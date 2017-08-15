Обещанное с 1 октября повышение месячных окладов государственным служащим Татарии и индексация денежного вознаграждения лицам, замещающим госдолжности, в этот раз может обойтись без увольнений. Во всяком случае ни один из соответствующих указов главы региона Рустама Минниханова не содержит сведений об оптимизации госаппарата, а деньги кабинету министров РТ поручено поискать в бюджете. Когда как три года назад при последней индексации в 1,13 раза пришлось делать большую «республиканскую чистку».

Крнстантин Трутовский. Помещики-политики.1864

Как это было…

Тогда с 1 января 2014 года в девяти ведомствах уволили 110 госслужащих, объяснив этот шаг тем, что оптимизация позволит увеличить зарплаты оставшимся.

Интересна статистика за предыдущие годы. По данным Росстата, на конец 2015 года численность государственных и муниципальных служащих по всем ветвям власти, включая территориальные органы федеральных ведомств, в республике была 17 257 человек. А уже к концу 2016 года Росстат обнародовал сведения о том, что численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, в республике составила 17 302 человека. Такого показателя не было даже на момент, когда вынуждены были делать оптимизацию (17 282 человека — на начало 2013 года). При этом стоит отметить, «федералов» в Татарии на конец 2016 года было 7923, республиканских госслужащих — 4397, муниципальных — 4982. По первым двум категориям за год отмечался спад на 437 человек (5,23%) и на 34 человека (0,77%) соответственно, а вот муниципальная армия чиновников выросла на 516 человек, или 11,55%.

Как мы видим, на первый взгляд, «федералов» стало существенно меньше, но этому противоречит показатель укомплектованности штатов. На конец 2015 года первые госорганы были укомплектованы на 89,6%, а на конец 2016 года стали на 91,4%. Где же истина?

Ход «конём» от ведомств

О том, как выполняется поручение Владимира Путина о сокращении чиновников доложила глава Счётной палаты России. На встрече с президентом РФ Татьяна Голикова отметила, что с 2012 по 2016 годы численность госслужащих росла, а в 2016 году наблюдался спад.

«Она сократилась на 5,6%, но при этом всё сокращение произошло за счёт низового звена. У нас увеличивается количество руководителей, — заявила Голикова. — Количество заместителей руководителей федеральных органов возросло на 18%, количество директоров департаментов возросло на 21%, начальников управлений — на 13. В территориальных органах идёт сокращение численности, численность сократилась на 11,9%, но при этом количество начальников возросло на 8,4%».

stevepb Отставка

Голикова также упомянула ещё одну негативную тенденцию: на фоне сокращения на 4,5% количества территориальных органов — на 25% возросло количество подведомственных учреждений для обеспечения деятельности федеральных органов.

«Не для выполнения функционала, например, образования и здравоохранения, а для целей обеспечения деятельности. 25% роста — это очень много, то есть это дополнительные бюджетные ассигнования, это передача функций и это в том числе в ряде случаев уход из-под 44‑го закона, с тем чтобы можно было осуществлять закупки по более либеральным нормативным документам», — заявила Татьяна Голикова.

Срез по власти и всем остальным

В 2016 году среднемесячная начисленная зарплата в органах исполнительной власти Татарии составляла 43 053 рубля и относительно 2015 года выросла на 4%. У госслужащих в терорганах федеральных ведомств зарплата подросла сразу на 18,6% — до 37 529 рублей. Меньше всех зарабатывали в органах местного самоуправления — 31 472 рубля, причём зарплаты их за год снизились на 2%.

Для сравнения, средняя начисленная зарплата по региону по всем отраслям экономики в 2016 году была 30,4 тыс. рублей — рост относительно 2015 года на 5,2%.

По «майским указам» президента РФ, подписанным в 2012 году, к текущему году зарплата бюджетников, среди которых учителя, врачи, соцработники, а отнюдь не чиновники, должна была сравняться со средней по региону.

В Татарии, судя по данным Татарстанстата, с этим не справились. На начало 2017 года среднемесячная начисленная зарплата учителей составляла 29,2 тыс. рублей, то есть ниже региональной планки. Зарплата работников учреждений культуры была 20,3 тыс. рублей в месяц. В сельском хозяйстве республики в среднем зарабатывали 17,69 тыс. рублей. Зарплата социальных работников была в районе 20,55 тыс. рублей. Получше обстоит дело у врачей — средняя зарплата по региону к началу 2017 года была в районе 39,8 тыс. рублей.

Читайте также: Авиасфера в лидерах, водная — в аутсайдерах: обзор зарплат в Татарии

Напомним, к 2020 году, согласно «майским указам» Владимира Путина, зарплата бюджетников должна вдвое превышать среднюю по региону.

А в мае 2017 года президент РФ предложил провести индексацию заработных плат с учётом инфляции для тех категорий работников бюджетной сферы, которые не отмечены в майских указах 2012 года.

Кому повысят?

В Татарии, возможно как раз во исполнение этого поручения, зарплату решили поднять государственным, муниципальным служащим, главам районов. То есть всем тем, кого не было в поручениях от 2012 года. Так, указом Кабинета министров РТ от 2 августа 2017 года с 1 октября в 1,049 раза будет сделана индексация денежных вознаграждений главам муниципальных образований, депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателям контрольно-счетных органов. Проиндексируют на ту же сумму месячные должностные оклады муниципальных служащих.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

К слову, индексацию для работников загородного комплекса «Боровое Матюшино», прозванного в народе «татарской рублёвкой», и гостевого дома при управлении делами главы республики вписали отдельным постановлением Кабинета министров РТ. Сумма та же — в 1,049 раза.

Читайте также: Главам районов Татарии с октября поднимут зарплаты

Зарплаты с октября в 1,049 раза проиндексируют и тем, в отношении кого не действует единая тарифная сетка по оплате труда. Среди таких бюджетников не только руководители и специалисты отдельных организаций бюджетной сферы, но и, например, дворник, уборщица, водитель легкового транспорта.

С 1 июля 2017 года некоторым работникам государственных учреждений, чья зарплата рассчитывается по тарифной сетке, на 300 рублей повысили компенсационные выплаты. Выплачиваются они некоторым научным работникам и представителям сферы культуры. Рассчитывается выплата пропорционально времени, отработанному за месяц.

А как у них: доходы министров

Давайте вспомним о том, как обстояли в 2016 году дела с доходами у высших должностных лиц Татарии.

Согласно декларации о доходах, глава Татарии Рустам Минниханов за 2016 год заработал 7,5 млн рублей. При грубом перерасчёте на месяцы (без выделения доли за возможную продажу имущества или дохода от преподавательской деятельности) это составляет около 625,77 тыс. рублей.

Интересный факт — в Оренбуржье в 2017 году сократили расходы на содержание губернатора. Если в январе — июне 2016 года на содержание главы области из бюджета ушло чуть более 1,424 млн рублей (35,91%), то в аналогичном периоде 2017 года — 1,345 млн рублей (33,92%).

Читайте также: Казна Оренбуржья: расходы на губернатора и возврат 148 млн рублей

Бюджету Татарии на 2017 года только содержание Управления делами главы Татарии обойдётся в 235,77 млн рублей. Декларированный доход руководителя аппарата главы Татарии Асгата Сафарова за 2016 год составил 6,61 млн рублей, или 551,31 тыс. рублей в месяц.

Бюджетные расходы на содержание аппарата Кабинета министров республики в 2017 году составляют 125,78 млн рублей. Для полноты картины возьмём доходы министров и сопоставим их со средней зарплатой по отраслям экономики, которые они курируют.

Рембранд ван Рейн. Групповой портрет чиновников

Энгель Фаттахов, министр образования и науки региона, за 2016 год заработал 3,63 млн рублей, или 302,66 тыс. рублей в месяц. В сфере научных исследований и разработок за прошлый год средние зарплаты были 48,56 тыс. рублей в месяц. Научные сотрудники в месяц получали 47,3 тыс. рублей, а учителя — 29,2 тыс. рублей.

Декларированный доход министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова в 2016 году составил 3,6 млн рублей, или 300,6 тыс. рублей в месяц. В сельском хозяйстве республики средняя зарплата составляла 17,69 тыс. рублей в месяц.

Министр культуры Айрат Сибагатуллин задекларировал сумму ещё меньше, — 2,97 млн рублей (в месяц примерно 248 тыс. рублей). По отрасли средняя зарплата работников учреждений культуры была 20,3 тыс. рублей в месяц.

Министр здравоохранения Адель Вафин, судя по декларации о доходах, заработал за год 3,57 млн рублей, или 298,1 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата по отрасли — 39,8 тыс. рублей.

Хотя профессии в сфере экологии считаются одними из самых скромно оплачиваемых, но министр экологии и природных ресурсов Фарид Абдулганиев опровергает это утверждение своим годовым доходом в 3,02 млн рублей. В грубом перерасчёте на месяцы это около 251,6 тыс. рублей. На рынке вакансий Казани, между тем, экологу готовы предложить зарплату всего в 25−30 тыс. рублей.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин за 2016 год имел доход 3,66 млн рублей, или 305,4 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата строителя в Татарии — 26,75 тыс. рублей.

Министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова за прошлый год задекларировала 3,87 млн рублей, что составляет в среднем 322,88 тыс. рублей в месяц. Зарплата социальных работников в прошлом году была в районе 20,55 тыс. рублей в месяц.

Минимум на выживание

Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум в Татарии увеличили на 3,25% — с 8 298 до 8 568 рублей. Но даже несмотря на это, до стоимостной величины минимального потребительского бюджета в республике показатель не дотягивает 41,52%.

Напомним, на второй квартал текущего года стоимостная величина минимального потребительского бюджета составляет 14 650 рублей.

Закон «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан» действует с 2008 года. Ежеквартально Кабинет министров региона утверждает данный показатель, который выше прожиточного минимума и используется для реальной оценки уровня жизни населения в регионе. В минимальный потребительский бюджет входит стоимость не только определённого набора продуктов питания, но и непродовольственных товаров, услуг, обязательные платежи и сборы.

Данный показатель используется при разработке социально-экономической политики региона, формировании бюджета, в коллективно-договорном регулировании оплаты труда. Кроме того, размер минимальной заработной платы в республике также основывается на базе минимального потребительского бюджета.

Читайте также: Прожиточный минимум в Татарии на 41,5% ниже потребностей