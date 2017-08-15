Недавно президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что Северная Корея столкнется с «огнём и яростью», которую еще не видел мир. Северокорейские СМИ ответили на заявление Трампа сообщением о том, что военные ждут приказа лидера страны Ким Чен Ына о нанесении удара по прилегающей территории острова Гуам, где находятся военные базы США. Обе стороны вступили в замкнутый круг, где каждый последующий шаг является столь же предсказуемым, как и непродуктивным, пишет Дэйв Гловер в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Угроза

Однажды Трамп заявил, что при «благоприятных условиях» готов встретиться с северокорейским лидером. Куда пропал тот Трамп, который хочет договариваться с мировыми лидерами, вместо того, чтобы выдвигать бессмысленные угрозы? Конечно, подобное развитие событий встретило бы противодействие со стороны последователей жёсткой линии в отношении КНДР, однако Трампу следовало бы пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон и совершить ответный визит в Пхеньян.

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Ранее Трамп, госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны США Джеймс Мэттис заявляли о том, что Соединённым Штатам необходимо проводить политику сдерживания КНДР и поддержать своих региональных союзников. Всё это верно, однако отказ от диалога с Ким Чен Ыном контрпродуктивен, поскольку повышает вероятность того, что взаимное недопонимание приведёт к военному развитию событий.

Nato.int Джеймс Мэттис

Рассматривая историю Северной Кореи, можно вывести определенную закономерность, уверен Гловер. Каждый раз, когда руководству КНДР необходимо было добиться уступок со стороны международного сообщества, оно демонстрировало силу своего оружия.

Ранее Северная Корея уже задействовала подобные провокации, например, в 2010 году лидер КНДР отдал приказ затопить южнокорейский корвет «Чхонан» и подвергнуть обстрелу южнокорейский остров Ёнпхёндо. Любые будущие провокации будут подобны предыдущим. Однако не стоит забывать, что такая провокация несоразмерна развязыванию полномасштабной войны. Для Ким Чен Ына смысл атаки близлежащей территории вокруг острова Гуам заключался бы лишь в получении очередных уступок, но такая акция может спровоцировать мощный ответ со стороны США.

Следует отметить, что, несмотря на шумиху вокруг КНДР, была пропущена одна деталь, пишет автор статьи. Руководство Северной Кореи неоднократно заявляло, что ракетный удар будет нанесен по территории, находящейся в 30−40 километрах от побережья острова Гуам, а не по самому острову.

Гуам. Порт

Согласно нормам международного права, подобный удар все же будет рассматриваться как удар по территории США, однако это нельзя сравнивать с ударом по военной базе США. Эта разница имеет ключевое значение. Даже губернатор острова Гуам Эдди Калво уверен в этом: «Они многократно заявляли о том, что нанесут удар, а это значит, что они не хотят, чтобы их неправильно поняли».

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Не нужно надеяться на то, что КНДР откажется от ядерного оружия, поскольку она рассматривает его в качестве средства собственного самосохранения. Также не известна реакция Китая, если США выберут военный вариант. Непредсказуемые последствия военного варианта свидетельствуют о том, что напряженные и относительно стабильные отношения между КНДР И США лучше, чем ядерная война.

Соединённым Штатам необходимо осознать, что у Вашингтона есть всего два варианта: военный и дипломатический. Либо США все же решатся ликвидировать ядерное оружие КНДР военным путём и столкнутся с чудовищными последствиями, либо Трамп направит Ким Чен Ыну историческое предложение посетить Вашингтон и сделает ответный визит в Пхеньян. Подобное предложение могло бы вернуть Северную Корею за стол переговоров и предотвратить развязывание ядерной войны, подытоживает автор.