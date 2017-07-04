Вторник, 4 Июля 2017 года
14:59:18 МСК

Миф или реальность: Очистить Астрахань от мусора обещают за две недели

Общество

К работе привлекают муниципальные предприятия и ТСЖ

Астрахань, 4 июля 2017, 14:19 — REGNUM  Очистить Астрахань от мусора за две недели — такое обещание дал региональный оператор, который начал работать в регионе с 1 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. Помочь регоператору решить эту крайне сложную задачу должны муниципальные предприятия и управляющие компании

Как сообщается, на ближайшую перспективу перед ООО «ЭкоЦентр» (а именно эта компания стала региональным оператором по вывозу мусора) стоит задача не только вывозить твердые коммунальные отходы, но и очистить город от свалок, образовавшихся на месте контейнерных площадок, откуда долго не убирался мусор — а таких, судя по всему, немало.

В течение только первых двух дней работы «Экоцентр» вывез около девяти тысяч кубометров мусора.

Между тем, есть и сложности — как отмечалось на встрече в администрации города 3 июля, на данный момент лишь треть всех управляющих компаний, действующих в городе, предоставили графики вывоза мусора. Заместитель руководителя администрации города Виктор Корженко потребовал от УК до 5 июля предоставить всю необходимую информацию. А также поручил привлечь управляющие компании, ТСЖ, муниципальные предприятия к участию в Дне чистоты на этой неделе — чтобы помочь региональному оператору очистить город от залежей мусора.

Привести город в порядок «ЭкоЦентр» планирует примерно за две недели. «По работе первый двух дней дополнительно, сверх объема мы вывезли около полутора тысяч кубометров мусора в день. Соответственно, при сохранении такого же темпа работы, я думаю, через 10−15 дней мы должны с этим справиться планомерной работой», — сообщила на совещании председатель совета директоров Группы компаний «Чистый город» Полина Вергун.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня был объявлен тариф на вывоз мусора для жителей региона, который начал действовать с 1 июля — он составил чуть более 99 рублей с человека в месяц.

Между тем, проблема с вызовом мусора в конце июня стала уже практически неконтролируемой. На прошлой неделе в Ленинском районе города жители, чтобы привлечь внимание к ситуации, разбросали отходы, скопившиеся на контейнерной площадке, по дороге, создав таким образом своеобразные баррикады. Только после этого мусор убрали.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновники определили, сколько астраханцы будут платить за вывоз мусора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
Главное сегодня
NB!
04.07.17
«Трамп использует СПГ как политический инструмент в борьбе против России»
ВашингтонСША Газодобыча и транспортировка газа Политика
NB!
04.07.17
Во всех регионах РФ пройдут парламентские слушания по проблемам дольщиков
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Общество
NB!
04.07.17
Станислав СтремидловскийНа выступление Трампа в Варшаву сгоняют как при коммунистах на 1 мая
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.07.17
Реакция на судимость замминистра Оренбуржья: Кадровая политика с изъяном?
ОренбургРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
04.07.17
Иван КузнецовТрамп в действии: американские СМИ в истерике, «зеленые» — в депрессии
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
04.07.17
Начался исход банков из Лондона
МадридИспания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
04.07.17
«Водоканал» доказывал в суде, что жёлтая вода из кранов – это не нарушение
ПензаРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
04.07.17
«И так сойдёт»: депутаты Якутии «переголосовали» под давлением
ЯкутскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
04.07.17
«Рубль: динамика вялая»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Минобороны РФ сообщило подробности пуска ракеты КНДР
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.07.17
«Рубль окончательно потерял привязку к нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Солдаты избивают демонстрантов в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.07.17
ВСУ нарушили режим тишины 26 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.07.17
American Conservative: Удастся ли США сохранить свое национальное единство?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для выезда за границу
МоскваРоссия Туризм Общество
NB!
04.07.17
За что? Комитет ГД поддержал допоснования для аннулирования гражданства РФ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
04.07.17
Ростов-на-Дону: Родники на Парамоновских складах вернут народу
Ростов-на-ДонуРоссия Защита культурного наследия Культура
NB!
04.07.17
Станислав ТарасовПутин и Эрдоган формируют сирийскую повестку
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.07.17
Экс-главу Бурятии «ещё рано списывать со счетов»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
04.07.17
Юрий БаранчикСкачки погоды: почему пора запасаться едой
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
04.07.17
Опрос: 89% граждан РФ не хотят переезжать в другую страну
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное