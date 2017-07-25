В Узбекистане готовятся к проведению валютной реформы

Ташкент, , 11:18 — REGNUM В Ташкенте с 17 по 24 июля находилась миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Альберта Егера, прибывшая для обсуждения развития экономической ситуации и планов реформ, говорится в сообщении МВФ.

МВФ отмечает, что миссия с одобрением восприняла комплексные планы официальных органов по реформированию экономики, основанные на «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017—2021 годы».

«Своевременная и эффективная реализация этих планов позволит значительно повысить способность экономики к созданию качественных рабочих мест и обеспечению устойчивого роста», — говорится в сообщении.

Миссия также «с особым одобрением восприняла план официальных органов по первоочередному реформированию валютной системы».

Отмечается, что унификация валютных курсов (в стране параллельно действуют три валютных курса) и создание возможностей для распределения валютных ресурсов на основе рыночных принципов позволят Центральному банку Узбекистана перейти к денежно-кредитной политике, ориентированной на поддержание стабильности и способной эффективно контролировать инфляцию.

Реформа также будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту за счет повышения внешней конкурентоспособности, привлечения прямых иностранных инвестиций и совершенствования распределения внутренних ресурсов.

«Значительные валютные резервы Узбекистана дают возможность уверенно осуществлять эту реформу», — подчеркивает миссия.

При этом отмечается, что реформа валютной системы должна сопровождаться реструктуризацией государственных предприятий и контролируемых государством банков, устранением других факторов, сдерживающих развитие международной торговли и привлечение прямых иностранных инвестиций, а также упорядочением законов, постановлений и процедур, которые неоправданно увеличивают операционные издержки компаний, особенно малых и средних предприятий, имеющих ключевое значение для создания рабочих мест.

МВФ заявляет, что «готов оказать дополнительное техническое содействие и предоставить рекомендации по вопросам экономической политики для поддержки разработанных официальными органами планов реформ».

При этом реформы придется осуществлять в условиях инфляционного давления, обусловленного быстрым ростом денежной массы и кредита. Таким образом, миссия положительно оценивает недавно предпринятое Центробанком Узбекистана ужесточение денежно-кредитной политики, в том числе за счет повышения ставки рефинансирования с 9 до 14%.

Миссия однако отмечает, что «хотя в банковской системе сохраняются достаточные буферные резервы, озабоченность вызывают возможные сложности с ликвидностью и качество влияющих на ликвидность кредитов».

"В связи с этой озабоченностью официальные органы приняли упреждающие меры по рекапитализации контролируемых государством банков, повысили нормативы ликвидности, пересмотрели и адаптировали применяемые ЦБ принципы предоставления ликвидности и урегулирования проблем банков», — указывается в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021. Она включат в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.