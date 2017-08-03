Главам районов Татарии с октября поднимут зарплаты

Казань, , 06:07 — REGNUM

В Татарии с 1 октября 2017 года в 1,049 раза будут проиндексированы денежные выплаты главам муниципалитетов, районным депутатам, председателям контрольно-счетных органов и месячные должностные оклады муниципальным служащим. Соответствующее постановление подписано Кабинетом министров региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Примерный размер денежного довольствия глав районов не оглашается, но согласно действующего постановления Кабинета министров РТ №722 оно состоит из нескольких составляющих и зависит от ряда критериев. Один из них — это численность населения муниципального округа, в котором работает глава. Для примера, согласно декларации о доходах, градоначальник Казани Ильсур Метшин за 2016 год заработал 4 248 904,65 рубля. Если распределить его доход по месяцам, то сумма составит около 354,07 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на второй квартал 2017 года прожиточный минимум увеличили на 3,25% — с 8 298 до 8 568 рублей.

До стоимостной величины минимального потребительского бюджета в республике показатель не дотягивает 41,52%. Отдельно для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился на 3,32% — до 9 142 рублей. Для пенсионеров прирост составил 4,13% — до 7 029 рубля, для детей 3,05% — до 8 490 рублей.

Напомним, также в республике на второй квартал 2017 года установили стоимостную величину минимального потребительского бюджета. Относительно второго квартала 2016 года показатель вырос всего на 5% — с 13 952 до 14 650 рублей.

Напомним, закон «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан» действует с 2008 года. Ежеквартально кабинет министров региона утверждает данный показатель, который выше прожиточного минимума и используется для реальной оценки уровня жизни населения в регионе. В минимальный потребительский бюджет входит стоимость не только определённого набора продуктов питания, но и непродовольственных товаров, услуг, обязательные платежи и сборы.

Данный показатель используется при разработке социально-экономической политики региона, формировании бюджета, в коллективно-договорном регулировании оплаты труда. Кроме того, размер минимальной заработной платы в республике также основывается на базе минимального потребительского бюджета.

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