Кандидата на пост главы Бурятии задержали на митинге КПРФ

Улан-Удэ, , 07:22 — REGNUM В Бурятии митинг КПРФ под лозунгом «Не допустим выборы без выбора!» обернулся скандалом. В ходе акции протеста 11 июля был задержан кандидат в главы Бурятии от «Коммунистов России» Батодолай Багдаев.

На митинге Багдаев попросил слова и взял мегафон, однако высказаться ему не дали, выгнав с импровизированной сцены, передаёт «Восток-Телеинформ». Уточняется, что ведущие митинга обратились к полицейским.

Перед задержанием, комментируя ситуацию, Батодолай Багдаев высказался о кандидате в главы Бурятии от КПРФ Вячеславе Мархаеве:

«Вот такой будет власть Бурятии, если вы проголосуете за Мархаева. Где он? Не пришёл на собственный митинг!».

Громкое задержание прокомментировали 12 июля в республиканском МВД. По информации ведомства, при проведении согласованного в установленном порядке митинга в полицию поступило обращение от организатора о нарушении одним из присутствующих граждан порядка проведения мероприятия.

«Данный гражданин был доставлен в полицию, с ним проведена профилактическая беседа, после чего он отпущен. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности», — сказали в МВД.

А вот как эту ситуацию интерпретировали в пресс-службе реготделения КПРФ:

«Во время выступления депутата Народного хурала, секретаря комитета БРО КПРФ Баира Цыренова случился инцидент: на середину площади вдруг выскочил кандидат в главы Бурятии, известный шоумен Бато Багдаев с мегафоном в руке и стал кричать, что ему не дают слово. Такая провокация, конечно, не понравилась участникам митинга. Представители «Мужества» (общественная организация — прим. ИА REGNUM ) стали препятствовать громким выкрикам Багдаева. А выступающий депутат Баир Цыренов призвал работников правоохранительных органов принять меры по отношению к разбуянившемуся кандидату на высший пост Республики Бурятия».

Напомним, 11 июля в Улан-Удэ состоялся митинг коммунистов в поддержку Вячеслава Мархаева, являющегося первым секретарём комитета Бурятского отделения КПРФ, сенатором от Иркутской области и кандидатом в главы Бурятии. Акция протеста прошла под лозунгом «Не допустим выборы без выбора!».

В пресс-службе рескома КПРФ, между тем, ИА REGNUM сообщили, что митинг организовали общественные организации республики. И ответственность за проведение протестного мероприятия взял на себя руководитель организации «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов. Одним из главных лозунгов митинга стал такой: «Муниципальный фильтр — против честных выборов».

«Площадь Революции была буквально оцеплена работниками правоохранительных органов, очень рано прибыли все телерадиокомпании республики, журналисты и блогеры. Чувствовался ярко выраженный интерес к мероприятию, который организовала не оппозиционная партия, а общественники», — особо подчеркнули в КПРФ.

По оценкам организаторов, на площади собралось более 500 человек. В республиканском отделении КПРФ считают, что в проведении сбора подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра происходит «беспредел власти», выраженный в нежелании «пропустить к регистрации кандидата на должность главы РБ Вячеслава Мархаева».

Депутат Народного хурала Виктор Малышенко завил, что действующая власть в Бурятии «препоны чинила и продолжает чинить» кандидату Вячеславу Мархаеву. Он подчеркнул, что фракция КПРФ в Хурале пыталась снизить процент муниципального фильтра с 7% до 5%, как это сделали другие регионы, но «депутаты из «Единой России» поддержали в этом вопросе врио Цыденова (врио главы Бурятии Алексей Цыденов — прим. ИА REGNUM ) и проголосовали «против», уже тогда показав своё соглашательство со ставленником Кремля». Малышенко также считает, что в СМИ ведётся спланированная кампания по созданию негативного отношения к Мархаеву.

По мнению коммунистов, в Бурятии складывается весьма серьёзная ситуация. Там побывал секретарь по агитации и пропаганде Новосибирского обкома КПРФ Иван Конобеев.

«То, что происходит сейчас в Бурятии, полностью перечеркивает декларируемые в нашей стране конкурентные выборы. Разве это не смешно, кандидат от «Коммунистов России», не имеющей ни одного депутата в регионе, получает от республиканской власти необходимый пакет депутатских подписей, а КПРФ оказывается заблокированной из-за того, что четверых из почти трёх сотен депутатов «заломали» или хитростью добыли у них подписи за Цыденова, «подвешивая» кандидата от оппозиции до 16 июля», — комментирует Конобеев.

Для регистрации кандидата на выборы главы Бурятии необходимо предоставить в избирком 7% подписей депутатов местного уровня. Подписи должны быть даны депутатами, представляющими не менее 18 районов Бурятии из имеющихся 21.

Стоит также напомнить, что в июле врио главы Бурятии Алексей Цыденов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором высказал благодарность «тем районным депутатам, представителям разных партий, которые отдают свои подписи по муниципальному фильтру» за него.

«И прошу Вас, не обращать внимание на нападки конкурентов, поскольку чаще всего собственные неудачи проще прикрыть влиянием административного ресурса. Не поддавайтесь давлению, не позволяйте собой манипулировать. Вместе мы изменим нашу жизнь к лучшему. Спасибо Вам!», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

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Между тем, по оценкам экспертов, Мархаев в случае регистрации кандидатом, станет основным соперником Цыденова.

«В. Мархаев в случае регистрации кандидатом имеет шанс привлечь дополнительные голоса, кроме традиционного электората КПРФ», — говорится в аналитическом докладе о конкуренции на губернаторских выборах-2017, опубликованном на сайте ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2017 года в Бурятии распространилась информация о серьёзном расколе в местном отделении КПРФ. Якобы, депутатов от КПРФ просят не давать свои подписи за кандидатуру Вячеслава Мархаева при прохождении муниципального фильтра.

Местные массмедиа сообщили о существовании некоего заявления, подписанного группой членов КПРФ из сельских районов, содержащего критику лидера бурятского регионального отделения КПРФ Вячеслава Мархаева. Его обвиняют в провоцировании глубоких расколов в БРО КПРФ, разгоне первичных отделений в Кабанском, Мухоршибирском, Бичурском, Кяхтинском районах, постоянном досрочном освобождении выборных постов, что «подрывало доверие избирателей». Также в «минусы» Мархаеву записывают то, что он не имеет опыта работы в сфере экономики и нетерпим к критике. В то же время авторы письма весьма положительно отзываются об Алексее Цыденове.

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Как сообщает «Коммерсантъ», ранее девять человек, представившись «группой членов КПРФ, включая ветеранов партии, из Бурятии», направили письмо Геннадию Зюганову. Они заявили, что в отделении «произошли глубокие расколы», а виновником назвали его руководителя Вячеслава Мархаева, попросив принять кадровые решения.

В ответ Мархаев заявил, что «все шуты гороховые».

«Настоящие коммунисты их вышвырнули из партии: кого-то пять лет назад, кого-то — семь, а кого-то — десять. А власть постоянно ими пользуется», — сказал Мархаев. Он добавил, что в ЦК КПРФ уже целая полка писем, которые шлют под каждые выборы.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, в свою очередь, заявил, что письма Геннадию Зюганову — «обычная пиар-технология для демонстрации якобы раскола».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Бурятии завершилась процедура выдвижения кандидатов на выборы главы региона. За губернаторское кресло изъявили желание побороться врио руководителя Бурятии Алексей Цыденов (выдвинут реготделением «Единой России»), гендиректор ООО Игорь Пронькинов («Российская партия пенсионеров за справедливость»), сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), помощник депутата Госдумы Сергей Дорош (ЛДПР), гендиректор частного детского сада Юрий Базаржапов («Партия родителей будущего») и гендиректор одного из местных СМИ Батодалай Багдаев (Коммунистическая партия коммунисты России). Чтобы пройти муниципальный фильтр, кандидаты должны собрать не менее 226 подписей депутатов и глав местного самоуправления.

Выборы главы Бурятии пройдут 10 сентября 2017 года — в единый день голосования.