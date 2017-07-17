Десятки тысяч уральцев прошли крестным ходом в память о царской семье

Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В Екатеринбурге ночью 17 июля прошёл крестный ход в память о последнем российском императоре Николае Втором и членах его семьи, расстрелянных 17 июля 1918 года. Акция приурочена к начавшимся на Урале традиционным «Царским дням», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Крестный ход прошёл от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Расстояние между ними составляет 21 километр. Акция объединила десятки тысяч человек. Они прошли по маршруту., которым ночью 17 июля везли тела Николая Второго и членов его семьи. Маршрут пролёг через центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку и посёлок Шувакиш.

Перед началом крестного хода в Храме-на-Крови прошла торжественная литургия. Кроме того, сводный хор из студентов, детей и священников исполнил в память об убиенном Царе гимн «Боже, Царя храни!». В хоре приняли участие 404 человека — по числу лет, прошедших со дня, когда Романовы начали править Россией.

Торжественное исполнение гимна Российской империи стало своего рода репетицией. Отметим, в ночь с 16 на 17 июля 2018 года исполнится 100 лет со дня убийства императора и его семьи. К этой дате в Екатеринбурге и Свердловской области запланированы масштабные акции, также ожидается визит на Средний Урал патриарха Кирилла.