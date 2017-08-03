«Благодарите Конгресс за небывало опасные отношения с Россией» — Трамп

Вашингтон, , 17:09 — REGNUM

Можно поблагодарить Конгресс за то, что российско-американские отношения достигли небывало низкого уровня, заявил президент США Дональд Трамп 3 августа на своей странице в соцсети Twitter.

«Наши отношения с Россией достигли небывало низкого уровня, это очень опасно», — заявил Трамп.

«Можете поблагодарить за это Конгресс, это все те же люди, которые никак не могут одобрить законопроект по здравоохранению», — добавил президент США.

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Напомним, днём ранее, 2 августа, Трамп подписал законопроект о введении новых санкций против России. Новый закон ограничивает способность президента отменять санкции в отношении России.

Подписывая законопроект, Трамп заявил, что новый закон ограничивает его исполнительную власть и способность вести переговоры с Москвой.

«Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот законопроект станет препятствием для США на пути заключения выгодных сделок и лишь сблизит Китай, Россию и Северную Корею», — заявил президент США.

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В начале июля 2017 года Трамп встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G-20 в Германии. После встречи Трамп написал в Twitter, что «пора двигаться вперед к конструктивной работе с Россией».

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