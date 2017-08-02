



Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Президент США Дональд Трамп усердно старается найти ответ на вопрос о том, что необходимо сделать в Афганистане, чтобы спасти ухудшающуюся политическую ситуацию. Трамп поручил своим советникам разработать новую стратегию и уже несколько раз проводил переговоры с высшим военным командованием США, пишет Рик Моран в статье для The American Thinker.

Трамп осознал, что единственной «выигрышной» стратегией является отправка в Афганистан еще нескольких тысяч американских солдат. Такой подход может привести, по мнению некоторых исследователей, к большему проигрышу США.

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Проигрыш — неприемлемое развитие событий для Трампа. На недавней встрече с военным руководством, которое курирует операцию в Афганистане, президент выразил свое недовольство относительно предложенных ему вариантов по Афганистану, добавив, что США могут проиграть войну.

Как сообщала телекомпания NBC, 19 июля на встрече с военным командованием Трамп неоднократно предлагал министру обороны США Джеймсу Мэттису и председателю объединённого комитета начальников штабов генералу Джозефу Данфорду снять с должности генерала Джона Николсона, командующего войсками США в Афганистане, потому что тот не может выиграть войну.

Департамент национальной безопасности США уже несколько месяцев пытается разработать новую стратегию действий в Афганистане, которая была бы утверждена Трампом. Представители департамента проведут очередную встречу в Белом доме 3 августа. Президент США не планирует участвовать на заседании, однако в администрации заявили, что решение Трампа может измениться.

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По мнению автора статьи, президент США хочет добиться результатов в Афганистане, но у него ничего не получается, он хочет услышать разумный совет, но все предложения кажутся ему бесполезными, Трампу нужна победа, но у него нет плана, как ее достичь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Для бывшего президента США Барака Обамы война в Афганистане всегда была скорее политической проблемой, чем военной. Обама пришел в ужас, пишет Моран, когда потребовалось отправить большее количество солдат в Афганистан, опасаясь, что слишком большое количество жертв среди военнослужащих негативно повлияет на мнение избирателей. Не стоит говорить, что это не способ ведения войны, особенно, когда речь идет о победе.

Но можно ли вообще выиграть войну в Афганистане? В последние годы силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окрепли, влияние «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также возросло. Афганская армия, подготовленная подразделениями НАТО, не в состоянии очистить провинции от талибов, а полиция не может справиться с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Моран.

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Автор уверен, что Трамп напрягает последние усилия, чтобы улучшить ситуацию в Афганистане, однако он хочет достичь этого без отправки в Афганистан десятков тысяч американских солдат. Если бы страны-члены НАТО были бы настоящими союзниками, они бы направили больше помощи в Афганистан, однако США — как это всегда было в Афганистане — остались один на один с ухудшающейся обстановкой, подытоживает Моран.