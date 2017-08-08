The National Interest: России и США может грозить ядерная война?

Вашингтон, , 20:07 — REGNUM Если Соединенные Штаты в будущем предпримут попытку сбить северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с помощью наземной системы перехвата баллистических ракет, по всей вероятности, российская система раннего предупреждения не станет ошибочно воспринимать американские ракеты-перехватчики в качестве потенциальной ядерной атаки, пишет Дейв Маджумдар в статье для The National Interest.

В этой статье не рассматривается способность США перехватывать северокорейские ракеты, многие эксперт считают, что американская система перехвата баллистических ракет не способна справиться с этой задачей. Существует вероятность того, что попытка США сбить МБР Северной Кореи не приведет к случайной ядерной войне между США и Россией.

После краха СССР России удалось модернизировать большую часть наземных радаров, однако Москве еще предстоит полностью воссоздать систему космического предупреждения. Тем не менее, российская система раннего предупреждения о ядерном ударе располагает всеми возможностями для минимизации ошибочного ответного ядерного удара.

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«Что касается спутников, то их всего два на орбите, но Россия никогда не полагалась на спутники в той мере, в какой это делают США, поэтому отсутствие космического прикрытия не является для нее проблемой», — заявил военный эксперт из Женевы Павел Подвиг.

«Конечно, такое неожиданное событие, как запуск ракеты-перехватчика с Аляски, вероятно, приведет к тревоге, но система раннего предупреждения создана, чтобы учитывать подобные варианты. Разумеется, было бы лучше, чтобы подобного запуска не было, однако не стоит сомневаться в возможностях российской системы», — добавил военный эксперт.

Для России проблема заключается в том, пишет автор статьи, что наземные радары все-таки уступают космической системе раннего предупреждения.

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«У России появились новые радары раннего предупреждения, однако несколько лет назад страна потеряла свою спутниковую группировку раннего обнаружения. Сейчас на орбите находятся два спутника, а нужны еще 10», — заявил научный сотрудник Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analysis) Майк Кофман.

Несмотря на то, что попытка США сбить северокорейскую МБР вряд ли приведет к случайной ядерной войне, не стоит лишний раз испытывать российскую систему раннего предупреждения. Для руководства Вашингтона лучше найти время и предупредить Москву о запуске ракеты-перехватчика, однако в такие моменты для предупреждения остается мало времени, подытоживает автор.

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