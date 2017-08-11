Politico: США могут силой решить проблему КНДР, но успех не гарантирован

Вашингтон, , 10:41 — REGNUM На фоне обострения кризиса вокруг ядерной и ракетной программ КНДР все большую актуальность получает вопрос о том, каким образом США могут ответить на представляемую Пхеньяном угрозу. Безусловно, в распоряжении Вашингтона имеется целый ряд вариантов решения северокорейской проблемы с помощью силы — полномасштабное вторжение, точечные воздушные и ракетные удары, кибератаки или секретная операция по ликвидации руководства страны — однако ни один из них нельзя назвать приемлемым для Вашингтона, пишут Жаклин Климас и Брайан Бендер в статье для Politico.

Дело в том, отмечают авторы, что каждый из названных вариантов сопряжен с огромными рисками, в том числе может привести к большим человеческим потерям, попаданию ядерного оружия в руки террористов или распространению конфликта на всю Азию. Необходимо рассмотреть каждый из предложенных вариантов и проанализировать связанные с ним риски.

Во-первых, для предотвращения становления КНДР в качестве ядерной державы, способной нанести ядерный удар по США, предлагается осуществить полномасштабное вторжение на территорию государства. И для этого есть как планы, так и войска, специально готовившиеся к этому как на случай вторжения КНДР в Южную Корею. Тем не менее даже в современных условиях вооруженным силам США при таком развитии событий будет крайне сложно добиться свержения правительства Ким Чен Ына.

В частности, хотя в Южной Корее в повышенной боевой готовности и находится более 25 тыс. военнослужащих США, которые начнут наступление совместно с южнокорейскими войсками, для полномасштабного вторжения в КНДР США потребуется не только помощь своих авиации и флота, но и переброски частей из других регионов. Более того, наступательная операция США и Южной Кореи может спровоцировать Китай, из-за чего увеличивается возможность конфронтации двух великих держав. Эксперты также предупреждают, что нападение на КНДР может стать поводом для Пхеньяна осуществить массированный артиллерийский и ракетный обстрел Южной Кореи, в частности, Сеула.

Во-вторых, альтернативой такому шагу может стать продолжение попыток добиться смены режима в КНДР. И для уничтожения политической верхушки режима США могут применить как наземные рейды войск специального назначения, так и авиацию или беспилотники. Помимо этого, Вашингтон может поддержать северокорейское правительство в изгнании, которое поспособствует в осуществлении государственного переворота недовольным гражданам страны.

Тем не менее, как стало очевидно на примере Ливии и Ирака, смена режима не может заключаться в приведении к власти нового руководства и выхода из страны. В таких условиях новые власти могут оказаться еще более антиамерикански или провокационно настроенными, чем прежние. Более того, в результате свержения режима не в тех руках может оказаться ядерное оружие страны. Наконец, покушение на Кима может стать поводом для массированного ракетного удара Пхеньяна по США.

В-третьих, США могут пойти на ограниченные воздушные и ракетные удары, уничтожая с помощью бомбардировщиков большой дальности, авианосных групп и крылатых ракет ключевую инфраструктуру КНДР, такую как пусковые площадки и предприятия ядерной промышленности. В 1990-х годах тогдашний президент США Билл Клинтон рассматривал именно такой вариант. Однако сейчас добиться поставленной цели может оказаться еще сложнее, чем тогда.

Связано это с тем, что Пхеньян добился значительных успехов в своих ядерной и ракетных программах. В частности, страна стала в большей мере полагаться на мобильные пусковые установки, определение местоположение которых связано с большими трудностями. Из-за сложности уничтожения всех целей, точных данных о количестве которых нет, сохраняется риск, что Пхеньян применит оставшийся потенциал против Южной Кореи.

В-четвертых, вместо использования авиации или сухопутных войск США могут нанести удар по ракетной и ядерной программам КНДР в кибернетическом пространстве. По некоторым данным, работа в этом направлении уже ведется. В частности, в марте издание The New York Times опубликовало информацию, согласно которой военным страны была дана команда с помощью кибернетических и электронных средств остановить испытательные пуски северокорейских ракет в первые секунды после их старта. Впоследствии КНДР столкнулась с рядом сбоев своих ракет, однако сказать наверняка, было ли это связано с вмешательством США или техническими недостатками, невозможно. Тем не менее эксперты уверены, что развитие этого направления крайне актуально, хотя и недостаточно для решения проблемы.

Наконец, последней возможностью решения северокорейской проблемы может стать вариант, при котором действия США сводятся к ответному удару на нападение КНДР. В таком случае, если Пхеньян решится исполнить свое обещание и нанесет ракетный удар по острову Гуам, тогда, как отмечают эксперты, США, скорее всего, попытаются либо уничтожить ракеты на пусковых площадках с помощью авиации, либо сбить их в воздухе с помощью систем ПРО THAAD и «Иджис».

Однако такой вариант также сопряжен с определенным риском, поскольку уничтожение пусковых установок может привести к эскалации конфликта со стороны КНДР. Более того, часть ракет может преодолеть систему ПРО. Так, хотя системы THAAD и предназначены для уничтожения ракет малой, средней и большой дальности, они не созданы для защиты от межконтинентальных баллистических ракет (МБР), испытания которых прошли недавно в КНДР.

Таким образом, становится очевидно, почему эксперты призывают администрацию США искать дипломатические пути разрешения конфликта. В частности, бывший посол США в ООН Билл Ричардсон признает, что США больше не могут требовать от Пхеньяна прекращения ядерной и ракетной программ, вместо этого должны смириться с фактом наличия у Северной Кореи подобного потенциала и переходить к стратегии сдерживания. В ее рамках нужно добиваться заморозки ядерной деятельности КНДР, сокращения ее арсенала и допуска международной мониторинговой миссии на ее объекты.