Казалось бы, после удаления Вячеслава Мархаева предвыборная гонка в Бурятии должна была потерять свою остроту. Однако не тут-то было. Предвыборные перипетии в республике продолжаются.

Питер Бальтен. Представление фарса

Угрозы в интернете

Бурятия вновь попала на страницы федеральных СМИ после громкого заявления одного из кандидатов в главы об угрозах убийством. Речь идёт о Батодалае Багдаеве, выдвинутом Коммунистической партией Коммунисты России.

14 августа Багдаев на свое странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что ему якобы угрожает убийством родственник выбывшего из предвыборной гонки сенатора Вячеслава Мархаева. К своему сообщению кандидат от «Коммунистов России» прикрепил несколько скриншотов с перепиской.

«Мархаевцы, видимо, готовы на самые радикальные шаги, чтобы сорвать выборы Главы Бурятии. Ответственность перед избирателями вынуждает меня, как одного из кандидатов, обратиться за защитой жизни и здоровья в правоохранительные органы», — прокомментировал Багдаев (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. ред.).

Причём в настоящее время страничка, с которой якобы приходили угрозы, удалена. Но Багдаев утверждает, что сохранил всю необходимую информацию. Также в интервью местным массмедиа кандидат от «Коммунистов России» заявил, что люди, поддерживающие Мархаева, утверждают, что он «сам взломал страницу в соцсетях и сам себе пригрозил убийством».

На происходящее отреагировала прокуратура Бурятии. В ведомстве ИА REGNUM сообщили, что инициировано проведение доследственной проверки по факту угроз убийством, высказанных в адрес Батодалая Багдаева: «Соответствующие материалы 15 августа 2017 года направлены в министерство внутренних дел по Республике Бурятия».

«Дополнительный мотив»

«Пожалуй, большинство публичных политиков хоть раз получало угрозы. Тем более через соцсети, где агрессивный стиль общения весьма распространен. При этом вокруг Батодалая Багдаева скандалы происходят периодически и уже давно. Из относительно недавних — отметим его удаление с митинга КПРФ в июле. Такие лица и угрозы получают чаще», — прокомментировал ИА REGNUM ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

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«В то же время у заявления Багдаева по данной теме может быть и дополнительный мотив, — рассуждает эксперт. — Заявляя, что «мархаевцы, видимо, готовы на самые радикальные шаги, чтобы сорвать выборы главы Бурятии», кандидат от «Коммунистов России», вероятно, хочет доказать, что Вячеслав Мархаев — не пострадавшая сторона (из-за отказа в регистрации кандидатом на выборах), а, напротив, человек, в окружении которого, по этой версии, находятся опасные и агрессивные персонажи. В целом же информационная волна от данного скандала будет, скорее всего, не очень большой. Заявления политика об угрозах в свой адрес важны в первую очередь для сочувствующих ему. Но сторонников Батодалая Багдаева в республике все же не очень много».

Анализируя ситуацию, Михаил Нейжмаков подчёркивает, что пока самое резонансное событие данной кампании — отказ в регистрации Мархаеву.

«Сказать, что скандалы на выборах в Бурятии могут как-то повлиять на устойчивость политической системы в России в целом, — слишком сильно. Пока самое резонансное событие данной выборной кампании — отказ в регистрации в качестве кандидата уже упомянутому Вячеславу Мархаеву. Но ситуации, когда кандидаты от парламентской оппозиции не преодолевают «муниципальный фильтр», случаются периодически. В итоге же о том, что тот или иной оппозиционный кандидат «хотел пойти на выборы, но не был зарегистрирован», после завершения кампании обычно помнит довольно узкий круг лиц — политические журналисты, эксперты и незначительная часть политизированных граждан», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Клоунада, покушающаяся на институт выборов

«Предвыборную кампанию в Бурятии я бы скандальной не назвал. Я бы назвал то, что сейчас происходит, клоунадой», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM психолог-политтехнолог, обозреватель группы «Сибирский постмодерн» Олег Аюрзанаев.

По словам Аюрзанаева, Мархаев, «в общем-то, и сам уже не хотел участвовать в предвыборной гонке, зная, что проиграет». А все эти заявления, которые делаются сейчас (о выборах без выбора и о том, что кандидат от «ЕР» допускал нарушения в ходе сбора подписей — прим. ИА REGNUM ) — это уже игра на публику.

«Более того, и Сергей Дорош, выдвинутый ЛДПР, и Багдаев не имеют никакого стремления к победе, потому что просто к этому не готовы, у них нет даже желания бороться, на них никто и не ставит. Эта клоунада убивает сам институт выборов», — считает эксперт.

Психолог-политтехнолог подчеркнул, что всё же федеральный центр должен уделять Бурятии больше внимания:

«Бурятия — регион непростой, где противоречия загнаны в глубину. Это точка слома, где происходит стык Китая, России и Монголии. Бурятия станет новой болевой точкой России, которая выявится и проявит себя уже нынешней осенью. Поэтому федеральному центру нужно уделять особое внимание национальным проблемам. Раскол уже произошел в Тунке, в Оке, в Еравне».

По словам эксперта, чтобы решить эти проблемы, необходимо создавать экспертные группы и обсуждать сложившуюся ситуацию.

«Необходимо создать экспертные группы, чтобы обсудить и решить эти проблемы, потому что представители местной власти — политические дальтоники. Живя в советском прошлом, считая, что все дальше так и будет происходить, они этих проблем просто не видят, не понимают, что происходит», — подытожил Аюрзанаев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Бурятии пройдут в единый день голосования — 10 сентября 2017 года. За губернаторское кресло поборются врио главы региона Алексей Цыденов, выдвинутый «Единой Россией», Сергей Дорош из ЛДПР и Батодалай Багдаев, выдвинутый «Коммунистами России».

Сенатор от Иркутской области, главный коммунист Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ), которого политологи называли главным соперником Цыденова, из предвыборной гонки выбыл, «споткнувшись» об муниципальный фильтр. 25 июля ресизбирком принял решение об отказе в регистрации Мархаеву. Одной из причин стали так называемые сдвоенные подписи. Однако коммунисты утверждают, что «врио главы Бурятии предпринял открытые шаги по устранению с выборов своего главного конкурента — Вячеслава Мархаева».

«Речь идёт о том, что при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатов в главы Бурятии в девяти районах республики представителями власти были собраны 100% подписей депутатов районных советов за выдвижение Алексея Цыденова и двух «технических» кандидатов — Сергея Дороша и Бато Багдаева. Тем самым для Вячеслава Мархаева, главного соперника Алексея Цыденова, была заблокирована сама возможность собрать в этих девяти районах хотя бы одну подпись», — заявляют в пресс-службе республиканского отделения КПРФ.

После отказа ресизбиркома в регистрации Мархаев обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию. В свою очередь, ЦИК, рассмотрев его жалобу, также оставила её без удовлетворения, а постановление ресизбиркома — без изменения. При этом председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила: «Очень жаль, что в одном из уважаемых субъектов Российской Федерации выборы будут фактически неконкурентными».

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Мархаев обратился с жалобой в Верховный суд Бурятии, но и на этом этапе не сумел ничего добиться. Недавно он заявил, что намерен обжаловать это решение в Верховном суде РФ.

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