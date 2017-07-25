American Conservative: Теперь со сменой режима в Сирии можно попрощаться

Вашингтон, , 10:07 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп дал поручение ЦРУ, чтобы ведомство начало сворачивать свою тайную программу подготовки и оснащения так называемых «умеренных» мятежников в Сирии, выступающих против «режима» Башара Асада. Эта программа представляла собой часть более обширной цели США, состоявшей в смене режима в Сирии. Подобный курс был официальной политикой Вашингтона, как отмечает автор, с сентября 2013 года. Именно тогда бывший глава Белого дома Барак Обама заявил, что «Асад должен уйти», после того как в пригороде Дамаска Гуте было применено химическое оружие, жертвами которого стали сотни мирных жителей.

Пойдя на этот шаг, Трамп отступает от активной роли в способствовании свержению президента Сирии Башара Асада. Теперь же администрация США хочет оставить судьбу президента Сирии в руках сирийского народа и его союзников. Решение президента-республиканца перекрыть поддержку «умеренным» сирийским мятежникам является наиболее четким сигналом того, что США изменили свой курс, пишет Скотт Риттер в статье для The American Conservative

Читайте также: Маккейн: Сворачивание сирийской программы ЦРУ — на руку Путину

Информацию о программе ЦРУ по обучению и снаряжению в Сирии можно отследить до весны 2011 года, когда в Ливии против «диктаторского» правления Муаммара Каддафи началось восстание. Поддержанные НАТО противники официальной власти смогли установить контроль над большей частью страны, после чего ЦРУ начало обучение и оснащение этих мятежников, поставляя оружие в Катар и ОАЭ. Они уже, в свою очередь, поставляли оружие в Ливию. Таким образом США обходили эмбарго на поставки оружия в страну.

В августе 2011 года, после захвата ливийской столицы Триполи Катар начал перенаправлять поставки оружия, предназначавшиеся Ливии, в Турцию, через которую они передавались мятежникам в Сирии. Эти силы, развернувшие с июня 2011 года, противостояние «режиму» Асада, группировались под эгидой Свободной армии Сирии (САС) — светской группы сопротивления, по сути, находившейся под контролем сирийской ветви «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — организации, уничтоженной отцом Асада в начале 1980-х годов.

Хотя ЦРУ не участвовало в поставках напрямую, однако сотрудники ведомства в Ливии и Турции поспособствовали тому, чтобы никакого опасного оружия, вроде переносных ракет земля-воздух, не попало в Сирии. Эти поставки продолжались с 2012 года по 2013 год. В их координации, в частности, и участвовал убитый в сентябре 2012 года посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

Читайте также: «Яма войны»: Почему посол США в Ливии разделил участь Муаммара Каддафи?

По мере того как масштабы войны в Сирии расширялись, росло и число организаций, выступающих против «режима». САС стала принимать все более исламистские черты, тогда как многие ее члены перебежали в более радикальные организации, такие как «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В руках этих группировок и оказалось оружие, поставляемое Катаром через Турцию, в результате чего оказалось, что ЦРУ оснащает исламистов, выступающих против интересов США. В попытке поставить под контроль потоки оружия в Сирию Обама дал поручение ЦРУ официально взять на себя процесс обучения и оснащения мятежников в Сирии. Эта операция, получившая название «Древесина Платана», проводилась в Турции и Иорданией при полной поддержке обеих правительств.

С 2013 года по 2015 годы в рамках операции было приобретено оружие на миллиарды долларов на Балканах, преимущественно в Хорватии. Благодаря программе правительство Асада находилось на грани коллапса к осени 2015 года. именно успех этих группировок и стал поводом для военного вмешательства России в конфликт.

Читайте также: American Conservative: Как именно ЦРУ поставляло оружие сирийским боевикам

У США и их союзников не было возможности эффективно ответить на вмешательство России. Отчасти это было связано с тем, что было крайне сложно отличить поддерживаемых США мятежников от исламистских группировок. США могли протестовать против ударов российских ВКС, но им одновременно приходилось и принимать тот факт, что ЦРУ снабжало не только так называемую САС. И в Турции, и Иордании коррумпированные спецслужбисты перенаправляли оружие и боеприпасы на черный рынок, где их могли покупать боевики-исламисты. Более того, поддерживаемые США мятежники либо продавали поставленное Вашингтоном оружие радикалам, либо попросту присоединялись к ним.

Еще одной проблемой программы стало расхождение между целями оказания поддержки «умеренными» сирийскими мятежники и готовностью Турции и Катара обучать и оснащать более радикальных противников Асада. Позиция Анкары и Дохи связана с поддержкой «Братьев-мусульман"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи члены проникли в различные вооруженные формирования в Сирии. Поддержка Катаром этой группировки стала неприемлемой для Египта, Иордании и стран Персидского залива, внесших ее в категорию террористических. И отказ от программы и связан напрямую с нынешним кризисом между Дохой и странами Персидского залива. Позиция же Турции, поддержавшей Катар, создала дипломатические трудности для США, учитывая ее статус члена НАТО. Эта программа упрощается благодаря отмене программы ЦРУ.

Решение Трампа закрыть программу «Древесина Платана» является частью более обширной стратегии США по возвращению себе контроля за целями США в регионе. Во многих смыслах политика Вашингтона по смене режима в Сирии, значительной часть которой является программа обучения и оснащения, ответственна за нынешний кризис в Сирии и регион в целом. Главной его причиной стало убеждение, что в Сирии существует умеренная, светская сила, способная свергнуть Асада.

Однако на деле оказалось, что такой силы нет, а официальному Дамаску противостоят исламисты, которые в случае свержения Асада, заменят светского «диктатора» чем-то похуже. Политика Обамы по смене режима в Сирии, подобно политике Буша-младшего, не сделала ничего, кроме как развязала руки силам, неподконтрольным Вашингтону.

Таким образом, свои решением отменить программу подготовки и оснащения сирийских мятежников президент США Дональд Трамп демонстрирует очевидное желание положить конец прошлой безуспешной стратегии. Своим шагом Трамп освобождает США, которые теперь могут приступить к борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористами неотягощенными прошлым курсом. Взаимодействуя с Россией в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Трамп позиционирует себя так, чтобы играть важную роль в определении политического решения сирийской проблемы. Добиться ее будет непросто, тогда как результат ее не гарантирован. Операция «Древесина Платана», тем не менее, стала не чем иным, как преградой на этом пути, поэтому Трамп поступил мудро, закрыв ее.

Читайте также: АС: Зачем продолжать курс на смену режима и идти на этот шаг в Сирии?