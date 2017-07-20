



ИА REGNUM «Зубчатый» склад

На улице Береговой в Ростове-на-Дону расположен удивительный архитектурно-историко-природный комплекс, прозванный в народе «Парамоновскими складами», видимо, по имени знаменитого зернопромышленника Елпидифора Парамонова за его заслуги перед городом. Здания возведены инженерами Якуниным и Шульманом, которые учли природную особенность данного места — бьющие круглый год родники, создав на их основе уникальную систему охлаждения помещений, передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Детали сооружения

Заброшенность «Парамонов» с 90-х годов удручает многих, но людской поток к ним, в том числе и туристов, не ослабевает. «Парамоны» — это «машина времени», состоящая из старинных зданий 19 века и родников, струящихся живой водой со времён ещё гораздо более древних. Комплекс многослоен, под землёй два памятника археологии — крепость Димитрия Ростовского и «Ростовское городище» первых веков нашей эры. Парамоновские родники текут из водоносного слоя, протянувшегося из Воронежской области до Азова, из него же проистекает и родник, положивший начало городу — Богатый колодезь. Всего на территории «Парамонов» расположено 27 родников.

В 2013 году у «Парамонов» появился арендатор — компания «Альянс-М». К сожалению, до сегодняшнего дня никаких мер по сохранению федерального памятника культуры данной фирмой произведено не было. Вместо этого культурному наследию был нанесён непоправимый вред целым рядом действий: снесены деревья, державшие оползневый склон; вывезено огромное количество кирпичей XIX века, необходимых для реставрации памятника; произведены несанкционированные раскопки подземных помещений 19 века. Экскаваторы, работающие на территории комплекса от инвестора, не жалели старинные стены, калечили их ковшом. И теперь разбитые проёмы свидетельствуют о «наведении порядка» инвестором внутри помещений, а это, скорее всего, предусматривает уже не штрафы, а более суровое наказание. Причём описанные действия были произведены на территории, куда, по данным Минприроды, даже нельзя заезжать технике, чтобы не повредить водоносные слои.

ИА REGNUM Родник на Парамоновских складах

Исторические детали

Прямо на территории «Парамоновских складов» о прошлом, настоящем и возможном будущем комплекса рассказал в беседе с ИА REGNUM координатор общественной группы «Поток», член Совета при Минкульте Ростовской области по вопросам культурного наследия Александр Сушков.

Он обратил внимание на малоизвестные факты. Так, например, оказалось, что под всеми зданиями комплекса (ещё в XIX веке это учитывали!) инженеры соорудили из дубовых брусьев специальные колодцы, благодаря которым родники обходят фундамент, не разрушая его и не размывая склон.

«Не всем известно, как на самом деле использовались родники для охлаждения помещений. Был создан шедевр инженерного искусства XIX века: родники остужали воздух в подземной галерее «зубчатого» склада, а оттуда он поступал по подземным каналам в помещения через полукруглые арки у пола. Только в 70-х годах вода прорвала грунт и хлынула в помещения», — привел исторические факты собеседник.

Как памятник оказался под защитой общественников?

С приходом инвестора общественность встревожилась, потому что стали происходить процессы многим не понравившиеся. Прямо на территории «Парамонов» прошла первая встреча с заместителем губернатора Ростовской области Игорем Гуськовым, на которой обозначили «болевые» точки. 14 февраля 2016 года, в день освобождения Ростова, перед зданием Донской государственной публичной библиотеки был проведен официальный митинг в защиту Парамоновских складов. Вышел целый ряд статей в различных газетах о тревожной ситуации с памятниками и родниками. Таким образом горожане заявили о значимости для них старинного объекта.

«К сожалению, за данной территорией не было даже надлежащего надзора. Здесь, кроме всего прочего, арендатором была разломана плотина (тоже без разрешительных документов), которая создавала импровизированную родниковую купальню, где десятилетиями оздоровлялись многие ростовчане. На самом деле, купальни здесь, к нашему сожалению, и не должно было быть, потому что вода размывала фундамент памятника культуры, что недопустимо. Но раз уж она была, то необходимо было специальное разрешение и специально разработанный проект для разрушения её не травмирующим для памятника способом. Никакого проекта не было, работы проводились без всякого надзора. Сломали все прямо экскаватором, после этого установили решётки, прикрепив их прямо к стенам памятника, чего делать также категорически нельзя. Инвестор за это отделался только лишь небольшим денежным штрафом», — недоумевает Александр Сушков.

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За решётки на Парамонах в Ростове-на-Дону арендатору памятника грозит штраф

ИА REGNUM Архитектурное великолепие

Как родники стали народными

С сожалением общественники видели, что надлежащего надзора за уникальным объектом не было ни по линии культуры, ни по природным объектам. Обо всех событиях на «Парамонах» чиновники узнавали только от общественников.

«Что касается родников, то было очевидно: их надо спасать. Для этого мы послали в бассейновое управление официальный запрос, в котором попросили предоставить список родников, зарегистрированых в Ростове-на-Дону. И получили чудесный ответ о том, что в донской столице родников нет. То есть их не оказалось в Государственном Водном реестре. После того как водный объект заносится в ГВР, он автоматически становится федеральной собственностью и земля под ним принадлежит государству. Мы изучили всю технологию занесения водных объектов в реестр. Но выяснилось следующее: для того, чтобы занести родники в ГВР (в государственную собственность), государству же надо заплатить деньги. Представьте себе абсурдность ситуации. Общественники возмутились, но решили довести дело до конца, прошли всю процедуру, и 19 сентября 2016 года впервые в истории города в Ростове-на-Дону появились три официальных родника — «Парамоновский родник 1», «Парамоновский родник 2» и «Парамоновский родник 3», — с грустью и радостью сообщил координатор общественного объединения «Поток».

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Александр Сушков отметил, что вначале этому факту никто не придал значения, а в министерстве культуры и министерстве природных ресурсов и экологии радости это не вызвало, так как по закону требовался теперь надзор, учёт родников при проектировании и народный бесплатный доступ. Чиновники только спрашивали: «А как вам удалось это сделать?».

ИА REGNUM Старинные арки

Проект от инвестора оказался не годен

В начале инвестор заявлял о намерении снести все здания-памятники — разобрать, а потом собрать их из этих кирпичей заново. Но эксперты в один голос заявили о недопустимости таких действий, так как они превратили бы памятник в «новодел».

Недавно Совету при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия был представлен проект реконструкции Парамоновских складов.

«Данный проект имеет отдалённое отношение к реставрации — такое единогласное мнение возникло у всех членов Совета. Федеральные родники по этому проекту просто пустили в канализацию, не предусмотрев законного народного доступа к живой воде. Зелёную территорию комплекса по проекту хотели одеть в бетонную «смирительную рубашку и автостоянки», не говоря уже о том, что перед памятниками хотели поставить аллегорию нашего городского апокалипсиса — деревья в бетонных кадках», — отметил Сушков.

Недавно открытый на «Парамонах» Александром Сушковым и Любовью Волошиновой новый памятник культуры, самое старинное здание Ростова — Склад портовой каменный конца ХVIII века — в проекте вообще почему-то не обнаружился. Естественно, Совет единогласно отверг негуманный проект.

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На следующем заседании Совет при министерстве культуры Ростовской области составил перечень замечаний по проекту и передал в министерство. Замечаний много — более 80, большая часть их касается принципиальных вопросов, вплоть до переосмысления предмета охраны и разработки нового задания на проектирование. Специалисты понимают желание инвестора получить прибыль от объекта, но почему о том, что данный объект — это национальное достояние, никто не помнит?

До проектирования необходимо было произвести дополнительный ряд исследований: гидрологических, экологических и археологических.

«Здесь сложнейший склон, мощнейшие оползневые процессы. Но ни один из этих факторов — ни родники, ни геология, ни экология — не были учтены в проекте, который создавался исключительно с точки зрения архитектуры. А без гидрологического исследования пробивать сваи нельзя. Как только их вобьют, они повредят водоносные слои и станут плотиной. За счёт этого улица Седова сползёт на нижерасположенные здания-памятники и снесет все на набережную реки Дон. Это была бы катастрофа. Есть другие методы укрепления склона. Но почему разработчики не озаботились об исследовании, остаётся загадкой», — заключил собеседник.

ИА REGNUM До 2016 года здесь располагался народный бассейн

Продолжение следует…

Пока материал готовился к выходу, стало известно о том, что знаменитые Парамоновский склады пустили с молотка. Почти за 14 млн рублей памятник культурного наследия был продан компании «Алмо-Ойл», специализирующейся на оптовой торговле топливом. Теперь собственнику принадлежит 8 зданий, семь из которых — объекты культурного наследия федерального значения, а также участок площадью более 13 тыс. квадратных метров. В описании лота отмечено, что постройки находятся в аренде до 2058 года.

Напомним, что при переходе права собственности на «Парамоны» новый владелец обязан обеспечить соблюдение Федерального закона об объектах культурного наследия и заключить с министерством культуры Ростовской области охранное обязательство. Обременения по федеральным родникам также должны соблюдаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объявленная начальная цена объекта составляла 8 млн 850 тыс. рублей.