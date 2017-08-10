В рейтинге политических долгожителей пришел черед Сената — верхней палаты парламента Казахстана.

Рейтинг сенат 1

Двухпалатный формат был введен в Казахстане в 1995 году, после принятия новой Конституции. I созыв действовал с января 1996 года по ноябрь 1999 года, а II созыв — с декабря 1999 года по ноябрь 2004 года. III созыв работал с ноября 2004 по сентябрь 2007 года, IV созыв — с сентября 2007 года по январь 2012 года. V созыв начал работу в январе 2012 года и закончил в январе 2016 года. На сегодняшний день действует VI созыв сенаторов, началом деятельности которого считается март 2016 года.

Рейтинг сенат 1

Срок полномочий депутатов сената составляет шесть лет, и это решение было принято в октябре 1998 года — до этого срок их полномочий составлял четыре года. Всего в Сенате последнего, шестого созыва, — 47 депутатов, из которых 28 человек перешли в VI созыв из предыдущих созывов (59,57%). При этом есть даже представитель I созыва — Бырганым Айтимова, которая чуть меньше года была сенатором самого раннего созыва депутатов Сената. Непрерывно работают с IV созыва семь человек — Михаил Бортник, Сергей Плотников, Ербулат Мукаев, Сарсенбай Енсегенов, Женис Нургалиев, Мурат Бактиярулы и Бактыбай Чельпеков. Четверо из них стали лидерами по непрерывному сенаторскому стажу — скоро будет 9 лет, как они занимают свое кресло, так как были избраны в октябре 2008 года и переизбраны в октябре 2014 года. Это депутат Сената от Восточного Казахстана Сергей Плотников (57 лет), избранный от Атырауской области Сарсенбай Енсегенов (54 года), представитель Западно-Казахстанской области — Ербулат Мукаев (55 лет) и депутат Сената от Мангистауской области Михаил Бортник (57 лет).

Рейтинг сенат 2

По общему депутатскому стажу два лидера. Первый из них — 58-летний депутат сената от Мангистауской области Бактыбай Чельпеков, который лидирует со стажем в 18 лет. Из них он почти шесть лет является депутатом Сената и порядка 12 лет пробыл депутатом Мангистауского областного маслихата. 56-летний Аскар Бейсенбаев, назначенный указом президента Казахстана, имеет депутатский стаж в 11 лет, из которых четыре года — в Сенате. Оставшийся семилетний срок приходится на депутатство в Мажилисе (нижняя палата), что по статусу определенно выше маслихата (местный представительный орган). Поэтому Аскар Бейсенбаев также вошел в тройку лидеров в нашем рейтинге.

На второе место по общему стажу вышел 59-летний депутат Сената от Кзыл-Ординской области Мурат Бактиярулы, который помимо шести лет сенаторства имеет в своем багаже четырехлетний стаж депутата Кзыл-Ординского областного Маслихата. По непрерывному сенаторству на втором месте оказался 55-летний Женис Нургалиев, депутат Сената от Кустанайской области. Он был избран в апреле 2010 года и переизбран в июне 2017 года, его депутатский стаж составляет семь лет.

Наименьший стаж сенаторства у назначенных в июле текущего 2017 года указом президента Казахстана депутатов. Это 66-летний Талгат Мусабаев, 62-летний Владимир Волков и 57-летняя Сауле Айтпаева. Такой же примерно стаж и у выбранных в текущем 2017 году двенадцати сенаторов от регионов и городов Астана и Алма-Ата.

По гендерному составу бросается в глаза небольшое количество представительниц женского пола, которых в Сенате всего пятеро или 10,64%. Это назначенные указом президента в августе 2013 года Бырганым Айтимова, в сентябре 2014 года — Дарига Назарбаева и буквально недавно — Сауле Айтпаева. Женщину избрали в свое время и от Северно-Казахстанской области — ее с октября 2014 года представляет Ольга Перепечина, город Алма-Ату с текущего 2017 года представляет Динар Нукетаева. Наибольший стаж среди женской половины депутатов закрепим за Бырганым Айтимовой, так как она в свое время была депутатом Верховного совета Казахстана XII созыва, а также побывала депутатом Сената в самом его первом созыве — в 1996 году и имеет порядка восьми лет общего депутатского стажа. Следом идут Дарига Назарбаева и Динар Нукетаева, имеющие примерно равный стаж депутатства в Мажилисе.

Среднеарифметический возраст сенаторов составляет 59 лет, при этом нет никого младше 40 лет. Самым молодым сенатором на сегодняшний день является 44-летний Дархан Калетаев. Он был назначен указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в октябре 2016 года. В последней предсенаторской должности он пробыл порядка семи лет — был управляющим директором «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». До этого он год проработал заместителем председателя Народно-Демократической партии «Нур Отан», а еще перед этим он год был заместителем руководителя Администрации президента Казахстана.

Что касается верхнего возрастного порога, то и здесь есть определенное отличие от Мажилиса, так как нет депутатов старше 70 лет. Самым старшим по возрасту является назначенный указом президента Ляззат Киинов. Ему в 2017 году исполняется 68 лет, и последние четыре года он работает в составе Сената. Общий депутатский стаж у Ляззата Киинова составляет примерно 10 лет, из которых более трех лет он был депутатом Верховного Совета КазССР XII созыва, а до этого примерно такой же срок был депутатом районного, а затем городского народных депутатов Мунайлинского района города Шевченко (нынешний Актау). Немного отстали от него 67-летние сенаторы Бекмырза Еламанов (Кзыл-Орда) и Тулеубек Мукашев (Алма-Ата). Всего сенаторов, вышедших за рамки пенсионного возраста, в Сенате 11 человек или 23,4%.

Читайте также: Рейтинг политических долгожителей Казахстана: надолго ли берут в начальники