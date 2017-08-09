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Казахстан: хватит ли стране электроэнергии для светлого будущего?

Экономика

В Казахстане много лет подряд существует проблема импорта и насыщенности рынка бензином и газойлями

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Казахстан: хватит ли стране электроэнергии для светлого будущего?

Марат Шибутов, 9 августа 2017, 16:15 — REGNUM  

Следующей по значимости для государства после продовольственной безопасности идет безопасность энергетическая. Обеспеченность энергией важна всюду, начиная с квартиры и заканчивая промышленностью: без электроэнергии не горит лампочка, не работает станок и не функционируют серверы, на которых размещены сайты. То есть в условиях дефицита электроэнергии невозможно поддерживать соответствующий уровень комфорта для граждан, не говоря уже про развитие экономики.

Итак, рассмотрим производство электроэнергии в Казахстане: в 1990 году было произведено 87,4 млрд кВт. час, потом в 1999 году производство упало до 47,5 млрд кВт. час, затем начало расти и с 2012 года находится примерно на уровне 90−94,5 млрд кВт.час. Вроде все отлично: есть резервы и обеспеченность. Но энергетическая безопасность шире, чем просто производство электроэнергии, и требуется проанализировать множество других показателей.

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По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Берем производство теплоэнергии. В 1990 году оно составляло 126 млн Гкал., затем в 1997 году оно упало в два раза, составив 63,15 млн Гкал, а потом, после колебаний, остановилось на объеме 80−81 млн Гкал в год. Почему же в отличие от производства электроэнергии в этой сфере не наблюдался рост по сравнению с советским периодом?

На мой взгляд, тут несколько причин:

  • снизилось количество предприятий, где нужна была собственная котельная и пар для производственных нужд;
  • увеличилось количество автономных систем отопления;
  • снизилась потребность в централизованном отоплении за счет улучшения газоснабжения;
  • во многих поселках городского типа и моногородах котельные были отключены, и все перешли на индивидуальное теплоснабжение.
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По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Но теперь вернемся к общему балансу топлива и энергии в Казахстане. Как видно из таблицы №1, со структурой баланса снижается доля добычи и увеличивается доля поступлений со стороны, то есть запасов и прочего.

Падает удельная доля энергии, потребленной на производство электрической и тепловой энергии, снижаются потери, но растет доля энергии, потраченной на производственно-технологические нужды.

Таблица № 1. Структура топливно-энергетического баланса

2011

2012

2013

2014

2015

Ресурсы — всего100,0100,0100,0100,0100,0
Остатки на начало года5,44,65,05,74,9
Добыто (произведено)89,787,786,784,674,9
Поступило со стороны из всех источников0,42,43,66,917,3
Импорт4,45,44,72,92,9
Распределение — всего100,0100,0100,0100,0100,0
Потреблено внутри страны, в том числе на41,941,040,242,239,0
на производство электрической и тепловой энергии16,116,415,917,811,4
производственно-технологические и прочие нужды25,824,624,324,427,6
Потери2,62,62,82,41,7
Прочее потребление6,57,36,26,013,5
Отпущено на сторону другим предприятиям и населению*4,75,14,76,36,1
Экспорт38,438,840,337,235,0
Бункеровка1,120,0030,0020,020,04
Остатки на конец года4,85,25,85,94,6

Теперь пройдемся по составляющим энергетического баланса.

Первым будет уголь — главное топливо Казахстана. В основном им обеспечивают страну три месторождения: Экибастуз, Шубарколь и Каражира. Уголь — главный источник энергии для тепловых электростанций и для населения. Основной экспорт угля идет в Россию, где его основным конкурентом выступает кузбасский уголь. Количество антрацитовых углей, добываемых в Карагандинском бассейне, сокращается из-за малой потребности в них. Экспорт угля также зависит от соотношения курсов тенге и рубля: дешевый тенге — уголь из Казахстана идет в Россию, дорогой тенге — экспорт снижается и возможен даже импорт.

Доля экспорта угля — от 18 до 25% от общей добычи, что важно, максимальный объем добычи, достигаемый без особых вложений, составляет примерно 125−130 миллионов тонн в год. Остальное идет на внутренний рынок. Отметим, что казахстанские угольщики пока не освоили передовые технологии — слабо развит рынок угольных брикетов.

Таблица № 2. Баланс ресурсов и распределения угля каменного, включая лигнит (тысяч тонн)

20112012201320142015
Производство (добыча)116 450120 527119 574113 985107 318
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту15521422912 64738 871
Израсходовано — всего64 72765 35666 97670 83472 284
на производство электрической и тепловой энергии50 14351 47052 26254 18150 505
на производственно-технологические и прочие нужды14 46013 88614 71416 65321 779
Потери3 3653 7623 8414 0833 958
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт41 47348 87347 33351 45136 404

Далее следует нефть: собственно, она для энергетики не имеет большого значения — ее не используют для производства электроэнергии, максимум — на небольших электростанциях, обслуживающих месторождения. В основном нефть идет на экспорт — поставки осуществляются в основном в Италию (28,4%), Нидерланды (13,6%), Францию (8,9%). Также она идет на переработку на нефтеперерабатывающие заводы (три больших и 32 малых). Из общего объема ресурсов на внутреннем рынке потребление составило 15,7 млн тонн, отпущено на экспорт 62,4 млн тонн. Импорт нефти осуществляется из-за того, что Павлодарский НПЗ находится на северо-востоке страны, и туда не поставляется казахстанская нефть (отсутствуют трубопроводы) — используется российская нефть из Западной Сибири.

Таблица № 3. Баланс ресурсов и распределения нефти сырой (тысяч тонн)

20112012201320142015
Производство (добыча)67 76566 47569 48467 90866 521
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту4 5226 1727 26279611 329
Израсходовано — всего15 50615 12816 66616 50315 706
на производство электрической и тепловой энергии156104981112
на производственно-технологические и прочие нужды15 35015 02416 56816 49215 694
Потери591640577553346
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт57 28456 87359 43552 00962 380

Газ — сравнительно малоупотребимое и новое топливо для Казахстана, так как в Казахстане мало чисто газовых и газоконденсатных месторождений, в основном газ добывается как попутный с нефтью. Но все равно его доля в общем потреблении и просто добыча существенно растут. Улучшается уровень газоснабжения населения.

В основном импортируется газ из Туркмении и Узбекистана для нужд юга Казахстана. Раньше это делал российский «Газпром» в счет обеспечения своп-поставок с Карачаганака на Оренбургский газоперерабатывающий завод, а теперь это делают китайцы в рамках поставок по газопроводу «Центральная Азия — Западный Китай».

Для производства электроэнергии газ используется на электростанциях самих нефтегазовых месторождений, а также на ряде тепловых электростанций в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Джамбульской областях.

Таблица № 4. Баланс ресурсов и распределения газа природного (млн. кубометров)

20112012201320142015
Производство (добыча)10 50410 89011 27311 69812 008
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту4 5187 3445 38310 10921 195
Израсходовано — всего6 5486 9694 4748 6328 341
на производство электрической и тепловой энергии1 7373 3371 8705 0065 239
на производственно-технологические и прочие нужды4 8113 6322 6043 6263 102
Потери96132153198245
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт8 82111 27010 77012 96824 460

Теперь подробней остановимся на электроэнергии. Импорт очень небольшой — электроэнергия из России поставляется в основном потребителям Западного Казахстана (это количество сокращается из-за ввода новых электростанций на газе), а из Средней Азии — потребителям Южного Казахстана. Экспорт тоже небольшой, и только в Россию — 1,6 млрд кВт. ч электроэнергии. Экспорт идет из Павлодарской области. Но в целом, сколько производится — практически столько же и потребляется, причем потребление промышленными предприятиями остается на одном и том же уровне.

Таблица № 5. Балансы ресурсов и распределения электроэнергии (млн. кВт. час)

20112012201320142015
Производство (добыча)78 70283 56787 63186 93682 198
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту2 6004 2521 6186071 618
Израсходовано — всего61 88862 83364 40763 61462 573
на производство электрической и тепловой энергии1 8871 9669953 4613 689
на производственно-технологические и прочие нужды60 00160 86763 41260 15358 884
Потери6 3687 14211 1747 0615 150
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт13 04717 84413 66916 86812 729

Теперь про сжиженные пропан и бутан. Это достаточно популярное, особенно на западе Казахстана топливо. Фактически весь произведенный пропан и бутан идут на внутреннее потребление или на внешний рынок. И тут есть большая проблема — сжиженный газ для населения очень дешев по сравнению с бензином, и поэтому в Западном Казахстане очень многие автовладельцы переходят на него. Но на внешнем рынке он стоит гораздо дороже, и поэтому часть топлива, которое должно идти на автозаправки, продают на экспорт. Из-за этого возникают дефицит и постоянные скандалы.

Таблица № 6. Баланс ресурсов и распределения пропана и бутана сжиженных (тысяч тонн)

20112012201320142015
Производство (добыча)2 0282 0572 2022 3882 068
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту3,155521283718
Израсходовано — всего154162187194314
на производство электрической и тепловой энергии4,51,52,93,53,6
на переработку в другие виды топлива-----
на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции-5,00,20,10,1
в качестве материала на нетопливные нужды7,21,15,82,70,3
в качестве энергии на собственные нужды147155179187310
Потери5,812,535,61716
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт1 9351 9042 4862 4442 457

По нефтепродуктам также есть определенный дефицит, так как сырую нефть до падения цен было всегда экспортировать намного выгоднее, чем перерабатывать в нефтепродукты. Поэтому Казахстан покупал нефтепродукты у России, а взамен отдавал ей часть нефти. Импортный бензин в Казахстане российского производства и производится на Омском НПЗ. Были планы по толлингу на китайских и белорусских НПЗ, но они не стали постоянной практикой.

Наиболее проблемным является производство бензина — казахстанские НПЗ мало выпускают бензина с высоким октановым числом. Одним из главным импортеров в Казахстан российского бензина является «Газпромнефть», имеющая кроме баз еще и розничную сеть заправок.

Таблица № 7. Баланс ресурсов и распределения бензина моторного (тысяч тонн)

20112012201320142015
Производство (добыча)2 7752 8772 7383 0232 864
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту6431 7101 4761 9071 809
Израсходовано — всего1 5021 3671 2031 238,81 463
на производство электрической и тепловой энергии0,32,80,10,50,3
на переработку в другие виды топлива2,20,9--0,5
на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции-----
в качестве материала на нетопливные нужды1,00,72,74,60,3
в качестве энергии на собственные нужды1 4981 3621 2001 2341 462
Потери15,812,124,311,13,7
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт2 1192 9112 9933 3603 193

Керосина в Казахстане производится очень мало, и основной его объем импортируется. Это является еще и одной из причин высоких цен на авиаперевозки в стране. Есть планы по увеличению выпуска керосина, но они, как и модернизация трех казахстанских НПЗ, не говоря уже о строительстве четвертого НПЗ, могут оказаться «пшиком».

Таблица № 8. Балансы ресурсов и распределения керосина (тонн)

20112012201320142015
Производство (добыча)387 146366 906367 579113 82833 400
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту709131 092169 951440 735444 543
Израсходовано — всего281 206458 798511 787504 641422 241
на производство электрической и тепловой энергии--132
на переработку в другие виды топлива886-659360
на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции6442112540482
в качестве материала на нетопливные нужды33110586530987
в качестве энергии на собственные нужды279 345458 482510 831504 280421 311
Потери4184231612209
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт108 5136 97020 98243 146176

Дизельное топливо также имеет высокую долю импорта, и в период сельскохозяйственных работ в сельской местности может являться дефицитом и отпускаться только по талонам. Если импорт бензина составляет чуть больше половины от величины производства, то по газойлям импорт составляет три четверти от величины производства.

Таблица № 8. Баланс ресурсов и распределения газойлей (дизельного топлива) (тысяч тонн)

20112012201320142015
Производство (добыча)4 6654 7145 1405 0394 488
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту9742 3892 1762 8143 135
Израсходовано — всего3 9814 2054 2984 3206 101
на производство электрической и тепловой энергии38,173,155,264,8139
на переработку в другие виды топлива17,131,42,829,11,1
на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции0,70,50,50,60,5
в качестве материала на нетопливные нужды9,53,859,131,64
в качестве энергии на собственные нужды3 915,14 096,44 180,94 194,15 957
Потери5,820,860,911,01
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт1 776,22 831,42 030,23 260,41 856

Мазут чаще других нефтепродуктов идет на производство электроэнергии, однако надо отметить, что растет его импорт, а собственное производство снижается. Дело в том, что государство старается сократить производство мазута, так как часть его вывозится для дальнейшей переработки.

Таблица № 9. Баланс ресурсов и распределения мазута топочного (тысяч тонн)

20112012201320142015
Производство (добыча)4 2773 9363 7343 8773 899
Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту2,31233 1131 1861 304
Израсходовано — всего1 3521 5511 2881 1761 314
на производство электрической и тепловой энергии336405369554535
на переработку в другие виды топлива141756111,180
на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции0,10,10,91,94,6
в качестве материала на нетопливные нужды3,63,11,16,11,6
в качестве энергии на собственные нужды8711 067857603693
Потери0,10,10,20,6-
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт2 9062 6125 3943 9524 008

Если же взять потребление в целом, то видно, что сельское хозяйство в Казахстане технологически отсталое и потребляет мало энергии, зато сфера услуг энергопотребление резко увеличила. Также растет потребление в промышленности.

Таблица № 10. Общее конечное потребление (тысяч тонн нефтяного эквивалента)

2011

2012

2013

2014

2015

Сельское лесное и рыбное хозяйство

38,3

35,0

31,365,245,2

Промышленность

6 443,36 286,98 199,18 313,08 017,7

Транспорт и складирование

82,147,269,2233,276,9

Сфера услуг

41,341,2146,4364,4406,5

В целом, выводы можно сделать такие:

  1. В настоящее время у Казахстана в целом топливно-энерегетический баланс в его пользу. Он больше экспортирует, чем импортирует
  2. Единственной проблемой являются нефтепродукты, которые импортируются из-за проблем внутреннего ценообразования, а также недостаточной технической оснащенности и мощности казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.
  3. В основном, энергетика Казахстана угольная, хотя немного растет доля газа. И пока никаких причин для изменения общей структуры рынка не предвидится.
  4. У Казахстана есть большие резервы по увеличению производства электроэнергии, но экономической необходимости в этом пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Продовольственная безопасность Казахстана: проживет ли страна без импорта?

regnum author Марат Шибутов
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Экономика Казахстана