Курс доллара в Узбекистане: для бизнеса все еще в 2 раза выше официального

Ташкент, , 19:17 — REGNUM Коммерческие банки Узбекистана начали конвертировать юридическим лицам национальную валюту по импортным контрактам по курсу 8500 сумов за один доллар США, сообщает Узметроном.

При этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, согласно данным Центробанка Узбекистана, курс сума по отношению к единице американской валюты составляет на сегодня 3987 сумов за один доллар.

«На данный момент банки конвертируют валюту по контрактам от 100 тысяч долларов и выше. Преимущество получают компании, импортирующие сырьё и оборудование, необходимое для организации или поддержки производства внутри страны», — говорится в публикации.

Импортеров товаров народного потребления (ТНП) банки пока не обслуживают.

Издание отмечает, что конвертация по рыночному курсу сказалась и на работе бирж, брокерские конторы которых ранее специализировались на оплате импортных контрактов.

«Если неделю назад соотношение доллара к суму здесь выражалось пропорцией 1:9300, то на момент подготовки этого материала — уже 1:8900. Да и то, желающих купить валюту по такой цене немного», — отмечает издание.

На «черном» рынке покупки-продажи наличной валюты тоже произошли небольшие изменения. Здесь курс подтянулся к банковскому коммерческому и выражается пропорцией 1:8470 при продаже долларов.

Напомним, в Узбекистане существуют четыре курса обмена иностранной валюты. Курс Центрального банка Узбекистана в настоящее время составляет около 4 тысяч сумов за один доллар. Существует также и биржевой курс доллара, который составляет около 8900 сумов за доллар. Им пользуются импортеры товаров, однако валюта на бирже также имеется в ограниченном количестве. «Черным» курсом пользуется основное население и бизнес.

Также в узбекских банках действует так называемый «коммерческий» курс, который банки используют при продаже валюты физлицам для зачисления на карту. Он выше государственного, а банки продают физлицам валюту из расчета 2000 долларов в один квартал.

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