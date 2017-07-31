Все меньшая способность США руководить курсом международных событий связана не с некомпетентностью, слабостью или коррумпированностью тех или иных официальных лиц страны, а с переменами на глобальной сцене. Момент безоговорочного могущества Вашингтона прошел, и США пора признать это, пишет Леон Хадар в статье для The National Interest.

Thechive.com Часы. Детройт. США

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Автор отмечает, что распад Британской империи не был признан сразу, поскольку в Лондоне еще долго не хотели соглашаться с тем, что над империей начало заходить солнце, а члены политической элиты по-прежнему пребывали в убежденности, что их государство продолжает играть роль ведущей глобальной державы. Точкой же в этом вопросе стало унизительное поражение Великобритании во время Суэцкого кризиса, после которого Лондон больше не делал никаких военных шагов на глобальной сцене, не заручившись сначала поддержкой Вашингтона.

Временной промежуток между фактическим окончанием британской гегемонии и признанием этого факта оказался довольно продолжительным. Как и в области экономики, когда факт шока замечается экономистами лишь через некоторое время, так и в геополитике перемены в глобальном статусе и влиятельности того или иного государства не всегда очевидны непосредственно, особенно когда дело касается политиков, военных чинов и представителей СМИ.

Заблуждения относительно способности страны оказывать глобальное влияние в меньшей степени связаны с инерцией и в большей — с заинтересованностью в сохранении статус-кво. С этой точки зрения можно провести прямую параллель между нежеланием официальных лиц и экспертов Великобритании в 1949 году с поведением их нынешних коллег в Вашингтоне, пытающихся подстроить внешнюю политику своей страны к меняющемуся балансу сил.

По их мнению, неспособность США по-прежнему диктовать курс развития глобальных событий отражает некомпетентность политиков, которые либо слишком недалеки для этого, либо в слишком большой мере склонны замирить такие агрессивные силы, как президент России Владимир Путин в 2017 году. В некотором смысле обеспокоенность — если не мания — вашингтонских элит фокусироваться на растущей военной мощи и якобы агрессивных намерениях Москвы берет свое начало в правление президента Джорджа Буша — младшего, получив развитие при его преемнике Бараке Обаме.

И действительно в обоих случаях члены внешнеполитического истеблишмента, используя хорошо всем известные мюнхенские аналогии, обрушивались на глав Белого дома с критикой за то, что те не шли на решительные меры против Кремля и его союзников на Кавказе — в случае с Южной Осетией и Абхазией — и на Ближнем Востоке. Прошлые обвинения глав Белого дома, кажется, стали генеральной репетицией нынешней кампании очернения Дональда Трампа, пытающегося, по мнению автора, добиться дипломатической разрядки с Москвой.

Создается впечатление, что критики Трампа как со стороны неоконсерваторов, так и со стороны либералов застряли во времени, по-прежнему проживая, по всей видимости, момент непосредственно после окончания холодной войны и обретения США статуса единственной сверхдержавы. Они считают, что весь остальной мир, в том числе поверженная и униженная Россия, должны следовать диктату повелителей мира в Вашингтоне, которые, что ни говори, преследуют благородную цель распространения демократии и мира по всей планете.

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Президент же Путин, отвергающий неизбежное, не только не желает подстраивать его внешнюю политику к новому балансу сил, в котором главенствующую роль играют США, он также противится самому историческому процессу. Поэтому те лидеры США, которые отказываются от противодействия этому агрессору, либо не обладают достаточной решительностью — как в случае с Бушем-младшим, либо являются идеалистически настроенными пацифистами — каким был Обама, либо — как в случае с Трампом — влекомы своей коррумпированностью и жадностью.

Все эти критики не могут понять и признать, что ослабевающая способность США руководить процессами по всему миру отражает реальные изменения в глобальном балансе сил и позиции США, произошедшие после падения Берлинской стены. Они настаивают на том, что если бы Белый дом принял их рекомендации, Россия не смогла бы поддержать своих союзников в Сирии или даже в Крыму. Те «умеренные» мятежники уже бы отстранили Башара Асада от власти и создали единую и демократическую Сирию при поддержке США.

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Такие заявления особенно вопиющи, когда делаются теми же политиками и экспертами, которые всеми силами поддерживали свержение Саддама Хусейна и «арабскую весну». Продвигаемые и воплощаемые ими шаги привели к дестабилизации всего Ближнего Востока, открыв ящик Пандоры суннитско-шиитского противостояния, создали условия для гражданской войны в Сирии, а также для появления террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вооруженные силы США оказались слишком растянутыми, а выбранный Вашингтоном курс поспособствовал укреплению Ирана и его пособников в Ираке, Ливане, Палестине. В действительности все большее нежелание общественности США идти на очередные вторжения армии страны может объяснить то, почему все большее число граждан США испытывает сильные изоляционистские настроения. С их помощью Дональд Трамп и смог прийти к власти, поскольку он избирался на платформе сокращения военных вмешательств на Ближнем Востоке и сотрудничестве с Москвой по прекращению гражданской войны в Сирии.

С этой точки зрения Трамп был избран для того, чтобы выбраться из той ямы, которую выкопали его нынешние критики. От него ждут того, что он переоформит интересы и политику США к новым глобальны реалиям и признает, что, например, поддержка «умеренных» мятежников в Сирии не способствует продвижению интересов США, тогда как заключение окончательной сделки, которая может включать в себя сохранение Асада у власти, может послужить им.

Неоконсерваторы и либеральные интервенционисты, которые яростно критикуют внешнюю политику Трампа, не только не могут признать, что глобальная сила Вашингтона сократилась, но и признать, что они по большей части ответственны за эти перемены. Более того, они выступают с предупреждениями о том, что мир еще никогда не был столь нестабильным, как сегодня, и если Вашингтон не окажет сопротивление России, то США окажутся втянуты в новые конфликты. На деле же именно их провальная глобальная стратегия привела мир к нынешнему нестабильному и опасному состоянию, а также поспособствовала разжиганию нескольких дорогостоящих войн.