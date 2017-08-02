War is Boring: «США оказались в афганском тупике»

Вашингтон, , 21:02 — REGNUM

Количество атак боевиков продолжает расти, военные Афганистана несут большие потери, число дезертиров исчисляется тысячами, бюджет страны истощен, американские военные загнаны в свои укрепления. Такова сложившаяся картина в Афганистане, согласно ежеквартальному докладу Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) за июль 2017 года, пишет издание War is Boring.

После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке американские войска вторглись в Афганистан. По состоянию на май 2017 года в Афганистане насчитывалось 8 тыс. 300 военнослужащих США, общая численность войск НАТО составила около 15 тыс. солдат.

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С 2001 года военные расходы США в Афганистане и финансирование проектов по восстановлению инфраструктуры страны составили $714 млрд, отмечает SIGAR. С 2001 года в Афганистане погибли 4 тыс. 200 американских служащих. Несмотря на крупные инвестиции, США не удалось достигнуть успеха в Афганистане.

«Ряд высокопоставленных чиновников США заявили, что война в Афганистане зашла в тупик. Ситуация может ухудшиться, если не удастся найти выход», — говорится в докладе SIGAR.

Согласно данным ООН, с 1 марта по 31 мая 2017 года в Афганистане произошло 6 тыс. 252 инцидента в сфере безопасности, число которых увеличилось на четверть в сравнении с предыдущим кварталом. Число нападений также увеличилось в сравнении с летом 2016 года, когда в ООН заявили о 6 тыс. 122 случаев нападений.

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С 1 января по 30 июня 2017 года в результате боевых действий погибли 1 тыс. 662 человека, еще 3 тыс. 581 гражданин Афганистана получил ранения.

Потери растут не только среди местного населения, но и среди военных. С 1 января по 8 мая 2017 года погиб 2 тыс. 531 военнослужащий Афганистана, еще 4 тыс. 238 солдат получили ранения.

По состоянию на май 2017 года афганские военные не досчитались 12 тыс. 73 военнослужащих. Часть из них — дезертиры, пропажу остальных списывают на отсутствие надлежащего учета, согласно докладу SIGAR.

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В условиях тяжелых боев талибам и другим террористическим группам не удалось занять новые территории, площадь, подконтрольная правительству Афганистана, стабилизировалась на 59,7%, также как и зимой 2017 года.

По данным SIGAR, за первые шесть месяцев 2017 года внутренние доходы афганского правительства сократились на четверть в годовом исчислении. Между тем, доходы боевиков от продажи наркотиков увеличились с $1,56 млрд в 2015 году до $3,02 млрд в 2016 году, подытоживает издание War is Boring.

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