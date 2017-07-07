Казахстан — одно из тех государств, где поддерживают иммиграцию по этническому принципу. В стране есть и организация, которая объединяет казахов всего мира: Всемирный курултай (съезд, общее собрание — ИА REGNUM ) казахов. О том, как будет дальше работать эта ассоциация и с какими рисками может столкнуться, пойдет речь в этом обзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM

Официальный взгляд

Пятый, юбилейный съезд казахов прошел 23 июня 2017 года в Астане. Это мероприятие проводится раз в пять лет с 1992 года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, являющийся еще и председателем Всемирной ассоциации казахов, в своем выступлении напомнил о шести проектах, которые реализуются в рамках объявленной в стране «духовной модернизации»:

переход казахского алфавита на латиницу;

перевод 100 лучших учебников гуманитарного направления;

проект «Туған жер» (Родная земля — ИА REGNUM );

); проект «Сакральная география Казахстана» (проект по изучению «Духовных святынь Казахстана» — ИА REGNUM );

); проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире»;

проект «100 новых лиц Казахстана».

Тогда же президент, отметив важность поддержки соотечественников со стороны государства и казахстанского общества, поручил создать фонд «Отандастар» (соотечественники — ИА REGNUM ).

«Фонду совместно с Всемирной ассоциацией казахов необходимо определить мероприятия для поддержки соотечественников и разработать соответствующую комплексную программу», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Также он дал следующие поручения:

проработать вопрос трансляции государственных телеканалов и распространения печатных изданий в соседних странах;

создать механизм привлечения и адаптации талантливых и квалифицированных специалистов из числа соотечественников;

принять меры по формированию благоприятных условий проживания и обеспечению работой людей, принявших участие в программе переселения из южных регионов в северные области страны.

Gazprom.ru Заутбек Турисбеков

Помимо всего на курултае был выбран новый первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов. Им стал, сменив Талгата Мамашева, секретарь партии «Нур Отан» Заутбек Турисбеков. Его кандидатуру предложил Нурсултан Назарбаев.

«В годы независимости по моему поручению он выполнял ответственные задания. Он был послом в Узбекистане и России, где живет большинство наших соотечественников, и много знает об их жизни», — отметил президент.

По результатам курултая 1 июля был вынесен на публичное обсуждение проект постановления правительства «О создании некоммерческого акционерного общества «Фонд Отандастар». Согласно документу, будет создан соответствующий некоммерческий фонд, которым будут владеть Министерство культуры и спорта и Министерство иностранных дел. Целью его будет обеспечение деятельности Всемирной ассоциации казахов. А другой проект постановления правительства касается выделения фонду «Отандастар» 150 миллионов тенге (27,3 млн рублей) из резерва правительства.

Ceyhun Kavakci Казах с лошадью. Тянь-Шань, Китай

Неофициальный взгляд

Неофициальный взгляд на происходящее на Всемирном курултае казахов и за его кулисами из всех казахстанских СМИ дало только американское «Радио Азаттык».

Дело в том, что и «Радио Азаттык», как и другое подразделение американского «Радио Свобода» «Radio free Asia», поднимают вопрос преследования казахов — граждан Китая, живущих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

21 июня «Радио Азаттык» опубликовало переведенный с английского репортаж китайской редакции «Radio free Asia». В нем утверждается, следующее:

власти Китая задержали в Синьцзяне около 10 этнических казахов, обвинив их в «близких связях» с мусульманами-уйгурами;

многие ограничения в области религии, которые применялись в отношении этнических уйгуров Синьцзяна, теперь применяются и к этническим казахам, сообщают источники Радио «Свободная Азия». Например, произносимые во время мусульманских молитв традиционные слова похвалы на казахском языке могут привести к уголовным обвинениям;

мусульмане-госслужащие и мусульмане — партийные функционеры в Китае были обязаны принимать пищу во время Рамадана в знак лояльности официальному Пекину;

радио «Свободная Азия» со ссылкой на резидента Казахстана сообщает также, что власти в поселке Арашак вблизи города Алтай в Синьцзяне начали возвращать карточки оралманов, выданных этническим казахам с китайскими паспортами правительством Казахстана. Ранее им велели сдать такие карточки в полицию. Он добавил, что власти в Синьцзяне работают круглые сутки, чтобы вернуть все карточки казахских оралманов, дающие им право на постоянное проживание в Казахстане.

Вопрос проблем китайских казахов непосредственно во время курултая поднял казах из Германии Омирхан Алтын. С ним «Радио Азаттык сделало специальное интервью:

«Какой смысл в курултае, если не обсуждать на нем ситуацию в Китае, в которой оказалась самая большая казахская диаспора? Я должен был рассказать о положении казахов в Китае — это был мой человеческий долг», — пояснил он.

Омирхан Алтын считает, что казахи в СУАР должны пользоваться теми же гражданскими правами, что и казахи в восточных провинциях Китая.

А уже 6 июля появилась информация «Radio free Asia», что правоохранительные органы Синьцзяна объявили в розыск более 200 граждан КНР казахского происхождения за распространение аудиозаписи с критикой в адрес Пекина.

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В общем, очевиден тренд, что американские СМИ активно интересуются и ведут тему соблюдения прав казахов в СУАР.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

Как живут казахи Китая

Но задержание это одно, а как в целом живут казахи в Китае?

Об этой довольно подробно написано в статье известного казахстанского китаеведа Татьяны Каукеновой. За два года с момента выхода основные положения из статьи актуальности не потеряли.

Среди 55 официально зарегистрированных этнических меньшинств КНР казахи занимают 17 место по численности, а в Синьцзян-уйгурском автономном районе, где проживает около 95% всех казахов Китая, они — третий по численности этнос. На момент образования Китайской Народной Республики в 1949 году на ее территории проживало 443,7 тысячи казахов. Примечательно, что численность в районе полумиллиона человек держалась вплоть до середины 1970-х годов, после чего начался достаточно интенсивный рост. Политика по ограничению рождаемости, принятая в 1979 году, затронула казахскую общину, что называется, «по касательной». По данным статистического ежегодника Синьцзяна, численность казахов в КНР выросла с 821 тысяч человек в 1978 году до 1,56 миллиона человек в 2013 году. Казахов в СУАР можно разделить на две большие группы по их сферам деятельности: первая — кочевники и люди, занятые более традиционными для Китая видами сельского хозяйства. Однако земли в Синьцзяне становятся все большей ценностью, и все чаще слышно о случаях массовой скупки земель у казахов и монголов, а также об инцидентах с незаконным изъятием земель. Кроме того, в связи с развитием туризма и созданием в живописных уголках Синьцзяна туристических зон, жизненное пространство казахских кочевников с каждым годом сужается.

Во вторую группу можно отнести высокообразованную интеллигенцию, общественных деятелей и других представителей казахского этноса, проживающих, в основном, в городах и получивших высшее образование в университетах Пекина, Шанхая и других городов Китая, также Японии, что считается особенно престижным среди местного населения. Во всех территориальных единицах Китая, согласно конституции КНР, первые административные должности занимают представители титульного для региона этноса (данное положение не распространяется на должности первых секретарей парткомов, начиная с районного и городского звена). Из четырех высших должностей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где казахи не являются титульным этносом, одну занимает представитель казахов — Нурлан Абдимаджин, сменивший Асхата Керимбая. Он является председателем НПКСК (Народного политического консультативного совета Китая) СУАР. Существует негласная точка зрения, что до сих пор руководство КНР, в целях уравновешивания уйгурского большинства и подавления сепаратизма, в структурах власти отдавало предпочтение казахам. Проблему для казахов в Китае в первую очередь составляет то, что удельный вес их численности в регионе стремительно снижается на фоне непрерывного увеличения числа ханьцев, приезжающих из других регионов КНР. На момент образования КНР в 1949 году казахов там было почти в 1,5−2 раза больше, чем ханьцев. За прошедший период численность ханьцев выросла с 291 тысячи до 8,42 миллиона человек в 2012 году. В то же время уйгуры, численность которых в 1949 году достигала 3,29 миллиона человек, в 2012 году насчитывали 10,53 миллиона человек. То есть если численность казахов выросла примерно в 3 раза, а уйгуров — в 2,5, то численность ханьцев выросла примерно в 29 раз. Кроме того, нельзя не отметить существенные ограничения в сфере религии, принятые в конце 2014 года. Теперь мусульманам СУАР будет намного сложнее проводить необходимые обряды и следовать всем религиозным предписаниям. К примеру, чтение намаза ограничивается сегодня только мечетями и частным жилищем. Ни в офисах, ни на предприятиях, ни на территории студенческих городков, не говоря уже о госучреждениях, читать намаз мусульмане права не имеют. Существует ряд проблем экономического характера. Уровень безработицы среди всех нацменьшинств достаточно высок, активно приезжающие ханьцы, известные своей работоспособностью и умением выживать в сложных условиях, зачастую «перехватывают» работу у местного населения, что провоцирует рост внутреннего недовольства. Говоря о «подводных камнях» в жизни городских казахов в Китае, нужно обратить внимание на следующее. Для того, чтобы стать успешным именно в китайской среде, казахский язык практически не нужен, а вот владение китайским должно быть на уровне носителей. Такие условия жизни приводят к тому, что в городах второе и третье поколение казахов уже очень слабо владеет родным языком. Те представители казахского этноса, которые занимают должности во власти, в китайской среде вращаются постоянно, плюс, чтобы сделать приличную карьеру, необходимо вступить в ряды Компартии Китая, а значит, — стать атеистом. Так что этническую самобытность сохранить очень непросто.

Казахская община в Китае, являющаяся самой многочисленной казахской общиной за рубежом, дала, по самым последним данным, всего 14,3% в общем числе репатриантов за последние 24 года. Это говорит о том, что казахам в Китае в целом довольно комфортно. Однако, чтобы стать по-настоящему успешными, казахам приходится расплачиваться частью своей национальной самобытности.

Sinkiang.gov.cn

Выводы

Казахстан является одним из ключевых партнеров Китая в осуществлении стратегии «Один пояс — один путь», а сама стратегия проекта следующая:

выровнять в развитии западные регионы страны, прежде всего СУАР, и восточные приморские за счет транзитного потенциала, строительства инфраструктуры и усиления внешнеэкономической деятельности;

обеспечить безопасность на своей северной и западной границах за счет увеличения экономического и отчасти культурного и политического влияния Китая в соседних странах;

обеспечить бесперебойные поставки энергоносителей (нефти, газа, урана) в Китай в случае морской блокады. Это означает и максимальную диверсификацию поставщиков, и частичный контроль китайских компаний над добычей и транспортировкой энергоносителей.

обеспечить выгодное вложение китайским денежным ресурсам.

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Чтобы не дать Китаю осуществить эту стратегию и сохранить как его привязку к морским путям обеспечения энергоносителями, так и обеспечить ему внутренние проблемы в СУАР, необходимо ухудшить отношения КНР с Казахстаном. Это можно сделать, как будоража казахских национал-популистов «планами Китая по захвату Казахстана», так и акцентируя внимание на соблюдении прав казахов в Китае, благо из-за антитеррористических мероприятий материал можно найти.

Нельзя сказать, что в настоящее время видна целенаправленная стратегия США, скорее, это больше позиция одного американского СМИ, однако даже это может испортить взаимоотношения Казахстана и Китая.

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