в том, что государство старается сократить производство мазута, так как часть его вывозится для дальнейшей переработки.

Таблица № 9. Баланс ресурсов и распределения мазута топочного (тысяч тонн)

2011 2012 2013 2014 2015 Производство (добыча) 4 277 3 936 3 734 3 877 3 899 Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту 2,3 123 3 113 1 186 1 304 Израсходовано — всего 1 352 1 551 1 288 1 176 1 314 на производство электрической и тепловой энергии 336 405 369 554 535 на переработку в другие виды топлива 141 75 61 11,1 80 на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции 0,1 0,1 0,9 1,9 4,6 в качестве материала на нетопливные нужды 3,6 3,1 1,1 6,1 1,6 в качестве энергии на собственные нужды 871 1 067 857 603 693 Потери 0,1 0,1 0,2 0,6 - Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт 2 906 2 612 5 394 3 952 4 008

Если же взять потребление в целом, то видно, что сельское хозяйство в Казахстане технологически отсталое и потребляет мало энергии, зато сфера услуг энергопотребление резко увеличила. Также растет потребление в промышленности.

Таблица № 10. Общее конечное потребление (тысяч тонн нефтяного эквивалента)

2011 2012 2013 2014 2015 Сельское лесное и рыбное хозяйство 38,3 35,0 31,3 65,2 45,2 Промышленность 6 443,3 6 286,9 8 199,1 8 313,0 8 017,7 Транспорт и складирование 82,1 47,2 69,2 233,2 76,9 Сфера услуг 41,3 41,2 146,4 364,4 406,5

В целом, выводы можно сделать такие:

В настоящее время у Казахстана в целом топливно-энерегетический баланс в его пользу. Он больше экспортирует, чем импортирует Единственной проблемой являются нефтепродукты, которые импортируются из-за проблем внутреннего ценообразования, а также недостаточной технической оснащенности и мощности казахстанских нефтеперерабатывающих заводов. В основном, энергетика Казахстана угольная, хотя немного растет доля газа. И пока никаких причин для изменения общей структуры рынка не предвидится. У Казахстана есть большие резервы по увеличению производства электроэнергии, но экономической необходимости в этом пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Продовольственная безопасность Казахстана: проживет ли страна без импорта?