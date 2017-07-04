Миф или реальность: Очистить Астрахань от мусора обещают за две недели

Астрахань, , 14:19 — REGNUM Очистить Астрахань от мусора за две недели — такое обещание дал региональный оператор, который начал работать в регионе с 1 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. Помочь регоператору решить эту крайне сложную задачу должны муниципальные предприятия и управляющие компании

Как сообщается, на ближайшую перспективу перед ООО «ЭкоЦентр» (а именно эта компания стала региональным оператором по вывозу мусора) стоит задача не только вывозить твердые коммунальные отходы, но и очистить город от свалок, образовавшихся на месте контейнерных площадок, откуда долго не убирался мусор — а таких, судя по всему, немало.

В течение только первых двух дней работы «Экоцентр» вывез около девяти тысяч кубометров мусора.

Между тем, есть и сложности — как отмечалось на встрече в администрации города 3 июля, на данный момент лишь треть всех управляющих компаний, действующих в городе, предоставили графики вывоза мусора. Заместитель руководителя администрации города Виктор Корженко потребовал от УК до 5 июля предоставить всю необходимую информацию. А также поручил привлечь управляющие компании, ТСЖ, муниципальные предприятия к участию в Дне чистоты на этой неделе — чтобы помочь региональному оператору очистить город от залежей мусора.

Привести город в порядок «ЭкоЦентр» планирует примерно за две недели. «По работе первый двух дней дополнительно, сверх объема мы вывезли около полутора тысяч кубометров мусора в день. Соответственно, при сохранении такого же темпа работы, я думаю, через 10−15 дней мы должны с этим справиться планомерной работой», — сообщила на совещании председатель совета директоров Группы компаний «Чистый город» Полина Вергун.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня был объявлен тариф на вывоз мусора для жителей региона, который начал действовать с 1 июля — он составил чуть более 99 рублей с человека в месяц.

Между тем, проблема с вызовом мусора в конце июня стала уже практически неконтролируемой. На прошлой неделе в Ленинском районе города жители, чтобы привлечь внимание к ситуации, разбросали отходы, скопившиеся на контейнерной площадке, по дороге, создав таким образом своеобразные баррикады. Только после этого мусор убрали.

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