Максим Исаев, , 18:25 — REGNUM

Соединенные Штаты потратили 25 лет, чтобы заставить Северную Корею отказаться от разработки ядерного оружия, однако потерпели неудачу, пишут сотрудники Института стратегических исследований армии США Дэвид Лай и Алисса Блэр в статье для Foreign Policy.

Северная Корея уже давно обладает ядерным оружием. В настоящее время страна находится на этапе разработки систем доставки ядерного заряда на большие расстояния. КНДР внесла соответствующие поправки в Конституцию о ядерном статусе страны. В Сеуле неоднократно заявляли, что страна не откажется от ядерного оружия независимо от того, насколько выгодные условия могут предложить США.

Иными словами, ядерное оружие в любом случае останется в КНДР, если только США не используют военную силу для денуклеаризации Северной Кореи, а это очень опасная и кровавая затея, пишут авторы статьи.

Читайте также: Трамп призвал проявить «жесткость и решительность» в отношении КНДР

Администрация президента США Дональда Трампа располагает двумя вариантами. Во-первых, если КНДР нанесет ядерный удар по США или их союзникам, Северная Корея будет уничтожена. Во-вторых, КНДР может отказаться от провокаций, тогда Корейская война будет завершена подписанием мирного договора и нормализацией отношений со США, даже если в КНДР останется ядерное оружие.

В настоящий момент второй вариант не является политически приемлемым, однако он позволил бы США выйти из-под прицела ядерных ракет КНДР и оставить роль игрока, которому постоянно приходиться отвечать на провокации Северной Кореи. Устранив напряженность на Корейском полуострове и установив прямые контакты между правительствами КНДР и Южной Кореи, США направили бы не только Северную Корею, но весь Корейский полуостров на путь к прочному миру.

Раньше существовала возможность того, чтобы помещать Северной Корее превратиться в ядерную державу, однако возможность была упущена сразу же после окончания «холодной войны». Россия выступила с инициативой по нормализации отношений с Южной Кореей в 1991 году, Китай также последовал этому примеру. Обе крупные державы предприняли шаги, чтобы КНДР и Южная Корея стали полноправными членами ООН в 1992 году (до этого момента данные страны входили в число наблюдателей). США не предприняли подобных действий для нормализации отношений с Северной Кореей, вместо этого Вашингтон продолжил политику «холодной войны» в Северо-Восточной Азии.

Генри Киссинджер, будучи советником по национальной безопасности в 1970-х годах, предложил идею «перекрестного признания» КНДР и Южной Кореи двумя противоборствующими блоками. Напряженность на Корейском полуострове могло бы снизить признание обеих стран Советским Союзом и Китаем с одной стороны, США и Японией — с другой. Однако идея Киссинджера не была воспринята всерьез.

Если бы США удалось нормализовать отношения с Северной Кореей и добиться официального окончания Корейской войны подписанием мирного договора, то у КНДР не возникло бы необходимости разрабатывать ядерное оружие для защиты национальной безопасности, пишет FP.

За последнее десятилетие, по мнению авторов статьи, США также упустили возможность нормализовать отношения с КНДР в ходе шестисторонних переговоров по остановке ядерной программы Северной Кореи. В то время как Пхеньян выступал за нормализацию отношений, Вашингтон потребовал от Пхеньяна начать программу по денуклеаризации, забыв про обеспокоенность Северной Кореи в сфере безопасности, что завело переговоры в тупик. Недоверие к Северной Корее привело к краху шестисторонних переговоров. Затем настала очередь политики «стратегического терпения» бывшего президента США Барака Обамы, которая не привела к каким-либо результатам и дала Пхеньяну время для наращивания своего боевого потенциала.

Сейчас для США было бы разумней отказаться от попыток денуклеаризации Северной Кореи, поскольку Пхеньян никогда на это не согласится. Проводя переговоры с руководством КНДР, не стоит выдвигать условий о денуклеаризации, иначе весь переговорный процесс может потерпеть крах.

Читайте также: Politico: Угрозы Трампа Ирану могут аукнуться США в Северной Корее

Вашингтон, со своей стороны, должен видеть нормализацию отношений с Северной Кореей в правильном свете, поскольку это не уступка врагу, а признание правительства КНДР и страны, которая находится под его управлением. Нормализация отношений должна послужить сигналом, что обе страны уважают суверенитет друг друга и готовы к регулярным и прямым контактам между правительствами и народами этих стран.

Европейский союз уже сделал шаги к нормализации отношений с Северной Кореей, однако США не спешат последовать данному примеру.

Нормализация отношений позволит США вести переговоры с Северной Кореей по любым вопросам, представляющим взаимный интерес. Правозащитные организации получат возможность вести свою деятельность на территории КНДР, а не наблюдать за происходящим, находясь за ее пределами. Более того, американские компании смогут открыть свои представительства в Северной Корее. Прямое экономическое сотрудничество между США и КНДР может привести к изменениям, которые США долгое время пытались достичь, но так и не смогли.

Сотрудничать с КНДР — не значит одобрять ядерную программу Пхеньяна. Это также касается Индии, Пакистана и Израиля. Все эти страны не соответствуют требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В случае с Северной Кореей разница заключается в том, что ее ядерные средства представляют прямую угрозу для США. По мнению сотрудников Института стратегических исследований армии США, если устранить враждебность КНДР, ядерное оружие станет не таким опасным.

Читайте также: La Vanguardia: «В КНДР считают, что Россия и Китай забыли о совести»

Как только Вашингтон нормализует свои отношения с Северной Кореей, есть все основания ожидать, что Сеул и Токио последуют этому примеру.

5 stephan КНДР

Нормализация отношений с КНДР не означает, что Вашингтон откажется от своих попыток убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия. Если США и КНДР перестанут быть «врагами», Вашингтон сбросит с себя необходимость решать проблемы, связанные с ядерным оружием Пхеньяна. Ядерная программа Северной Кореи превратится в одну из главных проблем Китая, а не США. Такой сдвиг поможет заручиться поддержкой КНР, чтобы в конечном итоге достигнуть денуклеаризации Корейского полуострова, заключают авторы статьи.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров не видит альтернативы возобновлению политического процесса по КНДР