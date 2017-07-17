В Астрахани улицу перегородили «мусорные» баррикады

Астрахань, , 08:38 — REGNUM Жители Астрахани, уставшие от неприятного запаха, источаемого мусорными контейнерами, переполненными отходами, нашли способ привлечь внимание к своей проблеме. На одной из улиц областного центра горожане возвели баррикаду из мусора, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Горожане разбросали содержимое контейнеров прямо на проезжую часть, заблокировав таким образом движение по улице. Такую картину можно было наблюдать на улице Сун Ят-Сена.

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Миф или реальность: Очистить Астрахань от мусора обещают за две недели

По сообщению очевидцев в группе «Аварии Астрахань», в ночь на 15 июня здесь было по меньшей мере тонн семь мусора.

«Отчаянные люди! Довели, когда же это кончиться», «Мусорные войны иначе никак не назовёшь», — комментируют горожане, напоминая, что по телевизору «говорят, что справляются со всем, и что виноваты управляйки, которые им не дали расписание вывоза мусора».

По иному с мусорной проблемой решил бороться астраханец Денис С. Он направил обращение в профильное ведомство.

«С 1 июля 2017 года за вывоз ТБО в Астрахани отвечает организация «ЭкоЦентр», у нас около дома примерно тоже самое, я лично все это дело сфотографировал и отправил на официальный сайт Роспотребнадзора, посмотрим что будет (опыт обращения в данную организацию имеется, магазин в моем доме, торговавший тухляком закрыли)», — делится горожанин.

Баррикады на этот раз «сработал».Уже через 30 минут после публикации фотографий с места мусорного перформанса, мусор убрать приехали. Очевидцы сообщают, что «приехали три машины и работники руками все убирают уже».

Добавим, что две недели назад на этой же улице её жители уже устраивали подобное. Они также раскидали мусор на проезжую часть, уже днём улица была очищена от мусора.

В некоторых местах, где содержимое контейнеров не вывозятся неделя, уже начали заводится опасные грызуны.

«На город смотреть страшно, довели до крыс! И это 2017 год! Теперь жди последствий: бешенство бездомных и домашних животных, инфекционные и паразитарные болезни птиц… ну, а дальше сами понимаете. Это позор! Позор властям! (орфография и пунктуация автора сохранены)», — негодует один из пользователей соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Астрахани за вывоз бытовых отходов отвечает новый региональный оператор — компании ООО «ЭкоЦентр». Привести город в порядок регоператор намеревался примерно за две недели.

«По работе первый двух дней дополнительно, сверх объёма мы вывезли около 1,5 тысячи кубометров мусора в день. Соответственно, при сохранении такого же темпа работы, я думаю, через 10−15 дней мы должны с этим справиться планомерной работой», — сообщила на совещании председатель совета директоров Группы компаний «Чистый город» Полина Вергун.

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