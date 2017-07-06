Авиасфера в лидерах, водная – в аутсайдерах: обзор зарплат в Татарии

Казань, , 13:03 — REGNUM

Среднемесячная зарплата в Татарии в январе-апреле 2017 года составляла 30 552 рубля. При этом самые высокие доходы имели работники сферы воздушного и космического транспорта — 75 518 рублей, а хуже всех дела обстоят в сфере водного транспорта — 9 875 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

Согласно прогнозу социально-экономического развития республики, утверждённому Минэкономики РТ, по итогам 2017 года среднемесячная зарплата по региону составит 32 160 рублей. На 2018 год прогноз обещает рост благосостояния работающих жителей региона до 33 814 рублей. Для сравнения, размер стоимостной величины минимального потребительского бюджета на январь-апрель составляет 14 276 рублей. Прожиточный минимум трудоспособного жителя Татарии на первый квартал 2017 года утверждён в размере 8 848 рублей. На второй квартал показатель планируют утвердить в июле.

По итогам четырёх месяцев 2017 года высокие зарплаты также были начислены в сфере отдыха и развлечений — 75 509 рублей, производства нефтепродуктов — 59 266 рублей, добыче полезных ископаемых — 51 416 рублей, деятельности трубопроводного транспорта — 49 461 рубль.

Невысокие зарплаты за этот период кроме сферы водного транспорта начислялись в сельском и лесном хозяйстве — 16 340 рублей, библиотеках, архивах и музеях — 19 092 рубля, а также сфере операций с недвижимостью — 16 053 рубля.

В бюджетной сфере итоги пока подвели лишь за 1-й квартал 2017 года. За этот период педагоги в учреждениях начального и среднего образования получали 24 558 рублей. В учреждениях для детей-сирот зарплата у этих же работников была 28 310 рублей, а в сфере общего образования — 28 779 рублей. Больше всех зарабатывали преподаватели сферы высшего образования — 46 534 рубля. Выше средней по республике была зарплата и у научных работников — 34 295 рублей, а ниже у работников учреждений культуры — 20 969 рублей. Социальным работникам начисляли ещё меньше — 18 787 рублей.

Средняя зарплата врачей с высшим образованием составляла 37 076 рублей — в государственных и муниципальных учреждениях и 27 483 рубля — в организациях с иной формой собственности.

Напомним, 5 июля в рамках совещания министр здравоохранения РТ Адель Вафин пообещал, что к октябрю 2017 года зарплата врачей в Казани вырастет до 180% от средней зарплаты. Если брать действующий показатель средней начисленной зарплаты в городе — 37 731 рубль, то с осени казанские врачи должны получать в среднем 67,5 тыс рублей. За первый квартал 2017 года по Казани зарплата врачей в государственных и муниципальных учреждениях была 35 475 рублей. Зарплата младшего медицинского персонала по региону — 16 629 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил провести индексацию заработных плат с учётом инфляции для тех категорий работников бюджетной сферы, которые не отмечены в майских указах 2012 года.

По данным Минтруда, таких работников — 5,8 млн человек, из них 1,9 млн человек заняты в федеральных учреждениях, а 3,8 млн человек — в учреждениях субъектов РФ и муниципальных учреждениях.

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21 июня на встрече с классными руководителями выпускников глава государства заявил, что повышение зарплат бюджетникам в России необходимо, но это следует делать аккуратно, с тем чтобы не нанести ущерб экономике страны.