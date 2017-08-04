Напряженность между США и Северной Кореей продолжает нарастать, ни одна из сторон не готова идти на уступки. С каждым днем вероятность развязывания войны становится всё более реальной. Действительно, за последние несколько дней риторика президента США Дональда Трампа становилась всё более резкой, ранее он намекнул на возможность нанесения ядерного удара по Северной Корее, пишет Дейв Маджумдар в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Северной Корее больше не стоит выдвигать угрозы в адрес США, иначе она столкнется с огнём и яростью, которых мир еще не видел», — заявил Трамп на пресс-конференции в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси.

Спустя несколько часов руководство КНДР заявило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын рассматривает возможность нанесения удара по американским войскам в случае возникновения «малейшей провокации со стороны США», включая попытку провести спецоперацию по уничтожению лидера страны.

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«США не должны забывать, что в случае малейшей попытки осуществить «превентивные меры» армия КНДР превратит американский материк в театр ядерных военных действий прежде, чем ядерный удар будет нанесен по Северной Корее. Мы не скрываем того факта, что располагаем ядерными средствами стратегического назначения, которые способны достигнуть материковой части США», — говорится в заявлении МИД КНДР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Затем последовало заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.

«КНДР должна сделать выбор в пользу прекращения изоляции и отказа от своего ядерного оружия. КНДР должна прекратить рассматривать возможность осуществления таких действий, которые могут привести к падению режима и уничтожению северокорейского народа», — заявил Мэттис.

Если напряженность между США и Северной Кореей перейдет к открытому вооруженному конфликту, у США есть для этого необходимые военные возможности, однако сопутствующий ущерб, который могут понести Южная Корея и Япония, может быть катастрофическим.

«Не обязательно наносить ядерный удар. У нас есть обычные возможности для устранения многих угроз, которые нас беспокоят, но, конечно, это будет нелегко», — заявил бывший представитель Пентагона.

Другой высокопоставленный чиновник Пентагона, вышедший в отставку, заявил, что Северная Корея представляет собой сложную, комплексную проблему. Эта проблема не может быть решена только за счет вооруженных сил США или усилий одних США. Все заинтересованные стороны, включая Япония, Южную Корею, Китай, Россию и США, должны подключиться к невоенному разрешению данной проблемы.

Но какими военными вариантами располагают США? Представители организаций по контролю над вооружениями считают, что превентивный ядерный удар станет грубым нарушением международного права.

«Помимо явной незаконности превентивного удара возникнут гуманитарные, экономические и экологические последствия, которые будут носить катастрофический характер не только на территории Северной Кореи. Вашингтон поставил бы своих союзников перед серьезным риском, включая вышеперечисленные последствия и ответный удар со стороны Северной Кореи», — заявил директор по политике в области нераспространения Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дэвенпорт.

Если слова Трампа не останутся голословными и США нанесут ядерный удар по Северной Корее, скорее всего, данная миссия будет поручена тяжелым малозаметным стратегическим бомбардировщикам Нортроп Б-2 «Спирит».

"Со времен Джорджа Буша—старшего на нашем флоте нет тактических ядерных боеприпасов, поэтому с моря не будет нанесен первый ядерный удар. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты или ракеты морского базирования может быть расценен Китаем и Россией как потенциальная угроза, поэтому этот вариант не годится. Я считаю, что для выполнения этой миссии могут задействовать бомбардировщики, скорее всего, это будут Б-2», — заявил профессор стратегии военно-морского колледжа США Джеймс Р. Холмс.

Что касается Б-2, то бомбардировщик также может доставить две корректируемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57 массой 13 тыс. 609 килограммов каждая. Однако ВВС США располагают ограниченным числом таких бомб. Неясно, хватит ли их, чтобы нанести существенный ущерб северокорейским ядерным объектам, не говоря уже об их полном уничтожении.

Дэвенпорт согласился с тем, что Соединенные Штаты имеют в своём арсенале неядерные варианты, однако они не дают гарантий.

«У США есть неядерные варианты для уничтожения ядерных объектов Северной Кореи, включая бомбардировщики и крылатые ракеты. В то же время неядерный удар обладает меньшей разрушительной силой, поэтому нет гарантии, что США смогут уничтожить все ядерные объекты КНДР. Возможности американской разведки в Северной Корее ограничены. Также не стоит забывать про мобильные оперативно-тактические комплексы КНДР, оснащенные ядерными ракетами, их вычислить сложнее всего», — заявил Дэвенпорт.

Даже если Трамп прибегнет к ядерному удару, есть вопросы относительно его эффективности, пишет автор статьи.

«Я думаю, что ответ зависит от того, что именно мы подразумеваем под эффективностью. Можно предположит, что нам удастся решить проблему с ядерным оружием КНДР, но какой ценой? Даже несмотря на очевидные человеческие потери и материальный ущерб, это означает уничтожение страны, которая расположена среди американских союзников и потенциальных противников. Возникнет реальная угроза разрыва союза с Японией и Южной Кореей, это также может привести к резкому обострению отношений с Россией и Китаем. Позиция Вашингтона как гаранта международного порядка окажется под угрозой», — заявил Джеймс Р. Холмс.

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Северная Корея убеждена в том, что она окружена врагами, которые, в подавляющем большинстве, значительно превосходят ее. Единственным козырем руководства КНДР остается ядерное оружие. Поскольку выживание страны зависит от ее ядерного потенциала, Пхеньян никогда и ни при каких обстоятельствах не откажется от ядерного оружия. Таким образом, лучшим вариантом для США остается сдерживание КНДР. «Нам нужно вести с ними диалог. Нам необходимо признать тот факт, что Северная Корея является ядерной державой», — заявил бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.