Памятник императору Николаю II открыт в Новосибирске

Новосибирск, , 08:23 — REGNUM В воскресенье, 16 июля, в Новосибирске был открыт памятник последнему русскому царю Николаю II и цесаревичу Алексею. Открытие монумента, появившегося у Южных врат Александро-Невского собора, приурочено к 99-й годовщине расстрела царской семьи. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии.

Памятник открывали под гимн Российской империи «Боже, Царя храни!», после чего его освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

«И вот сегодня, в этот воскресный день, когда мы празднуем малую Пасху, Государь Император стоит перед нами, воскресший из исторического небытия, положив руку на плечо наследника, — сказал Владыка Тихон. — Это символ передачи власти и веры новому поколению России».

После того, как памятник освятили, в городе состоялся молодежный крестный ход, который был посвящен памяти святых благоверных князей Петра и Февронии.