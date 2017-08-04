Лязат Шибутова, , 16:12 — REGNUM Еще в июне в Казахстане стали говорить о том, что в сентябре страну ждет масштабная кадровая ротация. И начнется она якобы сразу после окончания выставки ЭКСПО. В преддверии нового политического сезона в Казахстане попробуем составить своеобразный рейтинг политических долгожителей страны. Данные взяты из персональных справок информационной системы «Параграф», на сайте правительства в биографии не всегда указана дата назначения.

В основном составе казахстанского правительства безусловным лидером стал 60-летний глава министерства внутренних дел Калмуханбет Касымов. Он был назначен в апреле 2011 года и уже трижды переназначался на эту должность.

На втором месте министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова (52 года), ее непрерывный стаж в должности составляет четыре года (с июня 2013 года). При этом она возглавляет министерство, которое прошло ряд изменений. В частности в августе 2014 года ведомство было переименовано в министерство здравоохранения и социального развития, а в январе 2017 года — назад, в министерство труда и социальной защиты, а министерство здравоохранения выделилось в самостоятельную структуру.

На третьем месте с трехлетним непрерывным стажем на нынешней позиции — 54-летний Арыстанбек Мухамедиулы, который был назначен министром культуры и спорта в марте 2014 года. Три года также занимает свою должность и 45-летний министр финансов Бахыт Султанов, назначенный в августе 2014 года.

Рейтинг правительства

1

Больше года занимают свою должность всего пять членов правительства из 18.

Все остальные министры, а также сам премьер-министр и его заместители находятся на своих позициях в большинстве своем меньше года, так как в 2016 году было обновлено три четверти Кабимина.

На сегодняшний день годичный стаж имеют министр образования Ерлан Сагадиев, назначенный в феврале 2016 года (ему в 2017 году исполнится 51 год), 48-летний министр энергетики Канат Бозумбаев, назначенный в марте 2016 года, 38-летний министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, назначенный в мае 2016 года, и 42-летний Женис Касымбек, назначенный в июне 2016 года.

Также стаж в один год имеет Аскар Мырзахметов, который был назначен министром сельского хозяйства в мае 2016 года, а месяц спустя, в июне 2016 года, стал еще и заместителем премьер-министра. Ему в текущем году должно исполниться 52 года.

Осенью 2017 года годичного стажа достигнут еще шесть чиновников, в числе которых сам премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Ему в 2017 году исполнится 54 года, а руководство Кабмином он принял 9 сентября 2016 года. В тот же день был назначен и его первый заместитель Аскар Мамин, которому в этом году исполнится 52 года.

13 сентября 2016 года новыми членами правительства стали: министр обороны Сакен Жасузаков (59 лет), министр юстиции Марат Бекетаев (39 лет), министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев (54 года).

В октябре 2016 года было образовано министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, и его руководителем стал Бейбут Атамкулов (53 года).

28 декабря 2016 года сменилось два министра: министром иностранных дел стал Кайрат Абдрахманов (53 года), а министром национальной экономики — Тимур Сулейменов (39 лет).

И наконец, самым «молодым» министром по сроку деятельности является министр здравоохранения Елжан Биртанов, которому в этом году исполнится 46 лет. В январе 2017 года он возглавил министерство, созданное путем реорганизации министерства здравоохранения и социального развития.

Что касается физического возраста, то среднеарифметический возраст членов Кабинета министров — 49,8 лет. Самый молодой министр — 38-летний глава министерства информации и коммуникаций Даурен Абаев. Следом за ним идет 39-летний министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Самыми старшими являются 60-летний министр внутренних дел Калмуханбет Касымов и глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков, которому скоро тоже исполнится 60 лет.

Рейтинг акимов

2

По акимам (губернаторам) регионов и городов республиканского подчинения Алма-Ата и Астана наибольший срок деятельности за 62-летним Крымбеком Кушербаевым. Он был назначен в январе 2013 года и уже более четырех лет занимает должность акима Кзыл-Ординской области. Следом за ним идет 60-летний Карим Кокрекбаев, который был назначен акимом Джамбульской области в декабре 2013 года.

На третьем месте — аким Алма-Атинской области Амандык Баталов (64 года). Он получил назначение в августе 2014 года, а в декабре 2015 года, в связи с достижением пенсионного возраста, его полномочия были продлены до 22 ноября 2020 года. Однако стоит отметить, что это не имеет большого значения — к примеру, полномочия экс-акима Акмолинской области Сергея Кулагина (64 года) были продлены до 2018 года, однако его сменили в марте 2017 года.

Еще один политический долгожитель из руководителей регионов — 63-летний Даниал Ахметов. Он уже три года является акимом Восточно-Казахстанской области. Назначение было в ноябре 2014 года, а в июне 2017 года, в связи с достижением пенсионного возраста, полномочия были продлены до июня 2022 года.

Акимов с двухлетним сроком пребывания на нынешней должности — трое. Это 43-летний аким города Алма-Ата Бауыржан Байбек, назначенный в августе 2015 года. Следом за ним идут 64-летний аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев (полномочия продлены до февраля 2020 года) и 45-летний аким Кустанайской области Архимед Мухамбетов, назначенные в сентябре 2015 года.

Год проработали в этой должности 46-летний аким Павлодарской области Булат Бакауов, 50-летний аким Атырауской области Нурлан Ногаев и 39-летний аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, назначенные в марте 2016 года. Также годичным стажем может похвастать аким столицы Казахстана города Астана Асет Исекешев (46 лет), назначенный в июне 2016 года.

Остальные пять акимов проработали меньше года. Это назначенный в октябре 2016 года аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев (ему исполнится 59 лет), а также назначенные в марте 2017 года аким Карагандинской области Ерлан Кошанов (исполнится 55 лет), 54-летний аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, 52-летний аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и 46-летний аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

Среднеарифметический возраст глав регионов — 53 года, самым молодым акимом является 39-летний глава Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, а самым старшим — 65-летний глава Алма-Атинской области Амандык Баталов.

Всего четыре акима из 16 работают на своей должности больше двух лет.

В целом, учитывая «аппаратное правило», что надо дать политическому госслужащему хотя бы два года, прежде чем перемещать его на другое место, выбор кандидатов на ротацию невелик.

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