Александр Белов, , 21:36 — REGNUM

Как стало известно The Washington Post, в распоряжении Северной Кореи имеется большой запас ядерных зарядов для баллистических ракет, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные достигнуть территории США. Это значит, что Соединенные Штаты уже проиграли в этой игре, пишет Джеффри Льюис в статье для Foreign Policy.

В отчете The Washington Post указано, что разведывательное сообщество США, а не только разведывательное управление Министерства обороны, пришло к выводу, что Северная Корея завершила разработку ядерных боеголовок для баллистических ракет, включая МБР. Но это еще не всё, в июле 2017 года стало известно, что КНДР располагает 60 ядерными зарядами — в несколько раз больше, чем считалось ранее. Сложите всё это вместе, и станет ясно, что дипломатические и силовые возможности для денуклеаризации Северной Кореи упущены.

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Выводы разведки США сходятся с тем, о чем руководство Северной Кореи многократно заявляло. Северная Корея провела пять ядерных испытаний. Это действительно довольно много. США должны осознать, что Северная Корея обладает ядерными зарядами, которые можно установить на баллистические ракеты. Пхеньян сейчас находится на пути к испытанию термоядерного оружия.

Первые ядерные испытания Северной Кореи не были успешными, однако Пхеньян не оставил своих амбиций. Согласно показаниям северокорейского перебежчика, от атомных бомб инженеры КНДР перешли к разработке достаточно компактных ядерных зарядов с небольшим количеством плутония, которые можно установить на баллистические ракеты. Когда мир смеялся над первыми ядерными испытаниями КНДР, в Пхеньяне не прекращали учиться.

Тот факт, что ядерные заряды Северной Кореи имеют меньшее количество плутония, чем предполагалось ранее, объясняет наличие у КНДР 60 боезарядов. Перебежчик сообщил, что первый ядерный заряд содержал всего четыре килограмма плутония, полученного на северокорейском реакторе в Йонбёне. Долгое время эксперты утверждали, что реактор не работал, хотя тепловое изображение явно подтверждало обратное.

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Согласно официальной информации из КНДР, первый ядерный заряд содержал всего 2 килограмма плутония. Данное заявление было воспринято экспертами как неправдоподобное, поскольку в этом случае ядерные испытания были обречены на провал. Как выяснилось, эксперты были правы, однако проблема заключалась в том, что Северная Корея не отказалась от дальнейших попыток и всё-таки добилась успеха.

Необходимо также серьезно отнестись к тому, что Северная Корея, возможно, расширила поставки плутония. До сих пор не известно, сколько обогащенного урана может производить КНДР. Учитывая все эти факты, информация о 60 ядерных зарядах уже не кажется неправдоподобной.

Некоторые из моих коллег, пишет автор статьи, по-прежнему считают, что Соединенные Штаты могут убедить Северную Корею отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет или, по крайней мере, заморозить их. Уверенности в этом мало, считает автор. Необходимо снизить напряженность в отношениях с Северной Кореей и начать переговоры.

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В данном случае не существует надежного военного решения. Нет уверенности, что силовой вариант позволит США уничтожить все 60 ядерных зарядов КНДР, часть из которых могут успеть направить в сторону США, Японии или Южной Кореи. Может быть, противоракетная оборона США все же справится и перехватит не большинство северокорейских ракет, а каждую из них. Рядовые граждане США готовы рискнуть?

Да, возможно, США в лучшем случае собьют большинство северокорейских ракет, спасут Нью-Йорк и Сеул, но при этом потеряют Токио и еще пару городов. Неплохой результат, пишет автор статьи, не правда ли? Добро пожаловать в новый мир. Не говорите потом, что Вас не предупреждали, заключает Джеффри Льюис.

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