Washington Post: C РФ по Сирии Трамп должен общаться с позиции силы

Вашингтон, , 09:36 — REGNUM

Официальные лица администрации президента США Дональда Трампа постоянно указывают на провальность сирийской политики своих предшественников из команды бывшего главы Белого дома Барака Обамы. Среди них называются «сговор» с Россией, согласие с ведущей ролью лидера страны Башара Асада и предательство большого числа мятежников, которых США поддерживали на протяжении многих лет.

Однако хотя в Сирии команде Трампа и досталась ужасна ситуация, то, как она в этой ситуации действует, говорит о том, что нынешняя администрация повторяет те же фундаментальные ошибки, которые совершал Барак Обама и которые приведут к тем же отрицательным результатам и для исхода сирийского конфликта, и для интересов Вашингтона, пишет Джош Роджин в статье для The Washington Post.

Так, на проходившем 19−22 июля на Аспинском форуме безопасности директор ЦРУ Майк Помпео изложил то, чем, по его мнению, являются интересы США в Сирии. Он заявил, что у США в стране два принципиальных врага: террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Иран. Помимо необходимости не дать Тегерану создать подконтрольную зону, которая бы простиралась по всему региону, целью США является «создание условий для формирования более стабильного Ближнего Востока для обеспечения безопасности США».

У президента США нет иного выбора, кроме как работать с Россией в Сирии, поскольку Обама и тогдашний глава Государственного департамента США Джон Керри «пригласил» Москву в Сирию в 2013 году для создания соглашения по химическому оружию, указывал Помпео, добавив, что по-прежнему нет реальных свидетельство того, что Россия сражается там с терроризмом.

«У нас нет совпадающих интересов» с Россией в Сирии, продолжил он, отметив, что интересами Москвы является обеспечения своего доступа к порту в теплых водах, а также стремление ткнуть этим в нос США. Помпео, отмечает автор, прав, однако не он возглавляет внешнюю политику США. Эта задача возложена на главу Государственного департамента США Рекса Тиллерсона, который выступил с абсолютно противоречивыми заявлениями на саммите «Большой двадцатки», прошедшей в начале июля в немецком Гамбурге, непосредственно после встречи Трампа с Путиным, когда лидеры двух стран обсуждали введение режима прекращения огня на юго-востоке Сирии.

«У России те же, как Я полагаю, интересы, как и у нас. Они состоят в том, чтобы Сирия стала стабильным местом», — отметил дипломат.

Самый высокопоставленный член команды Тиллерсона, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Стюарт Джонс также выступил в Аспене, заявив, что США, по сути, отдали дело обеспечения безопасности в Сирии «в подряд» России, возложив на Москву обязанность надзора за соблюдением перемирия.

«Такой шаг станет настоящим испытанием способности России возглавлять этот процесс», — отметил он. «Решение состоит в том, чтобы возложить всю ответственность за этот процесс на Кремль. В случае его провала нас ждут проблемы».

Если такой поход кажется знакомым, он таковым и является, подчёркивает автор. Дело в том, что такой вариант — один в один то, как Керри формулировал рамки режима прекращения огня с Россией в конце 2015 и начале 2016 годов. Раз за разом, отмечал Керри, нужно было подвергать испытанию готовность России быть конструктивным партнером в Сирии. И раз за разом Москва с гордостью, как считает автор, это испытание проваливает, помогая «режиму» Асада брать под свой контроль все новые территории и совершать вопиющие преступления против мирного населения страны.

Без сомнения, Обама и Керри наделали много ошибок. Попытки США обучить и снабдить всем необходимым сирийских мятежников осуществлялись из рук вон плохо. Они привели к военному вмешательству Кремля в конфликт в 2015 году. Администрация Обамы после этого перестала столь же активно выступать за свержение Асада. После этого Вашингтон стал работать активно с Россией над режимом прекращения огня, поскольку Москва предложила наилучший вариант для остановки кровопролития.

Многие указывают на то, что у Трампа не было иного выбора, кроме как продолжать прежний курс. Как отметила на форуме в Аспене Дина Кавар, посол Иордании в Вашингтоне, а «какая альтернатива?». Возможно, указывает автор, ее попросту нет, однако администрация Трамп не должна повторять ошибку бывшего главы американской дипломатии, состоявшей в проведении переговоров с Россией без рычага влияния. Поэтому предполагаемое решение Трампа о прекращении финансирования программы ЦРУ по подготовке и снаряжению некоторых группировок сирийских мятежников, сражающихся против Асада, носит недальновидный характер. Трамп отказывается даже от того незначительного рычага влияния, которым обладали США, не получая взамен ничего.

Трамп также не должен повторять вторую ошибку администрации Обамы, состоявшую в том, чтобы позволить Дамаску и Ирану расширить зоны своего контроля. Джонс отметил, что «режим» и его партнеры используют режим прекращения огня на юго-западе Сирии для освобождения ресурсов для продвижения на юго-востоке Сирии. Там ведется борьба за стратегический регион вокруг Дейр-эз-Зор. Администрация Трампа, кажется, не видит ничего предосудительного в том, что позволить Ирану и Асаду еще одну большую часть Сирии. Однако арабы-сунниты, которые проживают там, так считать не будут.

Наконец, Трамп должен активизировать поддержку местных общин суннитских арабов, если не с помощью поставок оружия, то посредством поддержки местного самоуправления, образования и предоставление предметов первой необходимости. Помощь местным лидерам является важной предпосылкой для создания какой-либо долгосрочной стабильности. Она будет играть критически важную роль, если и когда начнется политический процесс.

Администрация Трампа, заключает автор, не несет ответственности за прошлые просчеты США в Сирии, однако Вашингтон ответственен за нынешний свой курс. Вместо того чтобы попросту обвинять Обаму и Керри за сирийский бардак, новая администрация должна извлечь и уроки из этого провала.