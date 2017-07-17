Памятник последнему русскому царю Николаю II и цесаревичу Алексею, появившийся у Южных врат Александро-Невского собора в Новосибирске 16 июня, вызвал неоднозначную реакцию общественности.

Анна Алябьева ИА REGNUM Памятник Николая II появился в Новосибирске

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В сибирской столице припомнили последнему российскому императору и революции, и отречение от престола, и войны. Однако есть и те, кто считает, что в Новосибирске памятник Николаю II должен быть. Ведь именно он руководил комитетом по строительству Транссиба, а благодаря строительству железной дороги появился город Новосибирск, даже носивший в своё время имя императора — Ново-Николаевск.

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«Памятник как символ развала государства Российского»

Сама идея увековечить имя императора, благодаря которому сегодняшний Новосибирск из посёлка превратился в крупный город, у некоторых новосибирцев вызвала негативную реакцию. Так, доктор исторических наук Виктор Козодой и вовсе назвал установленный монумент памятником развалу государства.

«Сегодня в Новосибирске особый день. Установлен памятник главе государства Российского (императору Николаю II), который своей неадекватной политикой довёл страну до революции, потом без боя отказался от трона и как главнокомандующий бросил армию во время войны. Вскоре это привело к поражению в войне, Гражданской войне и развалу государства на отдельные куски. При открытии памятника свои хороводы водили попы РПЦ, чьи предшественники приложили много усилий, чтобы свергнуть Николая с трона. При этом до сих пор не покаялись за свои собственные грехи… Памятник как символ развала государства Российского. Безумие какое-то», — написал Козодой на своей странице в Facebook.

В подобном же отрицательном ключе высказалась и известный новосибирский журналист Ирина Левит.

«В Новосибирске установили памятник императору Николаю II. А несколькими годами ранее — памятник императору Александру III. Полагаю, дальше у нас по списку «соорудят» всех российских царей. Я не спрашиваю: зачем? Я хочу спросить о другом. Неужели в Новосибирске нет реальных личностей, связанных с нашим городом и достойных памятников? Новосибирск — крупнейший научный центр не только современной России, но и СССР. О создании научного центра в нашем городе речь шла ещё во время войны — в начале 1945 года, когда проходила в Новосибирске специальная конференция. Дальше историю новосибирской науки и её великих представителей легко узнать хотя бы из интернета. Но есть ли у нас памятники людям, которые составили славу и нашему городу, и стране, получили признание в мире? Увековечен только главный основатель Академгородка академик Лаврентьев. И все! А был целый ряд других», — отметила в записи в Facebook Левит.

Новосибирский журналист задаётся вопросом: «Разве царями и вообще правителями славен Новосибирск?», и тут же отвечает: «Нет!»

"Он славен, в первую очередь, своими учёными. И если уж создавать памятник, то это должен быть памятник науке! Коллективный памятник всем тем, для кого главным было — Знание, Прогресс, поиск Объективных истин! И на мой взгляд, это особенно важно сегодня, когда все больше и больше власть над умами и душами людей пытаются захватить оголтелые мракобесы, добившиеся от правителей особой защиты своих чувств», — подчеркнула Ирина Левит.

«Памятник этот естественен и необходим для города»

А вот координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер не видит в появлении памятника Николаю II в Новосибирске ничего необычного.

«Не сказать, чтобы Новосибирску этот памятник был особенно нужен, но если кому-то захотелось установить его на территории собора, который имеет некоторую связь с этим царём — такие инициативы можно только приветствовать. Хотелось бы только, чтобы все памятники, устанавливаемые в городе, имели высокую художественную ценность и проходили этап согласования. В городе уже есть одна совершенно ужасная по исполнению гигантская скульптурная группа на главной площади, и больше такого не нужно», — отмечает при этом Олеся Вальгер.

Председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что в данном моменте просматривается «корпоративная традиция».

«В 2015 году был такой забавный случай, когда мэрия города Новосибирска отправила организаторов «Монстрации» проводить шествие у несуществующего памятника Николаю II. Можно спорить о деталях, но эта невольная ошибка свидетельствует о том, насколько памятник этот естественен и необходим для города, когда-то носившего имя последнего русского императора. Именно с того года мы с группой энтузиастов и начали организовывать в Новосибирске Николаевские чтения, на которых обсуждался в том числе и этот вопрос. Нам было важно напомнить, что история нашего города не в 1917 году началась», — говорит Ростислав Антонов.

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Общественный активист рассказал, что сейчас он совместно с режиссером Александром Бакаевым работает над фильмом о роли императорской семьи в возникновении и развитии Новосибирска. Премьера ожидается осенью. И открытие памятника, по словам Антонова, оказалось как раз кстати.

«Если говорить о памятнике, то смотрится он очень органично. Кажется, что Николай II с цесаревичем Алексеем вернулись в город после долгого вынужденного отсутствия. Нет ни пафоса, ни излишней монументальности. Император смотрит на дело рук своих — великий Транссиб и прекрасный город. Надеюсь, что это навсегда», — отметил Антонов.

Политобозреватель портала Тайга. инфо Алексей Мазур также подчёркивает, что «вообще-то говоря, наш город возник благодаря строительству Транссиба, который курировал Николай II — как в качестве царевича, так и царя».

«Город был назван в его честь (Ново-Николаевск). Так что исторически присутствие в Новосибирске памятника Николаю II ничуть не менее оправдано, чем присутствие памятника Ленину на центральной площади города», — считает Мазур.

Сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев напомнил, что у императора Николая II, как правителя империи, множество заслуг, и не меньше недостатков, но «Новосибирск с этим человеком связывает многое».

«И его имя, и имя главного проспекта, до 1920-го бывшего Николаевским. А главное, на мой взгляд, это эпопея с землёй, на которой расположен Новосибирск. Его правобережье стоит на кабинетской земле, то есть принадлежащей лично императорской семье. И эпопея передачи этой земли под развитие города была очень сложной. Здесь и большая безвозмездная доля, и льготная рассрочка селитебной (жилой) части, так и оставшаяся не выплаченной. Страна страной, но нашему городу есть за что благодарить последнего императора России», — считает Константин Голодяев.

Голодяев отметил ещё один момент, что 100-летие убийства императорской семьи будет отмечаться только в 2018 году «и сам факт тихой, скрытной от общественности установки этого памятника в Новосибирске, да ещё и спорного в художественном отношении, неприятен».

«Вообще ситуация трагикомическая. Совсем рядом от Николая II площадь Свердлова, который считается цареубийцей, несколько выше площадь и памятник Ленину, перевернувшему Российскую империю. Сейчас, на прецеденте с тихой установкой, потянутся на постаменты одиозные Сталины, Грозные и Унгерны. Дай бог, чтобы война памятников не переросла в гражданскую», — сказал Голодяев.

Из ничтожного посёлка — в крупный город

Новосибирский историк Алексей Тепляков, анализируя противоречивые мнения вокруг личности Николай II и установки ему в Новосибирске памятника, сказал в беседе с ИА REGNUM, что Николай II является последним императором, который правил долго и его эпоха наполнена тремя революциями. И именно он, как представитель власти, самодержавный правитель, несёт ответственность за то, что общество подошло к революции.

«Как известно, он отрёкся от престола и тем самым способствовал и прекращению династии, и осложнению политической обстановки. Одни россияне сегодня это ему ставят скорее в заслугу, но очень многие не могут ему этого простить. И как известно, президент тоже отрицательно относится к такому дезертирству с властного поста. Конечно, он был слабым лицемерным правителем в целом для страны, но для Новосибирска он — фактически основатель города, поскольку именно он курировал по поручению Александра III, еще будучи наследником, строительство Транссиба. И имеет прямое отношение к основанию Ново-Николаевска. И именно при нём наш город превратился из ничтожного посёлка, который возник за год до прихода Николая II к власти, в довольно крупный город такого уездного полноценного значения. Поэтому в Новосибирске вполне может быть памятник Николаю II. Лично я скорее отрицательно отношусь к этой фигуре, но именно в Новосибирске установление памятника Николаю II поддерживаю», — подчеркнул историк.

Война памятников

Стоит отметить, что вообще любая инициатива установки памятников или увековечивания какой-то известной исторической личности каждый раз встречает в общественном пространстве Новосибирска множество противоречивых мнений. На память тут же приходят дискуссии, которые не так давно разворачивались вокруг идеи установить в Новосибирске памятник Иосифу Сталину. С такой идеей ранее выступила так называемая инициативная группа новосибирцев. Уже даже изготовлен бюст Сталина, за который скульптору активисты заплатили 200 тысяч рублей. Они планировали, что он будет установлен к 9 мая, но место для размещения до сих пор не найдено и не согласовано с мэрией Новосибирска. После того как худсовет мэрии города отклонил предложение установить памятник в Сквере Героев Революции, власти обещали найти «компромиссную» площадку и предложили инициаторам идеи подождать с размещением бюста до 7 ноября, столетия Октябрьской революции. В то же время опрос жителей города, проведённый мэрией об отношении к инициативе установить памятник Сталина, показал, что треть опрошенных выступает за установку, треть — против.

Возможно это стало причиной того, что памятник Николаю II установили «внезапно», без согласования и опросов, без эскиза и одобрения художественного совета города.

Однако же согласно публичной кадастровой карте Новосибирска, памятник императору установлен на территории, закреплённой за собором Александра Невского. А потому обязательного согласования установки памятника с властями города в данном случае не предусмотрено.

«Во исполнение рекомендации Священного Синода»

В Новосибирской митрополии указывают, что «торжественное открытие и освящение памятника государю императору Николаю Александровичу и государю наследнику цесаревичу Алексию состоялось в 99-ую годовщину расстрела царской семьи, накануне Дня памяти страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия и великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии».

Памятник освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. На освящении присутствовали епископ Колыванский Павел, благочинный церквей города Новосибирска протоиерей Александр Новопашин, священнослужители Новосибирской Епархии. Представителей новосибирской власти на открытии памятника не было.

Как указали в новосибирской митрополии, памятник Николаю II было решено возвести «во исполнение рекомендации Священного Синода». Подчёркивается, что «по инициативе новосибирцев был создан оргкомитет и объявлен сбор средств на строительство памятника».

Над памятником работал скульптор Олег Песоцкий. Место установки тоже выбрано не случайно, как отметил настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр Новопашин, «собор строился на средства Кабинета Его Величества как храм-памятник царю Миротворцу Александру III — отцу государя императора Николая II. Государь император Николай II лично пожертвовал 7,5 тысяч рублей на соборный иконостас. Супруга царя миротворца Александра III Мария Феодоровна также была жертвователем храма. В частности, она прислала в собор священническое облачение, сшитое из парчи, которая покрывала катафалк рано ушедшего из жизни младшего брата святого Николая II Великого князя Георгия Александровича«

Памятники Николаю II в российских городах

Отметим, что памятник Николаю II также установлен на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора в Тамбове. Он был открыт в мае 2016 года.

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Ранее, в сентябре 2003 года памятник последнему российскому императору Николаю II работы уроженца Курской области, известного российского скульптора Вячеслава Клыкова был установлен в Курске.

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А в Екатеринбурге ночью 17 июля 2017 года прошёл крестный ход в память о последнем российском императоре и членах его семьи. Акция была приурочена к начавшимся на Урале традиционным «Царским дням»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , 16 июля в Новосибирске был открыт памятник последнему русскому царю Николаю II и цесаревичу Алексею. Памятник открывали под гимн Российской империи «Боже, Царя храни!», после чего его освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. После того, как памятник освятили, в Новосибирске состоялся молодежный крестный ход, который был посвящен памяти святых благоверных князей Петра и Февронии.

Напомним, Николай II и члены его семьи были убиты в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. В 2003 году на месте их гибели был возведён Храм-на-Крови. Кроме того, с 2003 года в городе ежегодно проводится фестиваль православной культуры «Царские дни», цель которого — почитание памяти последнего российского императора.