Участники туристического рынка Санкт-Петербурга не согласны с консульским департаментом МИД РФ: если в Москве полагают, что сложность и стоимость российских виз — не главное препятствие для роста туристического потока в Россию, то в Петербурге уверены, что облегчение визового режима даст если и не мгновенный, то уж точно значительный результат.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фонтаны Петергофа. Большой каскад и Самсон

Потенциальных туристов волнует не столько сложность в получении виз, сколько неразвитость туристической инфраструктуры, заявил в понедельник, 26 июня, на заседании экспертного совета по туризму в Совете Федерации начальник отдела въезда иностранцев Консульского департамента МИД России Юрий Иванов.

По его мнению, основные проблемы — это недостаточное развитие гостиничной и транспортной сети, а также пропускной способности объектов культуры, и сочетание невысокого качества и завышенной стоимости туристических услуг.

Сама по себе отмена виз или упрощение визового режима не дадут результата «в условиях недостаточного развития туристической инфраструктуры», сказал Иванов. Он отметил, что страны, привлекающие больше всего туристов (прежде всего государства Западной Европы и США), не предоставляют безвизовый режим в одностороннем порядке. Кроме того, отмена визового контроля в условиях сложившейся международной обстановки не отвечает интересам национальной безопасности России, полагает чиновник.

В прошлом году число иностранных туристов в России выросло на несколько процентов в сравнении с 2015 годом. Самые популярные направления — Москва (4,5 млн иностранцев), Петербург (2,9 млн), Приморский край (более полумиллиона). Что касается Петербурга, то значительную часть туристов составляют пассажиры паромов, которые могут находиться в городе в течение 72 часов без получения визы. Городские власти предлагают распространить тот же режим и на организованные туристические группы, прибывающие авиатранспортом, но ответа от федеральных чиновников они пока не получили.

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В городском комитете по развитию туризма не согласны с позицией консульского департамента МИД РФ. Глава комитета Андрей Мушкарев рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что, согласно исследованиям Всемирной туристской организации, страны, отменяющие визы или переводящие их в электронный вид, в первый же год увеличивают туристический поток в среднем на 30%, а в течение восьми лет — более чем вдвое.

Чиновник полагает, что никакого вреда для безопасности от перехода с обычных виз на электронные не будет. Режим электронных виз 1 августа начнет работать во Владивостоке, и эту практику можно распространить и на остальные регионы.

Не согласны в Смольном и с тезисами о недостаточно развитой инфраструктуре. Андрей Мушкарев отмечает, что аэропорты Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Сочи недозагружены, а средняя по году загруженность гостиниц в тех же городах не превышает 60%.

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С Мушкаревым солидарна и глава «Балтик Трэвел Компани» Людмила Кудрявцева: разумеется, в развитии туристической инфраструктуры нет предела совершенству, но дело не в гостиницах или дорогах, а именно в визах.

Вместе с тем она отметила, что многое зависит от государства, и инициатива должна исходить именно от него. Гостиничный бизнес — это «длинные» инвестиции, и предприниматели должны иметь основания полагать, что их вложения «отобьются». Пока что ни банкиры, ни бюрократы этому не способствуют, отмечает Кудрявцева.

Кроме того, если говорить о Петербурге, не следует сосредотачивать всё внимание только на музеях, многие из которых действительно работают «на грани», полагает эксперт. Самое время заняться «монетизацией экстерьеров», то есть прекрасных городских видов, а к этому вопросу власти, кажется, даже не приступали, сказала Кудрявцева корреспонденту ИА REGNUM.

В свою очередь, Андрей Мушкарев напомнил, что туризм составляет 12% мирового ВВП и только 1,5% — российского. А что касается Санкт-Петербурга, то та же Всемирная туристская организация провела исследование по заказу городских властей и выяснила, что Петербург уже сейчас готов принимать 13−14 миллионов туристов ежегодно, то есть вдвое больше, чем в прошлом году. Глава комитета по развитию туризма полагает, что сейчас самое время решать визовый вопрос.