Марат Шибутов, 9 августа 2017, 16:15 — REGNUM
Следующей по значимости для государства после продовольственной безопасности идет безопасность энергетическая. Обеспеченность энергией важна всюду, начиная с квартиры и заканчивая промышленностью: без электроэнергии не горит лампочка, не работает станок и не функционируют серверы, на которых размещены сайты. То есть в условиях дефицита электроэнергии невозможно поддерживать соответствующий уровень комфорта для граждан, не говоря уже про развитие экономики.
Итак, рассмотрим производство электроэнергии в Казахстане: в 1990 году было произведено 87,4 млрд кВт. час, потом в 1999 году производство упало до 47,5 млрд кВт. час, затем начало расти и с 2012 года находится примерно на уровне 90−94,5 млрд кВт.час. Вроде все отлично: есть резервы и обеспеченность. Но энергетическая безопасность шире, чем просто производство электроэнергии, и требуется проанализировать множество других показателей.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Берем производство теплоэнергии. В 1990 году оно составляло 126 млн Гкал., затем в 1997 году оно упало в два раза, составив 63,15 млн Гкал, а потом, после колебаний, остановилось на объеме 80−81 млн Гкал в год. Почему же в отличие от производства электроэнергии в этой сфере не наблюдался рост по сравнению с советским периодом?
На мой взгляд, тут несколько причин:
- снизилось количество предприятий, где нужна была собственная котельная и пар для производственных нужд;
- увеличилось количество автономных систем отопления;
- снизилась потребность в централизованном отоплении за счет улучшения газоснабжения;
- во многих поселках городского типа и моногородах котельные были отключены, и все перешли на индивидуальное теплоснабжение.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Но теперь вернемся к общему балансу топлива и энергии в Казахстане. Как видно из таблицы №1, со структурой баланса снижается доля добычи и увеличивается доля поступлений со стороны, то есть запасов и прочего.
Падает удельная доля энергии, потребленной на производство электрической и тепловой энергии, снижаются потери, но растет доля энергии, потраченной на производственно-технологические нужды.
Таблица № 1. Структура топливно-энергетического баланса
2011
2012
2013
2014
2015
|Ресурсы — всего
|100,0
|100,0
|100,0
|100,0
|100,0
|Остатки на начало года
|5,4
|4,6
|5,0
|5,7
|4,9
|Добыто (произведено)
|89,7
|87,7
|86,7
|84,6
|74,9
|Поступило со стороны из всех источников
|0,4
|2,4
|3,6
|6,9
|17,3
|Импорт
|4,4
|5,4
|4,7
|2,9
|2,9
|Распределение — всего
|100,0
|100,0
|100,0
|100,0
|100,0
|Потреблено внутри страны, в том числе на
|41,9
|41,0
|40,2
|42,2
|39,0
|на производство электрической и тепловой энергии
|16,1
|16,4
|15,9
|17,8
|11,4
|производственно-технологические и прочие нужды
|25,8
|24,6
|24,3
|24,4
|27,6
|Потери
|2,6
|2,6
|2,8
|2,4
|1,7
|Прочее потребление
|6,5
|7,3
|6,2
|6,0
|13,5
|Отпущено на сторону другим предприятиям и населению*
|4,7
|5,1
|4,7
|6,3
|6,1
|Экспорт
|38,4
|38,8
|40,3
|37,2
|35,0
|Бункеровка
|1,12
|0,003
|0,002
|0,02
|0,04
|Остатки на конец года
|4,8
|5,2
|5,8
|5,9
|4,6
Теперь пройдемся по составляющим энергетического баланса.
Первым будет уголь — главное топливо Казахстана. В основном им обеспечивают страну три месторождения: Экибастуз, Шубарколь и Каражира. Уголь — главный источник энергии для тепловых электростанций и для населения. Основной экспорт угля идет в Россию, где его основным конкурентом выступает кузбасский уголь. Количество антрацитовых углей, добываемых в Карагандинском бассейне, сокращается из-за малой потребности в них. Экспорт угля также зависит от соотношения курсов тенге и рубля: дешевый тенге — уголь из Казахстана идет в Россию, дорогой тенге — экспорт снижается и возможен даже импорт.
Доля экспорта угля — от 18 до 25% от общей добычи, что важно, максимальный объем добычи, достигаемый без особых вложений, составляет примерно 125−130 миллионов тонн в год. Остальное идет на внутренний рынок. Отметим, что казахстанские угольщики пока не освоили передовые технологии — слабо развит рынок угольных брикетов.
Таблица № 2. Баланс ресурсов и распределения угля каменного, включая лигнит (тысяч тонн)
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|Производство (добыча)
|116 450
|120 527
|119 574
|113 985
|107 318
|Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
|155
|214
|229
|12 647
|38 871
|Израсходовано — всего
|64 727
|65 356
|66 976
|70 834
|72 284
|на производство электрической и тепловой энергии
|50 143
|51 470
|52 262
|54 181
|50 505
|на производственно-технологические и прочие нужды
|14 460
|13 886
|14 714
|16 653
|21 779
|Потери
|3 365
|3 762
|3 841
|4 083
|3 958
|Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
|41 473
|48 873
|47 333
|51 451
|36 404
Далее следует нефть: собственно, она для энергетики не имеет большого значения — ее не используют для производства электроэнергии, максимум — на небольших электростанциях, обслуживающих месторождения. В основном нефть идет на экспорт — поставки осуществляются в основном в Италию (28,4%), Нидерланды (13,6%), Францию (8,9%). Также она идет на переработку на нефтеперерабатывающие заводы (три больших и 32 малых). Из общего объема ресурсов на внутреннем рынке потребление составило 15,7 млн тонн, отпущено на экспорт 62,4 млн тонн. Импорт нефти осуществляется из-за того, что Павлодарский НПЗ находится на северо-востоке страны, и туда не поставляется казахстанская нефть (отсутствуют трубопроводы) — используется российская нефть из Западной Сибири.
Таблица № 3. Баланс ресурсов и распределения нефти сырой (тысяч тонн)
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|Производство (добыча)
|67 765
|66 475
|69 484
|67 908
|66 521
|Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
|4 522
|6 172
|7 262
|796
|11 329
|Израсходовано — всего
|15 506
|15 128
|16 666
|16 503
|15 706
|на производство электрической и тепловой энергии
|156
|104
|98
|11
|12
|на производственно-технологические и прочие нужды
|15 350
|15 024
|16 568
|16 492
|15 694
|Потери
|591
|640
|577
|553
|346
|Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
|57 284
|56 873
|59 435
|52 009
|62 380
Газ — сравнительно малоупотребимое и новое топливо для Казахстана, так как в Казахстане мало чисто газовых и газоконденсатных месторождений, в основном газ добывается как попутный с нефтью. Но все равно его доля в общем потреблении и просто добыча существенно растут. Улучшается уровень газоснабжения населения.
В основном импортируется газ из Туркмении и Узбекистана для нужд юга Казахстана. Раньше это делал российский «Газпром» в счет обеспечения своп-поставок с Карачаганака на Оренбургский газоперерабатывающий завод, а теперь это делают китайцы в рамках поставок по газопроводу «Центральная Азия — Западный Китай».
Для производства электроэнергии газ используется на электростанциях самих нефтегазовых месторождений, а также на ряде тепловых электростанций в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Джамбульской областях.
Таблица № 4. Баланс ресурсов и распределения газа природного (млн. кубометров)
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|Производство (добыча)
|10 504
|10 890
|11 273
|11 698
|12 008
|Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
|4 518
|7 344
|5 383
|10 109
|21 195
|Израсходовано — всего
|6 548
|6 969
|4 474
|8 632
|8 341
|на производство электрической и тепловой энергии
|1 737
|3 337
|1 870
|5 006
|5 239
|на производственно-технологические и прочие нужды
|4 811
|3 632
|2 604
|3 626
|3 102
|Потери
|96
|132
|153
|198
|245
|Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
|8 821
|11 270
|10 770
|12 968
|24 460
Теперь подробней остановимся на электроэнергии. Импорт очень небольшой — электроэнергия из России поставляется в основном потребителям Западного Казахстана (это количество сокращается из-за ввода новых электростанций на газе), а из Средней Азии — потребителям Южного Казахстана. Экспорт тоже небольшой, и только в Россию — 1,6 млрд кВт. ч электроэнергии. Экспорт идет из Павлодарской области. Но в целом, сколько производится — практически столько же и потребляется, причем потребление промышленными предприятиями остается на одном и том же уровне.
Таблица № 5. Балансы ресурсов и распределения электроэнергии (млн. кВт. час)
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|Производство (добыча)
|78 702
|83 567
|87 631
|86 936
|82 198
|Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
|2 600
|4 252
|1 618
|607
|1 618
|Израсходовано — всего
|61 888
|62 833
|64 407
|63 614
|62 573
|на производство электрической и тепловой энергии
|1 887
|1 966
|995
|3 461
|3 689
|на производственно-технологические и прочие нужды
|60 001
|60 867
|63 412
|60 153
|58 884
|Потери
|6 368
|7 142
|11 174
|7 061
|5 150
|Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
|13 047
|17 844
|13 669
|16 868
|12 729
Теперь про сжиженные пропан и бутан. Это достаточно популярное, особенно на западе Казахстана топливо. Фактически весь произведенный пропан и бутан идут на внутреннее потребление или на внешний рынок. И тут есть большая проблема — сжиженный газ для населения очень дешев по сравнению с бензином, и поэтому в Западном Казахстане очень многие автовладельцы переходят на него. Но на внешнем рынке он стоит гораздо дороже, и поэтому часть топлива, которое должно идти на автозаправки, продают на экспорт. Из-за этого возникают дефицит и постоянные скандалы.
Таблица № 6. Баланс ресурсов и распределения пропана и бутана сжиженных (тысяч тонн)
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|Производство (добыча)
|2 028
|2 057
|2 202
|2 388
|2 068
|Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
|3,1
|55
|521
|283
|718
|Израсходовано — всего
|154
|162
|187
|194
|314
|на производство электрической и тепловой энергии
|4,5
|1,5
|2,9
|3,5
|3,6
|на переработку в другие виды топлива
|-
|-
|-
|-
|-
|на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции
|-
|5,0
|0,2
|0,1
|0,1
|в качестве материала на нетопливные нужды
|7,2
|1,1
|5,8
|2,7
|0,3
|в качестве энергии на собственные нужды
|147
|155
|179
|187
|310
|Потери
|5,8
|12,5
|35,6
|17
|16
|Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
|1 935
|1 904
|2 486
|2 444
|2 457
По нефтепродуктам также есть определенный дефицит, так как сырую нефть до падения цен было всегда экспортировать намного выгоднее, чем перерабатывать в нефтепродукты. Поэтому Казахстан покупал нефтепродукты у России, а взамен отдавал ей часть нефти. Импортный бензин в Казахстане российского производства и производится на Омском НПЗ. Были планы по толлингу на китайских и белорусских НПЗ, но они не стали постоянной практикой.
Наиболее проблемным является производство бензина — казахстанские НПЗ мало выпускают бензина с высоким октановым числом. Одним из главным импортеров в Казахстан российского бензина является «Газпромнефть», имеющая кроме баз еще и розничную сеть заправок.
Таблица № 7. Баланс ресурсов и распределения бензина моторного (тысяч тонн)
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|Производство (добыча)
|2 775
|2 877
|2 738
|3 023
|2 864
|Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
|643
|1 710
|1 476
|1 907
|1 809
|Израсходовано — всего
|1 502
|1 367
|1 203
|1 238,8
|1 463
|на производство электрической и тепловой энергии
|0,3
|2,8
|0,1
|0,5
|0,3
|на переработку в другие виды топлива
|2,2
|0,9
|-
|-
|0,5
|на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции
|-
|-
|-
|-
|-
|в качестве материала на нетопливные нужды
|1,0
|0,7
|2,7
|4,6
|0,3
|в качестве энергии на собственные нужды
|1 498
|1 362
|1 200
|1 234
|1 462
|Потери
|15,8
|12,1
|24,3
|11,1
|3,7
|Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
|2 119
|2 911
|2 993
|3 360
|3 193
Керосина в Казахстане производится очень мало, и основной его объем импортируется. Это является еще и одной из причин высоких цен на авиаперевозки в стране. Есть планы по увеличению выпуска керосина, но они, как и модернизация трех казахстанских НПЗ, не говоря уже о строительстве четвертого НПЗ, могут оказаться «пшиком».
Таблица № 8. Балансы ресурсов и распределения керосина (тонн)
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|Производство (добыча)
|387 146
|366 906
|367 579
|113 828
|33 400
|Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
|709
|131 092
|169 951
|440 735
|444 543
|Израсходовано — всего
|281 206
|458 798
|511 787
|504 641
|422 241
|на производство электрической и тепловой энергии
|-
|-
|1
|3
|2
|на переработку в другие виды топлива
|886
|-
|65
|9
|360
|на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции
|644
|211
|25
|40
|482
|в качестве материала на нетопливные нужды
|331
|105
|865
|309
|87
|в качестве энергии на собственные нужды
|279 345
|458 482
|510 831
|504 280
|421 311
|Потери
|41
|84
|231
|612
|209
|Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
|108 513
|6 970
|20 982
|43 146
|176
Дизельное топливо также имеет высокую долю импорта, и в период сельскохозяйственных работ в сельской местности может являться дефицитом и отпускаться только по талонам. Если импорт бензина составляет чуть больше половины от величины производства, то по газойлям импорт составляет три четверти от величины производства.
Таблица № 8. Баланс ресурсов и распределения газойлей (дизельного топлива) (тысяч тонн)
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|Производство (добыча)
|4 665
|4 714
|5 140
|5 039
|4 488
|Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
|974
|2 389
|2 176
|2 814
|3 135
|Израсходовано — всего
|3 981
|4 205
|4 298
|4 320
|6 101
|на производство электрической и тепловой энергии
|38,1
|73,1
|55,2
|64,8
|139
|на переработку в другие виды топлива
|17,1
|31,4
|2,8
|29,1
|1,1
|на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции
|0,7
|0,5
|0,5
|0,6
|0,5
|в качестве материала на нетопливные нужды
|9,5
|3,8
|59,1
|31,6
|4
|в качестве энергии на собственные нужды
|3 915,1
|4 096,4
|4 180,9
|4 194,1
|5 957
|Потери
|5,8
|20,8
|60,9
|11,0
|1
|Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
|1 776,2
|2 831,4
|2 030,2
|3 260,4
|1 856
Мазут чаще других нефтепродуктов идет на производство электроэнергии, однако надо отметить, что растет его импорт, а собственное производство снижается. Дело в том, что государство старается сократить производство мазута, так как часть его вывозится для дальнейшей переработки.
Таблица № 9. Баланс ресурсов и распределения мазута топочного (тысяч тонн)
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|Производство (добыча)
|4 277
|3 936
|3 734
|3 877
|3 899
|Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту
|2,3
|123
|3 113
|1 186
|1 304
|Израсходовано — всего
|1 352
|1 551
|1 288
|1 176
|1 314
|на производство электрической и тепловой энергии
|336
|405
|369
|554
|535
|на переработку в другие виды топлива
|141
|75
|61
|11,1
|80
|на производство химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции
|0,1
|0,1
|0,9
|1,9
|4,6
|в качестве материала на нетопливные нужды
|3,6
|3,1
|1,1
|6,1
|1,6
|в качестве энергии на собственные нужды
|871
|1 067
|857
|603
|693
|Потери
|0,1
|0,1
|0,2
|0,6
|-
|Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт
|2 906
|2 612
|5 394
|3 952
|4 008
Если же взять потребление в целом, то видно, что сельское хозяйство в Казахстане технологически отсталое и потребляет мало энергии, зато сфера услуг энергопотребление резко увеличила. Также растет потребление в промышленности.
Таблица № 10. Общее конечное потребление (тысяч тонн нефтяного эквивалента)
2011
2012
2013
2014
2015
Сельское лесное и рыбное хозяйство
38,3
35,0
|31,3
|65,2
|45,2
Промышленность
|6 443,3
|6 286,9
|8 199,1
|8 313,0
|8 017,7
Транспорт и складирование
|82,1
|47,2
|69,2
|233,2
|76,9
Сфера услуг
|41,3
|41,2
|146,4
|364,4
|406,5
В целом, выводы можно сделать такие:
- В настоящее время у Казахстана в целом топливно-энерегетический баланс в его пользу. Он больше экспортирует, чем импортирует
- Единственной проблемой являются нефтепродукты, которые импортируются из-за проблем внутреннего ценообразования, а также недостаточной технической оснащенности и мощности казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.
- В основном, энергетика Казахстана угольная, хотя немного растет доля газа. И пока никаких причин для изменения общей структуры рынка не предвидится.
- У Казахстана есть большие резервы по увеличению производства электроэнергии, но экономической необходимости в этом пока нет.
Читайте ранее в этом сюжете: Продовольственная безопасность Казахстана: проживет ли страна без импорта?