Четверг, 6 Июля 2017 года
10:36:58 МСК

Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов

Политика

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР развернута кампания по борьбе с инакомыслием

Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
Казахстан

Пекин, 6 июля 2017, 10:31 — REGNUM  Власти КНР продолжают активно контролировать киберпространство, активные интернет-пользователи, критикующие действующую власть подвергаются преследованиям. Так правоохранительные органы Синьцзяна объявили в розыск более 200 граждан КНР казахского происхождения за распространение аудиозаписи с критикой в адрес Пекина, сообщает «Radio free Asia».

По неподтвержденным данным, этнические казахи, имеющие доступ к запрещенной властями аудиозаписи, а также члены их семей подвергаются преследованиям, в их адрес звучат угрозы. Об этом сообщил один из участников интернет-сообщества, где была размещена запись. Подтвердить данную информацию документально мужчина не смог из опасения за жизнь своих близких, проживающих на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Помимо жесткого контроля в интернете сотрудники правоохранительных органов КНР намерены ввести учет всех носителей информации. В связи с этим, с 26 июня по 1 августа всем жителям Синьцзяна было предписано временно сдать мобильные телефоны, компьютеры, карты памяти и прочие носители для регистрации.

Ранее стало известно, что власти страны препятствуют свободному передвижению этнических казахов. Речь идет о запрете на пересечение границы между КНР и Казахстаном. Таким образом, граждане КНР казахского происхождения были лишены возможности навещать своих родственников, проживающих на территории соседнего государства.

По неподтвержденной информации, правоохранительные органы КНР предписали 200 тыс. этнических казахов сдать документы в участки для временного хранения. Однако спустя несколько дней анонимный источник сообщил, что власти Синьцзяна опубликовали внутреннюю инструкцию, согласно которой паспорта казахов должны быть возвращены владельцам. Запрет на пересечение казахско-китайской границы при этом остается в силе.

В середине июня стало известно о задержании 10 этнических казахов правоохранительными органами КНР, причиной задержания стала «возможная связь указанных граждан с группой мусульманских уйгуров». О действиях сотрудников полиции сообщил местный житель, который также предпочел не раскрывать своего имени.

«Radio free Asia» сообщило о неоднократных нападках на мусульман, проживающих в Синьцзяне. Так, местным государственным служащим запрещено публично исповедовать любую религию. Известны случаи, когда чиновники были вынуждены есть во время Рамадана для того, чтобы подтвердить преданность идеям КПК.

15 июня «Radio free Asia» опубликовало материал о смерти имама казахского происхождения, который скончался в полицейском участке. Согласно официальной версии, мужчина по имени Ахмет покончил с собой в камере. Многие местные жители усомнились в достоверности данной информации, по мнению ряда правозащитников, сотрудники китайской полиции нарушают права граждан, избивая их во время допросов. Местные жители уверены, что имамАхмет был убит полицейскими.

В настоящее время в Китае проживает более 1,5 млн этнических казахов, ранее власти КНР всячески поощряли решение граждан Казахстана переехать в Синьцзян, однако в свете последних событий все больше граждан КНР казахского происхождения предпочитают любым путем вернуться на историческую родину, чему активно препятствует Пекин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай в Средней Азии
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЗакупка угля в США — взятка Трампу за внимание к Украине: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Икра лососевая и сервелат: «запросы» преподавателей вуза возмутили омичей
ОмскРоссия Цены на продукты питания в магазинах РФ Общество
NB!
06.07.17
Максим ИсаевForeign Policy: Путин легко «обманет» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Солопов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Янукович хотел бы возвращения Крыма Украине
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.07.17
Гидрометцентр о заявлении Жириновского: «Общий прогноз по дождю был»
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
NB!
06.07.17
Гройсман обещает решить проблему украинских дорог
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
«Большая двойка» Китая и США оттеснит других от стратегических решений?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
Экономика Турции переживает не лучшие времена. Почему уходит капитал
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
06.07.17
Игорь ПавловскийСтанет ли Китай союзником Польши и Азербайджана против России?
БакуАзербайджан Морские порты России и транзит Экономика
NB!
06.07.17
Станция «Киевская радиальная»: памятник русско-украинской дружбе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
06.07.17
Елена ХаненковаНезависимость США: в защиту рабства?
ВашингтонСША Пропаганда США Общество
NB!
05.07.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЯдерная бомба как богословский аргумент против «Матильды»
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
05.07.17
Александр ШпунтНовые черты ВВС: пенсионеры и фальшивки
ЛондонВеликобритания Проблемы СМИ Общество
NB!
05.07.17
Александр ШпунтКубинское государство возвращает секс под свою опеку
ГаванаКуба Куба и Евросоюз Политика
NB!
05.07.17
Саркис ЦатурянТурция, Азербайджан и Грузия хотят отдать Каспий и Чёрное море на откуп КНР
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
ещё главное